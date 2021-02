Rozbila jsem jí držku a jemu rozsekala telefon, líčila náhradní manželka

Kristýna je sice s dvouletou dcerou Valerií na mateřské, ale přivydělává si jako brigádnice v kasinu. Bydlí v pronajatém třípokojovém bytě v Kolíně s dcerou a partnerem Jiřím (22), který pracuje v chemičce jako údržbář. Pár je spolu čtyři roky. Jirka na Kristýnu žárlí. „Dělá hlavně večer a v noci, jestli spolu spíme v posteli tak pětkrát za měsíc?“ říká, zatímco Kristýna je otrávená stereotypem jejich života a tvrdí, že to, že pracuje v kasinu přece neznamená, že si tam hned něco musí začínat.

Co Kristýna dělá?

Podle Báry z Týna nad Vltavou, která přijela do Kolína zastoupit Kristýnu, je domácnost zanedbaná, chybí nádobí a to, které tu je, se pořádkumilovné Barboře zdá špinavé. Vadí jí také pavouci a pavučiny na stěnách, špinavá vana a slzy do očí jí nažene polámaný rošt u postele a plesnivé matrace, v nichž se jí nechce spát.



Barbora měla v Kolíně problém se špínou i s tím, že se dítěti rodiče málo věnují.

Úklid je první, co Barbora v Kolíně řešila. Jirka ochotně vymetl pavučiny a ona už od časného rána další den vytírala. „Chtělo by to tu nejen dezinfekci, ale i deratizaci,“ prohlásila. Při vaření se od Valerie dozvěděla, že všechno dělá s tátou. „Co tu dělá Kristýna doma na mateřské? Má se věnovat domácnosti a dítěti! Když slyším, že Valča dělá všechno s taťkou, tak mám strach, že u nás jen sedí a nepostará se,“ tekly jí slzy, když myslela na to, jak se asi mají její dva synové (5 a 1,5 roku).

V poledne měla Barča práci hotovou a tak, když přišel Jirka z práce, vyzvídala: „Ve dvanáct už jsem neměla co dělat, tak mi řekni, co tu dělá Kristýna. Zaráží mě, že v manuálu píše, že mám dát Valerii paní na hlídání, abych stačila uklidit. Dopoledne asi teda spí?

„Když přijde v šest, v půl sedmé ráno, tak pak spí a Valerie je u tety na hlídání nebo u babičky,“ vysvětlil Jirka režim v rodině, ale Bára pokračovala: „Domácnost je zanedbaná a Valinka má tebe. Proč chtěla dítě?“

Jirka přiznal, že dcera je na něj fixovaná. „Řekl bych, že Kristýna sama neví, co chce,“ což Barbora jen pro diváky okomentovala: „On je tu za debila, stará se o všechno… Si myslím, že ona někoho má, jestli ne v tom kasinu.“ Pak se zarazila a dodala: „A taková je u nás? Jestli mi svede mýho chlapa, tak jí plesknu, ty vole! Doufám, že na něj něco nezkusí,“ vytočila se tou představou a přiznala, že má strach. „Kdyby věděl, jaká je to ve skutečnosti špína, tak by si o ní neopřel ani kolo. „Můj Honzík ví, že se starám o celou domácnost, že má navařeno, vypráno, naklizeno, vyžehleno… ale stejně vás to napadne,“ plakala.

Ani s hračkami pro Valerii nebyla Bára spokojená. „Chybí tu edukační hry a hračky, na čtení je tu jen jedna knížka – to my máme doma dvě police v knihovně. Ale je šikovná, na to, jak je malinká. Kde to všechno pochytila, když doma to nemá?“ uvažovala nahlas. „Musí to vidět někde jinde. To, jaká Valerie je, není zásluha Kristýny,“ uzavřela.

Podle manuálu má Valerie problémy s usínáním. Nechce do ložnice, ale když jí Bára v obýváku přečetla první odstavec pohádky, spala. Kristýna si také přála, aby dcera neodvykla hlídání od tety, ale když si pro ni přijela, holka řvala a nechtěla se hnout z domova. „To je normální reakce, ale jakmile sedíme v autě, už je to dobrý,“ vysvětlila Barboře paní na hlídání, ale Báře bylo Valerie líto. „To jsem nečekala, myslela jsem, že teta otevře dveře a Valča ji bude vítat. Chudák. Já myslela, že tam chodí ráda za dětmi.“

Další den padla na Barboru tíseň. Vzlykala nad fotografií svých synů a stýskalo se jí. „Nikdy jsem bez nich nebyla. Myslela jsem si, že jsem silnější. Ještě že je Honza úžasnej, že ho miluju. Budu mu to muset ještě víc říkat. Všechno, co mám, jsem brala tak automaticky, ale nebýt jeho, tak nemám nic. Dělá mě šťastnou,“ dojímala se, když byl Jiří v práci a Valerii hlídala „teta“. „Tady má člověk spoustu času přemýšlet. Byla jsem sobecká, jen jsem sledovala, co chci já.“

Nebudu blbec

Změn, které si v polovině pobytu přála, nebylo moc. Požádala Jirku, aby jeden den uvařil a aby zkusil Valerii uspat v ložnici, což se ukázalo jako největší problém.



„Když nechce, nebudu ji trápit,“ vzdal to Jirka ještě dřív, než to zkusil, a Bára ho na kameru kritizovala: „Neumí s ní pracovat. Když jí v deset, půl jedenácté pouští telefon a ona pak sama odpadne, to není dobře.“

S přibývajícími dny oběma dospělým tekly nervy. Jirka nepřivezl kočárek a tak Barča musela na dětské hřiště s holkou pěšky, navíc tam bylo nakonec zamčeno. „Říkal, že sem chodí. Zase samá lež a kecy, a to je tu od začátku. Měla jsem dojem, že se Jirka o malou stará, ale nestará. Kristýna jen vydělává peníze pro sebe, protože tady doma to vidět není. Podle mě nevaří, neuklízí, o holku se nezajímá,“ komentovala atmosféru.

A plné zuby už měl výměny i Jirka. „Valerii dám spát k tetě přes noc, myslím to dobře, ať si zvyká na jiné věci, na lidi. Je toho na mě moc, potřebujeme bejt jednu noc bez sebe, klidně půjdu spát ke tchyni.“ A jak řekl, tak udělal. Ale ještě předtím se s náhradní manželkou stihli pohádat o bordelu v bytě i o tom, že holku pořád hlídá někdo jiný.

„Ničemu už tu nevěřím. Za celou dobu, co Jirka uspával Valerii, to ani jednou neklaplo, ale se mnou usnula úplně normálně, a to mu prostě vadí,“ uzavřela Barbora a uvědomila si, že doma naopak nebude tolik křičet kvůli úklidu. „Nechci v naší rodině nic měnit, máme se strašně rádi. Nechci je ztratit a už je nikdy neopustím.“

Jirka strávil poslední den s Valerií v nemocnici na pozorování kvůli tomu, že kašlala. „Nebudu nervák a blbec, jako jsem byl předtím, a doufám, že i Kristýně dojde, že je s námi málo a že by se měla začít chovat jinak a přehodnotit, co je pro ni vlastně důležitější.“

Mají nudnej život

Do rodiny k Honzovi (27) a synům Damiánovi (5) a Sebestianovi (1,5) přijela do Týna nad Vltavou místo Báry sebevědomější náhradní manželka Kristýna. V manuálu se dočetla, že Honza je velký flegmatik a neustále hraje počítačové hry a že by si Barča přála, aby se do chodu domácnosti i výchovy dětí víc zapojil.

„Mohla by vidět, že by to mohlo být ještě horší. Máme byt, máme auto, máme děti… jsme spokojená rodina,“ vidí Honza jejich situaci po osmi letech soužití.



Se zapojením Honzy v domácnosti neměla Kristýna problém. Stačilo použít lest, že neví, co a jak dělat, a ejhle, už to za ní Honza dělal, ještě u práce stihli leccos probrat.

„Přes den na počítači moc nejsem, leda až večer, ale to zas kouká Bára na Výměnu a na Ordinaci… a to já jdu hrát,“ popsal například náhradní manželce, která zas divákům vysvětlila ekonomickou situaci: „Máme víc peněz, než vydělá Barča s Honzou. Jirka vydělá třeba třicet, já mám desítku mateřskou a z kasina přinesu taky tak třicítku. Kdyby Bára chtěla, mohla by si taky najít na odpoledne brigádu, mohli by se střídat, aby to nenechala finančně jen na Honzovi,“ vycházela z vlastní zkušenosti, kdy šla pracovat, už když bylo dceři půl roku.

„Když byl Damík malej, chodila na brigádu. Teď jsou děti dvě a času to stojí víc. Špatně se nemáme – peníze jsou důležité, ale zase ne absolutně, aby se jim dávala přednost před dětmi,“ vysvětlil jí Honza svůj postoj.

Se zapojením Honzy do chodu domácnosti neměla Kristýna problém.

Spíš než akcí, zapojila se Kristýna do chodu domácnosti jako velitelka. „Nechceš ho dát na nočník? Kdy mu ohřeješ jídlo? Do školky pro syna – nechceš dojít ty?“ A zatímco Honza dělal všechno bez řečí, Kristýna měla čas na koupel a kosmetiku. „Myslím si, že je to i vina na straně Barči, že jí Honza nepomáhá, protože já mu řeknu jdi a on jde a udělá to,“ přemýšlela nahlas a dodala, že doma nic Jirkovi říkat nemusí. „Dělá věci automaticky. Jdu uklízet, sebere se a jde s holkou ven. Holka se v noci probudí, on vstane, dá jí pití, dá jí dudlíka…“

Podle Honzy tráví Valerie víc času s tátou než s mámou. „O to víc si dítěte vážím. Jsme spolu míň, ale přijdu si jako plnohodnotná máma. Nepřijde mi, že bych ji odstrkovala,“ hájila se Kristýna, které naopak režim rodiny z Týna nad Vltavou připadal moc nalajnovaný. „Je 18:50 – jdou se koupat, 18:30 – večeře… hrozný. My doma žijeme z minuty na minutu, neřídíme se časem. Tady je 19:40 a kluci musejí do pokojíčku a spát. Mají nudnej život, i Honza je nudnej. Včera usnul v půl sedmý se Sebíkem a spal, tak jsem tu seděla sama. A nic – místo toho, aby se mi věnoval, povídali jsme si nebo si zahráli i ty blbý karty, cokoliv. Tady se všechno točí kolem dětí a pak nezbývá čas pro Honzu s Bárou.“

Starosti s domácností si Kristýna moc nedělala. „Mleté maso moc nevonělo, tak jsme řekli, že ho uvaříme psovi, ale je pořád na balkóně a nic. Já to za něj dělat nebudu. Doufám, že si uklidí do skříně prádlo, které tu leží složené už třetí den,“ komentovala stav. A na dětech jí vadilo, že jsou moc uřvané. Nejvíc ji bavilo si povídat. „Žárlíš na Barču?“ otevřela vlastní třaskavé téma.

„Ze začátku jo, ale už jsme spolu docela dlouho a nějaká důvěra už tam je,“ dozvěděla se, včetně toho, že si partneři nikdy nebyli nevěrní. „U nás nevěra byla, oboustranná, minulý rok přesně touto dobou. Jirka mě štval, pořád mě stíhal v práci: buhví koho tam máš a co tam děláš. A já na něj byla hnusná, takže on si začal, Tvářila se jako nejlepší kamarádka – my v prvním patře, ona v devátém –, chodila k nám, starala se mi o holku a přitom mi pr… manžela,“ svěřila se Honzovi i divákům a přiznala i to, že jí „rozbila držku“.

„Ona mě pak tahala na policajty, byla jsem u přestupkové komise a zaplatila za to tisíc korun. Jemu jsem rozsekala telefon. A když měl Jirka svou Andrejku, tak já jsem si taky někoho našla, ale to fakt bylo jen natruc. V tu chvíli jsme si asi oba uvědomili, že máme spolu dítě a že spolu chceme být, a od té doby to šlape. Asi až moc dobře, v pohodě, za poslední půlrok jsme se ani jednou nepohádali. Lepší je mít doma Itálii, než se ve vztahu nudit,“ znovu kritizovala jejich stereotyp, ale Honzovi doma „vzrůšo“ nechybí a ani si nemyslí, že je podpantoflák.

„Jirka je. Raději se mě na cokoliv zeptá, protože ví, že mu to třeba zakážu,“ konstatovala Kristýna.



Nemohla bych sedět doma na pr…

Po pěti dnech si přála, aby si Honza doma zkusil všechno, co dělá Barča, když není doma. Honza dal totiž výpověď v práci a v době výměny byl zrovna doma, tak měl čas. „A zítra tu nebudu. Pojedu na výlet, budeš tu s klukama sám. Až přijedu, tak chci, aby byla hotová nějaká večeře,“ velela a přála si ještě, aby si jeden večer šli spolu někam posedět.

„S klukama jsem stejně byl víceméně já, takže kromě vaření to zůstane stejný, jako bylo,“ usoudil flegmatik Honza.



V hospodě pak s Kristýnou probírali osobní životy. „Můj osobní život se po narození Valerie vůbec nezměnil. Když budeš po noční, vstaň a nedržkuj. Barču mrzí, že nejsi víc s klukama,“ vyčítala náhradní manželka, ale Honza se ohradil. „Já s nima možná trávím víc času, než ty s Valčou,“ usoudil nahlas, ale Kristýna tvrdila, že s dcerou je. „A končím tuhle debatu.“

„Podle toho, co vypráví, tak s dcerou moc není a není v pozici, že by mi mohla něco radit,“ vysvětlil později Honza televizním divákům ještě v předvečer, než se Kristýna vypravila na exkurzi do nedaleké jaderné elektrárny Temelín. „Taťka se dnes stará, já na nic nesáhla. Když byla ta možnost jet, proč ne? Dozvěděla jsem se aspoň něco nového.“

Honza po celém dni s dětmi vařil večeři, Kristýna přijela z výletu a seděla a kibicovala. „Prádlo stále není uklizené do skříní. A naštval mě, že nenechal Damíka spát ve školce po obědě, jak jsme se domluvili. Holt když Damík řekne, tak po jeho. Učitelka říkala, že tam brečí. Valča taky brečí, když má jít k paní na hlídání, ale já zavřu dveře a jdu, jsem v tom razantnější. Dítě nemůže mít všechno, co si vybrečí. To jí radši zavřu do pokoje a nechám ji tam se vyvztekat. Ale tady se dětem všechno splní,“ vylíčila své výchovné metody a dodala, že plánují s Jirkou druhé dítě. „Ale bude to jako s Valčou, nemusím se bát, že se Jirka nepostará.“

Další den šla Kristýna s Honzou i Sebastianem na kroužek. Když viděla ostatní maminky s dětmi, padla na ni depka a tekly jí slzy. „Mrzí mě to, že jsou tu matky s dětma a já tu Valdu nemám,“ přiznala, ale svěřila se i s tím, že problémy, které tu některé mámy řeší, jsou velká drbárna. „Řeší, kdo má kolik zubů… Jsou to typické mámy, které sedí doma na pr… a věnujou se jenom dětem. Nemohla bych být takto s více matkama pohromadě. Je to pro mě ztráta času,“ uvědomila si a oznámila Honzovi, že je tam zbytečná a že si dojde mezitím někam na kafe.

„Doma nic měnit nebudu. Jsem ráda, jak to máme, a vyhovuje nám to. Nedovedu si představit, že bych měla tři nebo čtyři roky sedět doma a nic nedělat, to ani omylem,“ řekla Kristýna po desetidenní zkušenosti.

„Já jsem si nepotřeboval uvědomit, že Báru miluju, ona to ví. Je to supermáma a myslím, že je to na celý život,“ vyznal se Honza z lásky ke své partnerce.

Potřebujete čas jen pro sebe

„Máš milionový kluky a skvělýho chlapa. Za těch deset dní Honza makal. Cokoliv jsem mu řekla, tak šel a udělal. Klukům se věnoval na sto procent. Važ si ho, že ho máš, protože fakt je dobrej. Když po něm něco budeš chtít, jdi a vykopej ho z postele, zavel,“ pochválila Kristýna Barboře rodinu, jakmile se všichni čtyři sešli u jednoho stolu. „A tady máte ode mě dárek,“ předala šokovanému páru poukaz na společně strávený čas. „Vy potřebujete být spolu jen vy dva a někam jet,“ vzala vítr z plachet Báře, která byla připravena jí vyčinit za zanedbanou domácnost i dceru.



„Měla by sis víc vážit Valinky, že ji máš, a nedávat ji tolik hlídat jiným,“ kritizovala smířlivým tónem, ale Kristýna opáčila, že jí to takhle vyhovuje.



„Budeš to muset omezit a ne že to nejde, vždycky to nějak jde,“ vložil se do debaty Jirka. „A co když já nechci? Já jsem takhle spokojená, Valerie je u tety a babičky taky spokojená, tak co? Nic jí nechybí, je tam šťastná,“ stála si Kristýna za svým a Báře došlo, že díky takovému přístupu má Kristýna hodně času jen pro sebe a že obě dvě si žijí spokojené životy podle svých hodnot.