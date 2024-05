Komnaty libereckého zámku obsadil Anifilm, festival nabídne i stanové městečko

„Letošní Anifilm se koná na patnácti místech. Tradičně mezi ně patří zámek, kde bude akreditační centrum, Grandhotel Zlatý lev nebo třeba Palác Liebieg. Nově jsme si pronajali například pavilon I na výstavišti,“ přibližuje ředitel festivalu Tomáš Rychecký, kterého těší, že si animované filmy loni nenechalo utéct třicet tisíc diváků. „Návštěvnost nám roste. Dokonce máme problém s ubytováním, protože naše kapacity docházejí.“

I proto v Liberci vznikne obdoba stanového městečka známého například z karlovarského festivalu. „Díky průmyslové škole, která je jedním z partnerů, jsme bohatší o dvě tělocvičny pro zájemce o nejlevnější ubytování,“ upozorňuje Rychecký.

Program festivalu se už tradičně dělí na soutěžní a nesoutěžní část. „V soutěžním programu máme sedm základních kategorií a Český obzor. Celkem se mezi sebou utká 199 filmů, her, videoklipů a VR projektů,“ prozrazuje programový ředitel festivalu Pavel Horáček. Vítězové si odnesou Animorfu, skleněnou sošku z dílny Preciosy.

Voděná loutka a výtvarné umění v animaci

Nesoutěžní program pak nabídne 244 snímků. Jejich témata budou letos netradičně dvě místo jednoho. „Jedním z nich je voděná loutka ve filmu, protože je to specifický fenomén, který vybočuje z animace. Tyto filmy patří k naší historii a jsou spojeny s velkými jmény. Druhým tématem pak je výtvarné umění v animaci. Zaměřili jsme se na to, jak se výtvarná díla a styly dostávají do animace,“ vysvětluje dramaturgyně festivalu Malvína Balvínová.

Oficiální začátek festivalu je na programu dnes večer. Na slavnostním zahájení pořadatelé udělí Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu dramaturgovi, scénáristovi a pedagogovi Jiřímu Kubíčkovi. Ten působil v Krátkém filmu jako šéfdramaturg animované tvorby a spoluzaložil kabinet animace na FAMU, který se v roce 1989 proměnil v samostatnou katedru, jejímž vedoucím byl až do roku 2006. Rovněž je jako scénárista podepsaný pod Fimfárem Jana Wericha nebo večerníčkem o Patovi a Matovi.

Centrem festivalu bude opět liberecký zámek, na který si pořadatelé už dlouho pomýšlí. „Moc rádi bychom tu své aktivity rozšířili celoročně. Je to ale opravdu tak komplexní projekt, že se do toho snažíme vtáhnout další partnery, především město Liberec. Stále probíhají nadějná jednání,“ poodhaluje zákulisí vyjednávání se soukromým vlastníkem Rychecký.

Festival potrvá do neděle a kromě promítání filmů nabídne i přednášky, workshopy, výstavy, koncerty či dabingové studio.