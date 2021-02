Se mnou se ta moje pořádně nevožrala ještě ani jednou, stěžoval si manžel

„Husy a králíci jsou podle mě zbytečný,“ prohlásila Alena (37) hned v úvodu a stěžovala si na to, že její muž Luděk (41) má moc práce a na ni a tři děti (9, 7 a 5), ani na dokončení rekonstrukce domku, nemá čas a často u nich vázne komunikace.



Deset dní, které strávila v Praze Hostavicích v pronajatém domě se zahradou u náhradního manžela Petra (42) a třináctiletého Kamila, popsala nakonec jako relax a odpočinek.

My sportujeme hlavně kolem domu

Na vsi žijí všechna zvířata venku, a tak bylo jedinou novou Aleninou starostí, aby včas každé ráno vstala a pustila psa na zahradu, jinak uklízela bobek jako hned první ráno, a také schovala jídlo před kočkou, která hned první ráno sežrala z kuchyňské linky kus štrúdlu.

„Zkusím udělat výjimku a nebudu plánovat, jak jsem zvyklá. Tady totiž není co plánovat,“ přiznala při soukromé snídani, kdy už jak náhradní manžel, tak Kamil byli v práci a ve škole.



Rozptýlení do jinak bezstarostného času vneslo tancování. Kamil, syn Petrovy manželky Mirky (42), kterou v Praze Alena nahradila, totiž závodně tancuje a Alena ho doprovázela na trénink. „Jsem ve svém živlu, něco se konečně děje,“ libovala si a obdivovala, jak jsou tanečníci a tanečnice šikovní a jak pečlivě vedení.

Povinností měla Alena v nové domácnosti minimum, a aby se nenudila, vzal ji Petr, který pracuje u bezpečnostní agentury, do posilovny, kterou se svou partnerkou Mirkou pravidelně navštěvují. „Většinou se snažíme chodit minimálně třikrát do týdne, je potřeba se udržovat v kondici,“ vysvětlil spokojené náhradní manželce. Ta přiznala, že kdysi do fitka také chodila a bavilo ji to. „Asi by mě to bavilo i deska, ale z práce běžím domů a věnuju se dětem, úkolům, to je na prvním místě. Pak, když mi zbude čas, můžu jít a obrátit seno,“ popsala, jak žije, a dodala, že s manželem vůbec společně nesportují. „Luděk asi fitko nikdy nezkoušel. On je udělanej, svaly na rukou má, ale pekáč buchet jako Petr? To určitě nemá. My sportujem hlavně kolem domu.“

Alena si deset dní pochvalovala. „Byl to relax,“ řekla na závěr.

Při vaření pak přemýšlela o Mirce. „Chudák maminka na druhé straně, já tu mám nadstandard a ona tam v zápřahu. Kdyby bylo na mně, tak zvířata zruším. Luděk to ví. On ten domek a pozemky řešil ještě beze mne a kompromis nebude. Tím jsem rezignovala na zvelebovací práce. Luděk není moc přizpůsobivej, vezme si něco do hlavy, a tak si to udělá. Kdybych mu do toho začala mluvit, tak máme další konflikt,“ svěřila se.

V době výměny slavil Petr narozeniny. Od Aleny a Kamila dostal dort a od své partnerky Mirky, s níž žije osmnáct měsíců, si rozbalil polštářek ve tvaru srdce a na něm vytištěnou společnou fotografii. K tomu mu Mirka připsala dojemné vyznání lásky, které ho přimělo k slzám. „Každý den s tebou je krásný... Našla jsem si svého anděla a tomu dávám to nejcennější, co mám, a ten anděl jsi pro mě ty, lásko,“ napsala Mirka a Kamil se divil. „Vůbec jsem nečekal, že Petr bude brečet. Takovej drsňák svalnatej!“

„Je to hezký, je vidět, že se mají rádi, že na sebe myslí,“ ocenila jejich vztah Alena a další den byla lehce nervózní, že Petr nemá nic připraveno, když mají přijít řemeslníci vyměnit kotel. „To já mám pokaždé dopředu všechno rozmyšleno a připraveno,“ kroutila hlavou.

Kamilovi chyběl pudr

Po pěti dnech si Alena vymyslela pro Petra úkoly: „abys vymaloval obývák, což si přála v manuálu Mirka, a jako bonus k tomu kuchyň. A abys nám něco ugriloval a hodinu u toho vydržel mlčet,“ přála si něco, co Petr označil za to nejtěžší, co může být, ale závazek dodržel.

Nervozita na všechny tři přišla za celých deset dní jen jednou, a to když se Kamil chystal na taneční soutěž. Jenže oblečení mu dřív vždy chystala maminka, která mu i načesávala vlasy a líčila obličej. Kamil najednou zjistil, že neví, kde co přesně má, ani jak a čím si nagelovat vlasy a že nemá pudr ani makeup na obličej.

„Kamil je opečovávanej, Mirka má jediného kluka, tak má čas ho obskakovat na sto padesát procent. Nevěřím tomu, že budu obskakovat Tomáše ve třinácti letech, protože už teď v devíti je dost samostatnej,“ konstatovala Alena a Kamil se hájil. „Mamku to moje tancování hodně baví a hodně mě v tom podporuje.“

Nakonec musel Petr Kamila dovézt do obchodu, aby chybějící kosmetiku dokoupili. „To bude snad to nejhorší z celých deseti dnů,“ děsila se Alena, když měla Kamilovi pomáhat s česáním. „Čekala bych, že Kamil to má od mamči odkoukaný.“

Nakonec vše klaplo, včetně na poslední chvíli upadlého knoflíku, který Petr vyspravil spínacím špendlíkem, a Kamil se svou taneční partnerkou získali druhé místo.

„Deset dní tu pro mě byl relax, odpočinek. Mě by takový život vyhovoval. Je pravda, že bychom měli spolu s Luďkem trávit víc času, a ne jen vidět tu práci,“ uvědomila si Alena za deset dní odloučení. Petr si slíbil, že se bude Mirce víc věnovat. „Aby opravdu měla pocit, že je pro mě to sluníčko, ten vzduch, kterej já k životu potřebuju.“

Sednu si ti na klín

Mirka z Prahy sice není na hospodářství zvyklá, ale ve Lkáni se rychle zapojila. Protože pracuje jako poštovní doručovatelka a ještě chodí do posilovny, energie má na rozdávání a hned tak nějaká práce ji nezaskočí. Do Výměny se přihlásila, protože se doma v Praze ve vztahu s Petrem nudí. Navíc si stěžuje, že její přítel je hlučný a že na sebe mají málo času. Na sebe přiznala, že je hádavá. „Kalhoty doma nosím já a chci je nosit.“

Jestliže „sedlák“ Luděk dopředu počítal s tím, že k němu a třem dětem do hospodářství přijede fiflena, byl překvapen, že Mirka na ves zapadla. Když šel sušit seno, sama se nabídla, že pomůže. „Mirka se žene do práce, to naše maminka se do ní tak nehrne. Je dobré že pracujeme spolu,“ pochvaloval si Luděk.

Mirka se ocitla v malém hospodářství, ale práce se nebála.

Zvědavá i akční Mirka si dokonce přála s Luďkem řídit bagr. „Sednu si ti na klín. Pak od partnerů dostaneme přes držku oba dva,“ smála se, a když se naučila bagr řídit, na čas v něm Luďka vystřídala úplně.

Stres Mirku přepadl až ve chvíli, kdy se měl devítiletý Tomáš vrátit od kamaráda, ale nepřijel, jen vzkázal, že mu ujel autobus. Mirka vzbouřila Luďka, ale ten zůstal v klidu a nakonec Tomáše domů přivezl. Mirce nebylo po chuti, jak neuctivě s ní Tomáš mluví, ani se jí nezdál Luďkův vlažný přístup.

„Hlavně že táta má husy. Říká, jak jsou děti soběstační a jak se jim dá věřit, ale není to pravda, pořád to jsou děti,“ zlobila se. „Vám nevadí, jak s vámi dětí mluví? To vás v patnácti pošlou do pr...e,“ ryla do Luďka, ale ten jen konstatoval, že na něj si nic takového nezkusí, a tak si Mirka zlobu vylila i na Tomáše, kterému dal táta na pár dní zaracha. „Přijdeš ze školy a máš zaracha a budeš poslouchat na slovo a běda, jak to tak nebude,“ rozbrečela ho.

Do veškeré práce se Mirka hrnula docela srdnatě, ale z husího sykotu měla respekt, zahánění z pastvy jí dávalo zabrat o dost víc, než uvařit prvně v životě šišky s mákem, které si Luděk přál.

„Sedne si a čeká, až se mu to přinese. Bere to jako samozřejmost, tady se moc poděkování ani mezi dětmi nenosí. U nás se děkuje,“ komentovala pravidla své náhradní domácnosti.



Dobrej byl, Karel, ne?

Po pěti dnech si Mirka přála, aby s nimi Luděk strávil doma alespoň jeden večer, aby děti chodily spát pravidelně osm hodin, aby na domku dodělal alespoň jednu věc a jeden den uvařil. „Cokoli, jen ne koprovku,“ upozornila, ale netušila, že Luděk si poněkud škodolibě vzpomene na králíka. „Uděláme svíčkovou s krůtím a do toho přidáme králíka. Uvidíme, jestli ho spapá,“ svěřil se jen televizním divákům. Přitom dobře věděl, že Mirka má doma králíka na mazlení a že by králičí maso nikdy nejedla.

Právě když se rodina ve Lkáni chystala společně grilovat, rozpršelo se a Luděk všeho nechal a rychle šel sklízet seno pod střechu. „Musí se makat, jinak bychom ho sušili znovu. Seno je závislé na počasí,“ odhalil své priority, což Mirka komentovala slovy: „Seno je tu prostě přednější než děti a jídlo. Vadilo by mi, kdyby můj chlap dával přednost hospodářství před dětmi a přede mnou,“ svěřila kamerám.

Luděk si Mirčina pravidla v domácnosti pochvaloval a rád spolupracoval, dokonce i před spaním četl dětem pohádku. „V osm děti spát, to je dobrej režim. Jestli to bude ale fungovat i s maminkou. Chtěl bych takhle fungovat i s ní, jako s tebou: když něco vidíš, tak to jdeš dělat, pomůžeš mi,“ chválil Mirku, která mu domlouvala: „Musíš ale komunikovat a nečekat, že ta ženská bude chodit pořád za tebou.“

„Z její strany je menší zájem,“ svěřil se Luděk. „Když jí pošlu esemesku, tak ani nedokáže kolikrát odpovědět. A ani jsme se doma nikdy nevožrali, abychom si popovídali. Přitom s holkama se vožere úplně a se mnou se nevožrala pořádně ještě ani jednou.“

Další den přišel na řadu králík. „Půjdeme s Mirkou nakrmit zvířátka a zabít toho králíčka,“ užíval si Luděk svůj nadhled nad útlocitnou Pražačkou. „My žijeme na vesnici a tady se zabíjejí králíci. A děti jsou klidně u toho, dívají se a říkají tomu operace králíka,“ konstatoval Luděk, ale Mirka u toho asistovat nechtěla. „Běžte si vraždit, co chcete, já jdu pryč.“

Následovala Luďkova instruktáž o zabíjení králíků: „To se chytne za zadní nohy, nechá se vyklepat a pak se mu dá za uši,“ názorně předváděl kamerám i všem třem dětem. „Děti se tu na to koukají, na vesnici je to běžná věc. Koukáme na to jináč. Ve městě jsou spokojeni, když už si koupí hotové maso. I naše maminka se toho štítí, ale když je maso v mrazáku, tak je to dobrý, tak po něm taky sáhne. Moji rodiče taky měli králíky a zabíjeli je. A slepice taky.“

Mirce bylo králíka líto. „Nedokážu zabít zvířátko jen tak, abych ho snědla. Maso klidně koupím, ale králka nesním, to si nedám. Koukat se, jak ho tam svlékaj z kůže, ani tu kůži bych doma nechtěla. Jestli mi to chce naservírovat, tak to má smůlu, já to jíst nebudu,“ prohlásila, ale netušila, jak ji Luděk podfoukne.

„Svíčková byla výborná, to se nedalo nesníst celé,“ prohlásila po obědě a pečlivě vyluxovala talíř. To, že mezi kousky masa snědla i králíka, se od Luďka dozvěděla až při závěrečném setkání obou párů. „Papala jsi králíka, ale byl dobrej, Karel, ne?“ zeptal se jí Luděk, když bylo po všem.



Další den slavila Eliška narozeniny a na zdobení dortu se podílela celá rodina, všechny děti, a dokonce i Luděk. „Doufám, že takhle budeme tvořit i až se vrátí maminka. Byl bych rád, aby to pokračovalo,“ řekl a obhajoval se, že zvířátka z mandlového těsta nikdy nevyráběl, když mu pod rukama vyšel místo kočky spíš králík.

„Proč děláš placatý králíky, tys je přejel traktorem?“ zeptala se ho Eliška a Mirka si pochvalovala, že je ráda, když se na zdobení podílejí všichni společně.

„Mirka mi ukázala, jak děti dokážou fungovat v pohodě, drobátko asi omezím brigády a víc se budu věnovat rodině, abychom si to krásně užívali, jako si užíváme s Mirkou. Nikdy jsem té Výměně nevěřil, myslel jsem, že je to podle nějakého scénáře, ale je to podle toho, co život píše sám. Jsem šťastnej,“ nechal se Luděk slyšet v závěru natáčení.

Mirka si uvědomila, že doma kolikrát vyjela kvůli nějakým blbostem. „Jsem byla tak blbá!“ zhodnotila sama sebe a poslední večer si s Luďkem připili na to, jak tu výměnu hezky šťastně dali. Jako poděkování za sebe i za děti dostala od náhradního manžela domácí vejce a pugét.

Na prvním místě zvířátka

Alena Mirce při setkání u jednoho stolu na závěr pochválila syna. „Pubertu jsem na něm nepoznala, je úžasnej.“ I Petr si pochvaloval, že výměna proběhla v klidu. A tak si slovo vzala Mirka. „Luděk má jeden velkej problém. Na prvním místě má zvířátka, pak jsou děti a pak jsi ty,“ vyložila Aleně a doporučila Luďkovi priority otočit.

Upozornila také na Tomášovo chování. Podle ní jde do puberty a začíná mít problémy s chováním. Popsala, jak si děti zvykly chodit v osm hodin do postele a uklízejí po sobě nádobí do myčky. „Máte jinak na sebe hrozně málo času a potom ten vztah tak vypadá,“ uvedla a vyzvala Luďka, aby ji pochválil.

„To bylo neskutečné, jak děti fungovaly. Úplně všechno se mi líbilo. Mirce jsem nic nemusel říkat, šel jsem dělat seno, tak se zeptala, chceš pomoct, bude to rychlejší? Vzala hrábě a šla,“ poslechl bagrista ze Lkáně.

„Mobil zahoď,“ velela Mirka směrem k Aleně. „To samé tvoje tanky,“ obrátila se na Petra. „Konečná.“

Alena s Luďkem si slíbili, že zkusí dodržet režim, který s dětmi nastolila Mirka. „Dala jsem Petrovi slib, že si denně my dva uděláme dvacet minut jen pro sebe,“ prozradila svému Luďkovi, který rád souhlasil, že spolu budou trávit víc času. „A já budu muset něco omezit,“ potěšil svou ženu.

Petr zamilovaně prohlásil, že už Mirku ani na den nikdy nikam nepustí. „Šíleně jsi mi chyběla. Chci vedle tebe zestárnout a doufám, že si řekneme své ano.“



I Mirka byla po návratu domů jako znovuzrozená. „Změna teď bude veliká, už nebude ta máma, která pořád něco velí a křičí. Jsi moc šikovnej a já si to uvědomila,“ pochválila svého syna Kamila.