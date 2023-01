Styděla jsem se za své tělo, říká Naďka. Za rok shodila 18 kilogramů

„Chystala jsem se na smuteční rozloučení s mým tatínkem a ve skříni jsem nemohla najít nic, co by se hodilo na tu příležitost a do čeho bych se vešla. Tenkrát jsem si uvědomila, že se sebou musím něco udělat. Vždyť jsem po třicítce vážila sto dvacet dva kilo. Jak bych asi vypadala tímhle tempem přibírání za dvacet let? Navíc děti chtěly, abych s nimi chodila plavat do krytého bazénu, já jsem se ale za svoje tělo styděla a nikdy jsem s nimi nešla. Za to se stydím taky,“ přiznává Naďka.

Pár triků Zdravé svačinky

Do zdravého jídelníčku patří i svačiny, zapomeňte ale na rohlík s pomazánkou. Mějte po ruce třeba zeleninu nakrájenou na hranolky, sušené ovoce či oříšky. Kvalitní čokoláda

Nedokážete si odepřít sladkosti? Místo zákusků či sušenek sáhněte po kvalitní hořké čokoládě. Uspokojí vaši touhu po sladkém a není to tak velké „zlo“.

Už v minulosti zkoušela sama hubnout, ale moc se jí to nedařilo. Tak se rozhodla svěřit do péče výživovému poradci Aleši Havlíkovi. A udělala dobře.

„Dostala jsem od něj užitečné rady a hned jsem se do toho hubnutí pustila. Co vám budu povídat, první týden byl krutý, protože se můj životní styl úplně otočil. Nejdřív jsem vyřadila bílé pečivo, cukr, bílou mouku, slané pochoutky, smažená jídla, zahuštěné omáčky a uzeniny. Začala jsem víc jíst ryby, luštěniny, zeleninu a trochu ovoce, protože jsem alergik. Taky jsem musela omezit kávu, protože jsem si dávala klidně deset šálků za den, na druhou stranu jsem ale vypila jen litr vody. Dneska si dám tři kávy a dva litry vody denně. Kromě toho jsem se učila pravidelně jíst, a hlavně nedojídat po dětech. Ony ty zbytky se nezdají, ale dokážou tělu dodat hodně kalorií,“ vypráví maminka na plný úvazek, které se podařilo shodit 18 kilogramů i díky cvičení.

A nemalou zásluhu na tom měl také její manžel, který jí sice nikdy nevyčítal, že je při těle, ale trápilo ho, že je kvůli své váze nešťastná. „Ta největší fanynka, která mi dodávala hodně síly, byla moje maminka a s ní sestra Alča a švagrová Nikol. S nimi jsem se dělila o každé kilo dole. A moje dvě dcery se mnou zase poctivě cvičily, a když už nemohly, fandily mi alespoň z gauče,“ chválí své děti žena narozená ve znamení Berana, která vyrůstala v Kamenickém Šenově v Lužických horách.

„Strašák“ je se mnou do dneška

„Letní prázdniny jsem trávila s kamarády a rodiči na dovolené v Čechách a na Moravě. S partou jsme se také rádi koupali a jezdili jsme na kole. V zimě jsme zase bruslili, lyžovali a sáňkovali. A co se týká jídla, vzpomínám, že mi maminka dávala do školy chleba se skvělými pomazánkami. Mé dětství mi ale nejvíc voní rajskou polévkou na puntíkatém talíři.“

Před proměnou vážila Naďka 122 kilogramů

„Postavu a váhu jsem neřešila, měla jsem hodně pohybu. V ping pongu a vybíjené jsem reprezentovala školu, dělala jsem i gymnastiku, volejbal, aerobik, tancování. Je ale pravda, že potom v dospívání jsem si říkávala, že všechny holky kolem mě jsou hubenější než já, a měla jsem kvůli tomu nízké sebevědomí. Tenhle strašák je se mnou až do dneška. Přitom podívejte na fotky z mládí, mám na nich hezkou ženskou postavu. Prostě tak akorát,“ ukazuje nám album Naďka, která opravdu nabírala až od chvíle, kdy začala užívat hormonální antikoncepci.

Chci být zdravou energickou ženou

A jak poznala svého manžela? „Petr je o čtyři roky mladší a potkali jsme se na diskotéce, nezávazné kamarádství brzy vyústilo v osudovou lásku. Máme spolu dvě dcery, Amálku a Emičku. Po prvním těhotenství mi zůstalo třináct kilo a snažila jsem se s nimi docela úspěšně bojovat. Jenže časem lékaři Amálce diagnostikovali zdravotní potíže a tím začal maraton ježdění po vyšetřeních. Ten stres měl na moji váhu také vliv. Když jsem čekala Emičku, zůstalo mi po porodu dvacet kilo navrch. Měla jsem hodně starostí s dětmi, pečovala jsem o dům a zahradu, na zdravou a pravidelnou stravu nebyl čas.“

„O to víc se teď cítím dobře na těle. Lépe se mi chodí do schodů, padne mi oblečení, které se mi líbí, a i sebevědomí se mi trochu zlepšilo. S duší už to je ale horší, protože jsem v srpnu ztratila milovanou maminku a moc mě to zasáhlo,“ povzdychne si Naďka, která tráví zimu poklidně.

„Chodíme na procházky, stavíme sněhuláky, bobujeme, třeba letos napadne sníh, ty poslední roky ho moc nebylo. O Vánocích jsem měla velkou výhodu, protože nejím cukroví. Jsem totiž alergická na většinu přísad, které se do něj používají. Kila nahoře z něj tedy nemám a za svým hubnutím si budu stát i v novém roce. Ráda bych ještě něco shodila! Chci být zdravou a energickou ženou pro sebe i svou rodinu, to je pro mě hodně silný pohon. Jinak si přeju do nového roku hlavně zdraví pro své blízké, štěstí, lásku. A taky mír pro všechny lidi.“