O 15 let mladší Filip po Výměně od Petry odešel. Slíbila, že nebude pít

Pár spolu s Petřiným synem Milošem žije v pronajatém čtyřpokojovém bytě v pražských Modřanech a bydlí s nimi ještě kamarádi Alena a Filip, kteří za nimi přijeli do Prahy za prací.

Petra před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru pracovala jako zdravotní sestra v sociálních službách, ale teď zůstala se synem na ošetřovném. Její partner Filip je autolakýrník, ale je právě se zlomenou nohou na nemocenské. S Petrou se totiž nepohodli, opil se, rozbil si hlavu o zeď, s otřesem mozku skončil v nemocnici, kde však odmítl zůstat do druhého dne, a tak vyskočil oknem z druhého patra a způsobil si úraz.

„Přišel na návštěvu a už tu zůstal,“ vzpomínala před výměnou Petra na jejich seznámení s tím, že od natáčení očekávají „utužení dobře fungujícího vztahu a že ukážou, že dobře mohou fungovat i páry s velkým věkovým rozdílem. Deset dní však nakonec stačilo k tomu, aby se jejich vztah rozpadl.

Vaří, sedí u televize, sem tam uklidí, čučí do mobilu

Do Prahy místo Petry přijela k Filipovi, Milošovi a jejich spolubydlícím pořádkumilovná – povoláním hosteska – Nikola (26) z Rozvadova, která postupně rozkrývala problémy, z nichž pořádek byl nakonec ten nejmenší. Především totiž našla ledničku skoro prázdnou a nebylo z čeho pro pětičlennou domácnost uvařit.



Postupně se Nikola od Filipa dozvídá, že nejsou peníze, a tak jí nezbývalo, než sáhnou do své peněženky. „Filip mlží, že čekají peníze každou chvíli, nechce veřejnou ostudu, ale stejně ji mít bude, protože mně dojdou peníze a budu muset zavolat domů, aby mi manžel nějaké poslal,“ vysvětlila na kameru Nikola, která opravdu během pěti dnů utratila tři a půl tisíce, co měla s sebou, a požádala štáb o telefonát.

„Přišlo mi pár tisíc, co mi poslali rodiče, kdybych je neměl, tak jsem v pr...,“ připustil Filip a stejně o pomoci svých rodičů mluvila v Rozvadově i Petra. „Za byt se vším všudy zaplatím 27 tisíc a spolubydlící mi ještě nedali ani korunu. Teď to platí moje máma. Sice dnes a denně poslouchám, že nejsou banka, ale já nemít skvělé rodiče, tak jsem v pr...,“ svěřila se.



Nikola měla ze stavu domácnosti slzy na krajíčku už po pár dnech. „Už bych jela domů, my žijeme jinak, já vím, co uvařím, mám z čeho.“ Dalším zádrhelem, na který Nikola narazila, je Milošova škola. „Chybí mu učebnice češtiny, z celé řady předmětů není klasifikovaný, protože neodevzdává úkoly!“



Filip si posypal hlavu popelem, ale vinu hodil na Petru. „Češtinu se s ním neučím, tu se s ním učí maminka. Stydím se za ni, protože ten kluk není blbej a nechci aby opakoval ročník kvůli lajdáctví,“ plakal dokonce a dušoval se, že Péťa říkala, že ofocené úkoly do školy pošle.

„Já to nechápu, někdo je doma na ošetřovným dva měsíce a dva dny předtím, než jde kluk do školy, nejsou splněné úkoly,“ divila se náhradní manželka. A jak Filip, tak syn Miloš jí vylíčili mámin den: „Vaří, sedí u televize, sem tam uklidí. A ještě čučí do mobilu,“ shodli se.

„Přitom ten kluk je tak šikovnej! Stačí si s ním jen sednout, říct mu, co má dělat, a on to všechno dělá. Ale tady na něj kašlou, každý den se dozvídám něco nového, co nemá a neudělal do školy. Je mi ho líto, oblíbila jsem si ho a nejraději bych si ho vzala s sebou domů,“ připustila Nikola.



S překvapením také zjistila, že každý den se v domácnosti pije alkohol. „Na knížku do školy není, ale na vodku mají,“ konstatovala, ale devítiletého Miloška si oblíbila. „Bojí se spát ve tmě a stropní světlo je veliké, tak jsem mu koupila stolní lampičku.“

Filipovi náhradní manželka otevřela oči. „Tolik mi toho prošlo hlavou, že opravdu jedinej, kdo mě tady drží, je tady ´principál´,“ mluvil k Milošovi. „Nechci odejít jenom kvůli tobě, ale bojím se, že ta situace prostě nastane.“ Milošovi to bylo líto a Filip se rozbrečel.



Ve druhé polovině Výměny už se měl Miloš vrátit do školy, ale neměl od mámy podepsané prohlášení o bezinfekčnosti, a tak Nikola volala svému manželovi Vaškovi jednak, aby jí poslal alespoň 1 500 korun, a aby prohlášení vytiskl a dal Petře podepsat. Televizní štáb pak papír dovezl do Prahy a teprve pak mohl Miloš do školy.

Nikola si v rámci změny velení přála, aby Filip přestal po večerech popíjet, a chtěla vyrazit s Milošem na trampolíny. První přání zůstalo jen u slibu, den s Milošem si oba užili.

K zásadní změně nakonec dospěl i Filip. Vyšlo najevo, že Petra dluží na nájemném už přes sto tisíc a výpovědní lhůta v bytě jim končí dva dny po natáčení. „Tak to se asi budete balit se mnou,“ podotkla Nikola a jen pro kamery dodala: „Nevědí, kam půjde malej a je jim to úplně jedno, to bych nedovolila nikdy, aby moje děti zažívaly.“

Filip si pro sebe i spolubydlící zařídil ubytovnu. „Bez Výměny bych tady v tom ještě nějakou dobu byl. Bude pro nás pro oba s Petrou dobře, když půjdeme od sebe. Nechci už ji vidět, byla teď deset dnů bez vodky...“



„Filip jí řekne, že s ní končí, a první, co bude chtít, bude se ožrat hned první večer, jestli u vás nechlastala,“ uvažovala nahlas spolubydlící Alena, a Nikola nevěděla, čemu má věřit, jestli na Petru jen neházejí špínu. „Ale malej mi to řekl sám, toho jsem si oblíbila a jemu věřím.“

Nikola byla ráda, že má výměnu za sebou. „Jsem hrdá na sebe i na manžela, co jsem spolu dokázali. Do práce chodíme, protože si s holkama chceme pak něco užít a ne čekat, kdo nám co dá.“



Neplatím nic, přivezu a mám

Z Prahy se Petra na deset dní dostala k Vaškovi (33) a ke dvěma dětem – Nikolce a Emmě (7 a 4) do pronajatého bytu 3+1 v Rozvadově. Do Výměny rodinu přihlásil Vašek, který pracuje jako zahradník.

„Vsadil jsem se s kamarádem, že to vydržím, a ještě ten večer jsme se přihlásili,“ přiznal Vašek, který je podle své ženy nekonfliktní, zato bordelář. Nikola od Výměny očekává, že si manžel uvědomí, že má doma čisto, navařeno a uklizeno, Vašek si přál, aby si naopak ona uvědomila, že není na světě jen ten úklid.

Petra má v Rozvadově od první chvíle dojem, že se tu moc utrácí. Za jídlo i za drahé hračky dětem. Když první den pustil Vašek pračku i sušičku, měla za to, že vyhazuje peníze oknem, když je pračka na sedm kilo a může se ještě počkat.

Ani Vaškovi Petra do oka nepadla. „My vaříme dětem bez koření, dneska jí nechám uvařit a zítra už asi budu vařit já,“ uvažoval hned první den, zatímco Petra se divila, že sedmiletá Nikolka půjde do školy, ale neumí si nakrájet maso příborem.

„Nic se tu nedojídá. Jediná věc, na které se dá ušetřit, je jídlo. Proto ráda navštěvuju mámu a tátu a beru si domácí produkty. Nezaplatím nic, přivezu a mám. Tady asi nevědí, co je bída a hlad, nemít co do huby. Nevím, proč tak rozhazují. Stalo se mi doma, že jsme dva dny jedli topinky, protože nebyly peníze na víc,“ svěřila se.

Vaškovi Petra postupně odhalila jejich finanční situaci: „Než přišla korona a šla jsem na ošetřovačku, vydělávala jsem solidní peníze. Pětačtyřicet jsem měla plus beru invalidní důchod na hlavu, protože jsem po operaci mozku. Do Prahy jsem šla za prací, už mě nebavilo, jak do mě v malým městě věčně všichni ryli, že jsem žila s o 17 let mladším přítelem.“

„Je blbá,“ konstatoval Vašek. „Když si pořídí byt za 27 tisíc a nemají peníze. A ten její, to je taky nějakej dobrej trotl, když si v 26 letech našel 41letou ženskou.“ A když mu Petra vyprávěla o tom, jak musí být její syn samostatný, protože se s ním nepáře, jen ho politoval. „Podle mě je ten kluk chudák. Ona s tím svým leží na sedačce, klopí cigáro, chlastá určitě – vždyť ani tady se nezeptá a vezme si pivo.“

Přesto se Vašek snažil ustát deset dní bez konfliktu a raději za své koupil Petře cigarety, protože na ně neměla. „Ráno řekla, že jde nakupovat s kreditkou, a teď ji nemá, normálně bych jí to řekl, že je úplně vylízaná, ale jak bych tu s ní zbytek dní vydržel? Všechno si tu zatím koupila z mých peněz, protože blbeček Vašík jí všechno zaplatí.“

Když nastala změna velení, Petra si přála, aby se nějaké jídlo z lednice dalo raději do mrazáku, aby neprošlo a nemuselo se vyhazovat, nebo aby tatínek nekupoval dcerám všechno, na co si vzpomenou, byla odmítnuta.

„Přijde mi to jako blbost a holkám koupím, co budou chtít, Mám je od toho, abych je rozmazloval,“ odmítl Petřiny návrhy.

Když Vaškovi zavolala Nikola, že potřebuje peníze a podepsat prohlášení o bezinfekčnosti, snažila se Petra obhájit. „Podepisovala jsem to elektronicky a posílala ředitelce z mobilu. Všechno zařizuju já, pět dní nejsem doma a tam to padá jako domeček z karet. Já jsem bordelář na papíry, na dodržování termínů. Určitě jsme s Milošem nezvládali geometrii. Občas mi volá jeho paní učitelka, proč Miloš něco nemá. No... nedonesl, protože maminka zapomněla. Když mám něco řešit, tak na poslední chvíli. Zkusím to změnit, že nějaké povinnosti hodím na Filipa, ať není všechno na mně. Zatím se v tom plácáme,“ uzavřela.

Co říkal Vašek, když po něm chtěla Nikola poslat peníze, musela televize zhusta vypípat. „Prokazuje se, že je to pí.. líná,“ konstatoval například, a Petra klesala v jeho očích níž a níž, až se ocitla úplně na dně, když nabyl dojmu, že je navíc alkoholička.

„Od sedmnácti do dvaceti let jsem byl skoro alkoholik, pili jsme flašku denně, ale jen rum a kolu. Teď se ženou nepijeme, už mi to nechutná,“ přiznal sám a snažil se Petru rozpovídat. „Já si dám dvakrát dvě deci a mám draka jak vidle, ale dáme si se sestrou půllitru slivovice a není nám vůbec nic,“ svěřila se ona s tím, že Filip nemá rád, když pije, takže si doma dají maximálně víno. „Jinak si dám průhledný – vodka nebo slivovice. Jak říká Bolek Polívka, kdo nezvrací, pije pod své možnosti, takže já piju pod své možnosti,“ vtipkovala.

Za to, že se Petra hezky chovala k jeho dětem, vzal ji Vašek na wellness. Petra z Rozvadova odjížděla s předsevzetím, že budou spolu doma víc mluvit a že práci s účty a papíry do školy, aby si ulevila, si musí s Filipem víc rozdělit. Vašek si usmyslel, že holky už nebude tolik rozmazlovat, aby už začaly víc poslouchat. Přál si, aby byli všichni jako rodina víc spolu pohromadě. „Trošku méně práce a víc volna,“ naplánoval si.

Jsem nejhorší, když všechny podporuju

„Celých deset dní jsem ze všech stran poslouchala, že jsi alkoholička,“ zahájila Nikola debatu u stolu, kde se oba páry na závěr sešly. Petra se hájila, že celou dobu v Rozvadově alkohol nepotřebovala a že už pít nebude. „Když máš peníze, tak si jdeš koupit vodku,“ přisadil si Filip a obvinil Petru, že ho naučila pít tvrdý alkohol. „Předtím jsem pil jenom pivo.“

Filipa zas odsoudil Vašek: „Mezi námi, ty jsi taky případ. Rozbiješ si hlavu o zeď, odveze tě sanitka a pak vyskočíš z okna. V šestadvaceti jsi vyřízenej.“

„Mějte ohledy hlavně na toho malýho, ten to všechno vidí,“ připomněla Nikola.

Petra, zahnaná do kouta, slíbil, že už nebude pít vůbec, ale Nikola vytáhla další kalibr. „Dva měsíce jsi doma, ale Miloš má všechny předměty bez klasifikace! A Filip se od tebe stěhuje, Mildu ti nechává.“

„Jděte od sebe. Ty si najdi práci, bydlení a co nejlíp se starej o kluka,“ uzavřel Vašek a Petra byla na pokraji sil: „Takže ve finále jsem nejhorší já, ačkoli všechny podporuju. Ani spolubydlící mi nezaplatili ani korunu.“

Nikola se pustila i do Filipa, který sice opakoval, že se stěhuje, ale dál držel Petru za ruku. „Tebe bych doma nechtěla, sbalila bych ti dvě igelitky a řekla táhni,“ vmetla mu do tváře.

„Nelíbí se mi, k čemu Filip došel, ale držet nikoho nebudu. Spoustu věcí jsem udělala špatně a nehodlám v tom pokračovat,“ dušovala se Petra, kterou po návratu nechtěl její syn ani přivítat.