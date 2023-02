Z jídelníčku vyřadila zánětlivé potraviny. Za půl roku zhubla 9 kilo

„Trápilo mě nejen to zadýchávání, měla jsem i vysoký cholesterol a pohled do zrcadla mě taky moc nepotěšil. Bez jednoho kila jsem vážila metrák, a i když jsem vysoká, měřím metr osmdesát, bylo to na mně vidět. Něco jsem s tím udělat musela, protože jsem se bála, že za chvíli budu mít přes sto kilo a půjde to pak dolů ještě hůř,“ říká Petra, která si našla na internetu výživovou poradkyni. Udělala jí analýzu tuků a zjistila, že má kolem pasu hodně viscerálního tuku.

Pár triků Najděte si parťáka

Když se do hubnutí pustíte kamarádkou nebo partou přátel, budete se vzájemně motivovat a půjde to lépe. Vybírejte dobře

Máte-li problémy s klouby, vybírejte si šetrné sporty. Vhodné je určitě plavání, cyklistika nebo jóga.

„Zkoušela jsem změnit jídelníček a každý měsíc dojížděla na měření k té poradkyni, bohužel se to stále nelepšilo. Až jsem narazila na Katku Fárkovou a její facebookovou skupinu ,S láskou ke zdraví a spokojenosti’, kde Katka představuje program, který je založený na stabilizaci krevního cukru a odbourání zánětů z těla. A protože se mi to opravdu zalíbilo a ohlasy ve skupině byly taky fajn, pustila jsem se s Katkou do toho… A byla jsem nadšená, opravdu se mi podařilo zhubnout. Navíc to nebylo vůbec těžké,“ pochvaluje si sympatická Vodnářka.

Ze svého jídelníčku vyloučila zánětlivé potraviny, hlavně cukr, sladkosti a průmyslově vyráběné potraviny obsahující nadmíru omega 6 mastných kyselin. Místo toho zařadila protizánětlivé potraviny jako čerstvou zeleninu, ovoce, mořské ryby plus doplňky stravy obsahující omega 3 mastné kyseliny, vitaminy a minerály.

Recepty jsem si zamilovala

„Jedla jsem častěji a Katka mě naučila mít v každém jídle dostatek bílkovin, sacharidů a tuků. Přestala jsem tak mít chuť na sladkosti nebo slané chipsy, které jsem dřív měla moc ráda. Katčiny recepty jsem si prostě zamilovala. Nejen proto, že jídla výborně chutnají, ale rychle se i připravují. To je pro mě jako poměrně vytíženého člověka důležité. Díky tomu všemu jsem zhubla devět kilo. Mám teď hodně energie a chuť znovu sportovat,“ říká Petra, která byla ke sportu vedená odmalička, protože její tatínek byl rozhodčím atletiky.

„I já sama jsem se věnovala lehké atletice, jenže pak jsem si přetrhla vazy v kotníku a musela s tím přestat. Rekreačně jsem potom chodila na aerobik, který mě taky moc bavil. Odreagovala jsem se a měla díky němu dobrou kondičku. V roce 2005 jsem ale byla na operaci nohou a už jsem pak tolik sportovat nemohla. A asi právě tady nastal zlom a já začala nabírat,“ bilancuje sympatická dáma, která ráda zavzpomínala i na své dětství.

„Měla jsem pěkné dětství, byla jsem spokojené a rodiči milované dítě. Bydleli jsme nad přehradou, kam jsem se chodila v létě koupat a v zimě jsme tam bruslili. Taky jsem jako malá chodívala cvičit do Sokola. Pamatuju, jak jsem si vždycky po cvičení koupila za padesát haléřů topinku a šla jsem pěšky domů. To bylo moje oblíbené jídlo a vůbec jsem po něm nepřibírala. Byla jsem tehdy štíhlá holka, to mi zůstalo i v dospívání. Pro moji výšku mi ve škole říkali ‚Eiffelovko‘,“ vypráví se smíchem Petra, která svého manžela poznala na tenise, hrál ho tehdy závodně.

Nikde mi nic nepřekáží

„Máme spolu dnes už dospělé děti Lucku a Petru a jsem babičkou vnučky Ellenky. V prvním těhotenství jsem přibrala zhruba deset kilo a tři kila mi v dalším přibyla. Je fakt, že ačkoliv jsem byla po porodech dlouho štíhlá, na předporodní váhu jsem se už nikdy nedostala. Ale kdo ví, třeba se k ní nakonec dopracuju teď,“ plánuje si Petra, která má celoživotní oporu v rodině a především ve svém manželovi, s nímž žije už osmatřicet let.

„Zná moji povahu a dobře ví, že když si vytyčím nějaký cíl, tak ho i dosáhnu. Proto mě hodně povzbuzoval. Moje vysněná váha je osmdesát pět kilo a věřím, že se na ni s jeho podporou dostanu. Velkou oporu ale mám taky v Katčině klientské skupině, kde ženy jako já sdílejí své každodenní výzvy a vzájemně se hecují. I já můžu být vzorem někomu jinému, třeba mým kamarádkám, které zajímá, jak jsem to dokázala. Zatím jsem v pase zhubla deset centimetrů a cítím se výtečně, cholesterol mi poklesl z 9,68 na 6,8, což je skvělé. Bez problémů si zavážu boty a nikde mě nic netlačí a nepřekáží mi. Je to znovuzrození a návrat o pětadvacet let zpátky,“ říká usměvavá dáma, která má ráda zimu.

„Miluju, když napadne sníh, všechno kolem nás je krásně bílé, a pokud do toho ještě zasvítí sluníčko, nemá to chybu. Po úrazu s kotníkem sice už nelyžuju, ale to mi nevadí. Těším se, co hezkého nám přinese letošní rok. Určitě budu v hubnutí pokračovat, je to pro mě celoživotní změna, kterou si chci udržet. A moc se těším i na jaro a léto. Už máme naplánovanou dovolenou v Řecku, kde vždy cvičím pilates a jógu. A taky bych ráda někam vyrazila s Katkou Fárkovou a holkama z naší ‚hubnoucí‘ skupiny.“