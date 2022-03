Bolest dokáže ničit život. Jednejte včas, pomoci může jóga i dieta

Zranění, odřeniny, modřiny… To všechno paří k životu. S postupující léčbou bolest s nimi spojená pomalu odchází a nakonec se stává jen nepříjemnou vzpomínkou. Ale co když se to nestane a bolest zůstane? Každodenní maličkosti, jakýkoli pohyb nebo běžný úkol se pak můžou stát skutečně namáhavými, ne-li nemožnými. A tehdy už musíte slyšet ve své hlavě varovné signály.

Více ohrožené jsou ženy s nadváhou

Chronickou bolestí se nazývá ta, která neustává po dobu nejméně dvanácti týdnů. „Může být tupá nebo ostrá, všudypřítomná anebo taková, která se objevuje a hned zase mizí. To vše se děje bez zjevné příčiny,“ uvádí lékařka Deborah Weatherspoonová.

Nejčastěji se objevuje v oblasti hlavy, ale není to pravidlo. Po vážnějším zranění postihuje i záda či oblast páteře, krku nebo kloubů. Jen u nás jí trpí více než tři miliony lidí. Častěji se přitom týká žen – zvláště těch, které mají nadváhu.

Pokud vás chronická bolest oslabí, jednejte rychle, jinak nebudete žít, ale jenom přežívat. Nejprve musíte lékaři přesně popsat, jak se projevuje, a zkusit i sami určit její spouštěč. Přineste také seznam léků, které jste už na bolest užívali, a sepište všechna onemocnění, jež jste prodělali v posledních pěti letech.

Nejčastěji se pak tento stav léčí samozřejmě medikamenty. Ty mají bolest potlačit. Je potřeba je užívat přesně podle instrukcí lékaře. Hrozí totiž možnost vzniku závislosti.

Pokud nefungují, mohou přijít na řadu takzvané invazivní postupy, které vám provedou v ambulancích léčby bolesti anebo v některých onkologických centrech. Jde třeba o blokování nervů anestetiky anebo neurochirurgické zákroky. V některých případech se hodí také akupunktura.

Pomoci může také jóga nebo taiči

Svému stavu však můžete pomoci (nikoli ho zcela vyřešit) i změnou životního stylu. Mnoho lidí v tomto případě vsadí na fyzioterapii. Když se na ni vydáte, měli byste mít zprávu od lékaře. Fyzioterapeut pak bude vědět, na co přesně se zaměřit.

„Osvědčená jsou i různá speciální cvičení. Patří mezi ně hlavně jóga anebo taiči. Hodí se ale také masáže anebo meditace,“ popisuje lékařka. Hodně lidí se oprávněně spoléhá třeba i na hudební anebo zvířecí terapii.

Celkově však platí: starejte se co možná nejlépe o své tělo. Jezte správně, dostatečně spěte, pravidelně cvičte. Snažte se zbavit co nejvíc stresu – věnujte se proto každý den aktivitám, jež máte rádi, v prvé řadě setkávání s přáteli. Díky tomu totiž zapomenete na fakt, že vám něco je.

A i když tomu možná nechcete teď věřit, u chronické bolesti je to hodně důležité. Hlava tady totiž často funguje jako ventil, který problémy buď potlačuje, nebo je zesílí. A izolace posune myšlenky na vaše trápení do popředí. A to přece rozhodně nechcete.

Dieta je na vaší straně

Stejně tak jako v mnoha jiných případech i v oblasti chronické bolesti je důležité to, co jíte.

Které potraviny by vám mohly ulevit?

celozrnné pečivo a těstoviny

zelenina jako špenát, zelné listy, cibule, česnek, brokolice, ředkvičky, okurky

čerstvé ovoce, hlavně všechny bobule, granátová jablka, třešně, citrusy, jahody

losos, sardinky, ančovičky nebo makrela

A co naopak vynechat?