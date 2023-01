Jsem štíhlá maminka, raduje se Kateřina. Shodila 83 kilogramů

„Během té doby, co jsme se neviděli, jsem se stala maminkou a jsem moc šťastná. Těhotenství jsem zvládla úplně v pohodě, jedla jsem pořád stejně vyváženě, ale neomezovala jsem se a přibrala jen třináct kilo. Měla jsem malinké břicho. Aktivní jsem zůstala až do porodu díky chůzi, józe a plavání. Procházky ale byly dost náročné, hodně mě bolely a táhly svaly po plastice, které držely miminko,“ říká Kateřina s tím, že samotný porod proběhl naprosto v pořádku a rychle.

Pár triků Hýbejte se!

Nemusíte ujít zrovna 10 tisíc kroků za den, ale kdykoliv to jde, choďte. Vyjděte schody, vystupte z MHD o zastávku dřív... Každý krok se počítá! Dostatečně spěte

Víte, že nedostatek spánku ovlivňuje kolísání hormonů a s nimi i chuť k jídlu?

„Stejně tak rychle jsem byla i já fit. Dobrá kondice znamená hodně a při porodu to platí dvojnásob. Valérie měla krásnou porodní hmotnost přes tři kila a já jsem byla týden po porodu zpět na své váze,“ pochlubila se mladá maminka štíhlou postavou a hlavně roztomilou dcerkou. Z těhotenství i porodu měla však velký respekt.

Mám za sebou plastiku břicha

„V roce 2017 jsem prodělala po výrazném zhubnutí náročnou plastickou operaci břicha spojenou s šitím přímých břišních svalů kvůli velikému rozestupu. Strach byl ale opravdu zbytečný, ženské tělo je zázrak,“ myslí si Kateřina, která váží 62 kilogramů a ani dnes nemůžeme uvěřit, že tahle štíhlá mladá žena měla před sedmi lety, těsně po dvacítce, při výšce 164 centimetrů 145 kilo! A společně u kávy jsme pak zavzpomínali, jak to tenkrát začalo.

„Každá dívka a žena chce být krásná. Já byla tlustá a pohled do zrcadla mě vyloženě děsil. Vždyť na střední škole mi museli šít uniformu zvlášť na míru, protože jsem se nevešla ani do velikosti XXL. Sama za sebe jsem se styděla,“ přiznala nám před dvěma roky sympatická žena narozená ve znamení Blíženců, která tenkrát začala hubnout hlavně kvůli svému zdraví.

„Stačilo jít jen na krátkou procházku a lapala jsem po dechu. Byla jsem věčně zpocená, jako dneska po hodině cvičení v posilovně. Doktoři hrozili, že když něco nezměním, nedožiju se vysokého věku. A tak jsem zkoušela zhubnout. Ze začátku jsem hledala pomoc na internetu, tam bylo hodně diet jako melounová, mléčná či podle krevní skupiny. A taky mi došlo, že z takových diet hrozí jojo efekt. A tak jsem si nakoupila knihy jako ‚Co vám výživoví poradci neříkají?‘ nebo ‚Projezte se k novému tělu‘ a knihu, kterou nejvíc doporučuju, pod názvem ‚Umění být zdráv‘, kde lékař Jan Vojáček vysvětluje, jak je propojeno psychické i fyzické zdraví. A já díky tomu pochopila, že nikdo nezvítězí nad nadváhou, když si neuzdraví psychiku,“ říká Kateřina, která se naučila jíst pětkrát denně, vynechala tučné, pečivo, uzeniny, sladkosti a snažila se konzumovat co nejvíc zeleniny.

„A k tomu jsem doma skoro každý den cvičila na orbit tracku. Když jsem se dostala na hmotnost sto patnáct kilo, zařadila jsem i kruhové domácí cvičení a procházky. Do posilovny jsem se odvážila jít při váze devadesát kilo a pomáhala mi také jízda na kole. Zamilovala jsem si dlouhé procházky, túry a jógu. Nemožné se stalo skutečností a já dokázala shodit na šedesát dva kilo,“ těšila se před dvěma roky Kateřina s tím, že silnější už byla jako malá.

A vždycky navíc milovala jídlo. Její rodiče mají menší hospodářství a kachnička se zelím, jitrnička nebo tlačenka bývaly na talíři skoro denně.

Poslouchám svoje tělo

„A tak jsem tloustla a tloustla. V dospívání jsem si prošla kvůli své obezitě šikanou od spolužáků, a že mě byl fakt kousek, vždyť já už v sedmnácti vážila sto čtyřicet kilo! Byla jsem kulatá jak špunt od přehrady. Měla jsem ale štěstí, že jsem i takhle silná potkala fajn chlapa. Stál při mně nejenom při hubnutí, ale i v době, kdy jsem musela podstoupit kvůli převislé kůži plastické operace. I když není po plastice moje kůže zrovna dokonalá, pro něj jsem ta nejkrásnější. I díky němu jsem to všechno zvládla a jsem úplně jiná žena. Dnes vážím šedesát dva kilo a máme spolu báječné miminko. Zázraky se prostě dějí,“ usmívá se šťastná maminka s tím, že péče o dcerku je samozřejmě náročnější.

„Ale zase díky ní máme spoustu krásných chvil. Taky je daleko těžší si najít prostor sama pro sebe, ať už na odpočinek nebo cvičení. Chce to prostě pevnou vůli a pak to jde. Určitě mám teď daleko vyšší kalorický příjem. Základ mé výživy je ale pořád stejný, jen musím poslouchat své tělo. Ale zase plně kojím. Věděli jste, že plné kojení se prý rovná tomu, jako když uběhnete deset kilometrů? V pohybu jsem pořád,“ říká Kateřina, která se zrovna vydává s kočárkem na procházku. A co si přeje v novém roce? „Zdraví, lásku a spokojenost. Co víc si můžeme přát?“