V pondělí můžu pojíst, od úterý dieta. Končící vítěz Velké o řeholi žokejů

„V pondělí můžu pojíst, od úterý se drží před dostihy dieta. Jím meloun nebo něco lehčího. Hotovo,“ komentuje svůj střízlivý jídelníček žokej Pavel Složil. Přesvědčit vlastní tělo, že nepotřebuje tolik energie, aby se vešel do předepsané váhy, je obtížné. Při své výšce 190 centimetrů musí vážit 66,5 kilogramu.

„Byl jsem u výživového poradce, aby mi dal nějaké rady, jak s tou mou váhou vyjít. Když zjistil, že mám 68 kilogramů, a on mi vypočítal, že mám mít 80, dost se divil,“ popisuje svůj boj Složil.

Už po loňské vítězné Velké pardubické, kdy se Složilovi podařilo vyhrát s Talentem pro trenérku Hanu Kabelkovou Velkou pardubickou, zvažoval, že kvůli váze skončí. Na vrcholu a jako vítěz. K rozhodnutí dospěl až nyní po vítězném návratu v těžkém dostihu v italském Meranu, tedy na závodišti, kde měl 19. června těžký pád z koně.

„Moje rozhodnutí tenhle pád nijak neovlivnil. Už jsem chtěl končit loni po Velké, to by ale bylo takové ostré, tak jsem ještě jezdil, dařilo se mi, Pepča Bartoš byl zraněný, jezdil jsem za něj jeho koně. Kdyby Pepča jezdil, už bych skončil,“ říká žokej.

Na vysvětlenou: žokej Josef Bartoš, jednička ve stáji Josefa Aichnera, který se specializuje na starty v Itálii a Francii, si při pádu z koně v Meranu zlomil obratel a zotavuje se.

Příští dva týdny rozhodnou

Teď se mu jeho rozhodnutí uložit dostihové rajtky hluboko do skříně asi lehce rozleželo.

„Možná jsem dostal trochu brouka do hlavy. Pokud mi váha spadne za týden za dva, je možné, že bych se vrátil do sedla. Procento je ale malé, já spíš svoji dráhu považuji za ukončenou, rozhodnou následující dva týdny,“ říká Složil.

Že by se například vrátil po dvou letech, jako se comeback podařil jeho kolegovi rovinovému žokeji Davidu Liškovi, odmítá. A rezolutně. „Takhle dlouhou pauzu... to bych vážil 85 kilogramů, to už bych určitě nevypotil,“ říká Složil.

Právě sauna, tedy rychlý odvod vody z těla, je takřka nedílnou součástí života sportovních žokejů, když se potřebují dostat takzvaně na svou váhu.

Loni doběhl desetiletý ryzák Talent na Velké čtvrtý, přesto měl letos kurz 25:1. No a podívejte! Kdo se v cíli radoval? Talent!

„Koně většinou nosí 68 kilogramů, takže já musím navážit 66,5 kilo,“ říká Složil, zbytek připadá na sedlo, které se do váhy těsně před dostihem zahrnuje. Chmury svým rozhodnutím přidělal trenérce Haně Kabelkové, která se tak zřejmě bude muset poohlédnout po novém jezdeckém obsazení svého svěřence.

„Vím, že jsem jí přidělal starosti. Vůbec jí to nezávidím. Pomůžu jí se vším, co by bylo třeba,“ říká žokej.

On sám bere vítězství ve Velké jako každý jiný dostih. Radost z vítězství mu kazí kolotoč publicity, do něhož se najednou dostal. Pro introvertního tehdy třiadvacetiletého žokeje nebyly rozhovory a otázky novinářů nic příjemného. Už proto jezdí raději v zahraničí, kde má zachovanou anonymitu, v níž je mu dobře.

O měsíci svého života neví vůbec nic

Složil se v sobotu vrátil vítězně do sedla po skutečně těžkém pádu, kdy jej lékaři několik dní udržovali v umělém spánku. „Vůbec nevím, jak dlouho jsem v něm byl, já si z toho měsíc vůbec nepamatuju,“ říká Složil.

V nelehké době pomohl mladé rodině majitel koně, pro jejíž stáj Složil v cizině pravidelně jezdí. „Panu Aichnerovi moc děkuju, že mé partnerce půjčil na celou dobu, co jsem byl v nemocnici, byt,“ říká Složil.

Když přestane závodně jezdit, bude dělat to, čemu se věnuje, když nezávodí na dostihových koních, a sice pozici pracovního jezdce v Německu.

„Je krásné s malým synkem a přítelkyní se ráno nasnídat. Pak si dát svačinku. Pohoda. To jsem nikdy nezažil. Vždycky jsem snídal jen kávu, celý den nejedl, na oběd jenom ovoce, večeře zase jen ovoce, zelenina. Takhle jsem to měl každý týden vždy od úterý. To, co prožívám teď, je pro mne nové, učím se žít takovýhle život. Všichni ho žijí odmala, já až teď,“ říká Složil.

Možná ho k přehodnocení rozhodnutí ukončit dostihovou kariéru přiměje partnerka, která by jej ráda ještě viděla v sedle stejně jako všichni trenéři, s nimiž spolupracoval. „Pepča Váňa mladší, pro nějž jezdím, si myslel, že si dělám srandu. I on ale takhle ukončil kariéru, už mému rozhodnutí myslím věří,“ říká Složil.

Specialista na problémové koně

Logicky se nyní nabízí, zda se nezačne věnovat trenérské profesi jako jeho otec. To však čtyřiadvacetiletý žokej vylučuje. V poslední době díky jeho jezdeckému umění triumfoval na pardubickém závodišti mladý valach Brexit a trenér Čestmír Olehla nešetřil na žokeje chválou. V dostihu tehdy startovalo poměrně dost koní, hrozily skrumáže a pády, čehož se ale Brexit dvakrát vyvaroval a zvítězil.

Žokej Pavel Složil vyhrál s Talentem v roce 2021 Velkou pardubickou.

„Když máte žokeje, který se v dostihu dokáže orientovat, nemusíte se bát ani početnějšího pole,“ řekl na adresu jeho jezdeckého projevu tehdy po prvním vítězství trenér Olehla.

Trenéři Složilovi však často svěřují také koně hektické, špatně jezditelné, kteří v průběhu dostihu se svým jezdcem dost bojují a mají chuť vyrazit okamžitě na špici, i když se pak třeba zbytečně vydají ze sil.

„Jezdil jsem hodně takových koní. Snažil jsem se je jezdit na cit, tedy jak jsem cítil, že potřebují. Někdy to byla výhoda, někdy ne,“ řekl Složil.