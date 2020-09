Jsi děvka, seřval svou ženu ještě před výměnou. Na konci ji žádal o ruku

Tereza je v domácnosti, má dvě děti z předchozího vztahu a Honzu potkala před dvěma lety. Žijí spolu v bytě 2+1 a starají se i o Honzovu malou dceru Nelu z manželství, které stále trvá. Honza je dělník, ale jak postupně vyjde najevo, nikde dlouho pracovat nevydrží.

„Nic jsem neudělala,“ brečela Tereza. „Začal mi nadávat do ku..v, plivat na mě, že jsem děvka, a já nevěděla proč,“ štkala a Honza, kterého naštvalo, že pozvala na návštěvu otce její dcery Elišky (6), zuřil. „Já jí to přeji, ať se klidně k sobě vrátí! Ona si tohle neměla vůbec dovolit, já jsem tady nějaká loutka? Oni se tu budou scházet a já jako co? A nebylo to poprvé. Mám toho dost, mě to nebaví řešit. Já jí nebudu měnit, je to dospělá ženská. Už mě tolikrát zklamala, nechal jsem svoji ženu, svoje děti, šel jsem s ní doplna a mám tady i starší. Mám ji rád, ale nezaslouží si to prostě.“

Výměna manželek

Zoufalá Tereza přiznala, že Honzu strašně miluje i přesto, co všechno se stalo. „V životě jsem ho nepodvedla, nikdy. My se milujeme, ale žárlíme oba dva. Hodně si hlídám, kdyby se o nej jen malinko někdo zajímal,“ potvrdila, že partnerům chybí vzájemná důvěra.

Po pár hodinách bylo všechno jinak. Honza své věci z tašek vybalil a naopak Tereza si kufr sbalila. Rozhodli se ve Výměně pokračovat. „Aspoň budu mít od tebe deset dní pokoj, klid, furt jenom křičíš, vole, řveš, vole,“ rozloučil se s ní.

Oni si užívaj, proč bychom si taky neužili?

Dvojnásobná maminka Nikola (28), která za Honzou do Vimperka přijela z malé vesničky Kaménka u Nového Jičína, čekala leccos, ale hned po první noci byla v šoku. „Nenechal mě jít spát, lezl mi do postele, jestli se s ním vychrápu. Šla jsem spát až o půl čtvrté ráno! Furt chodil do pokoje, sedal si mi na postel a že končí natáčení a že má sbalené tašky. O půl jedné volal tátovi Elišky, ať si pro ni přijede. Přemlouvala jsem ho, ať ji nechá vyspat, že si pro ni může přijet ráno. Pak začal, že když oni si to tam užívaj, proč my si to tu neužijem taky, že je chlap a že mu to chybí. Říkal, že jeho manželka vleze každému chlapovi hned do postele, že je od 15 let závislá na pervitinu. Slyšela jsem jedinou pozitivní věc, že v posteli je nejlepší.“

Ráno Honza vyspával po probdělé noci. Eliška byla u svého táty, syn Petr, který chodí do sedmé třídy, u babičky, a Nikola čekala, s jakou se její náhradní manžel probudí. Jeho nálady se totiž prudce měnily. „Mít něco takového doma, tak tam už dávno nejsem,“ konstatovala, a když chtěl Honza skončit, snažila se ho přesvědčit, aby ve Výměně pokračoval.

O tom, že Honza uprostřed noci vzbudil Elišku a vyhodil ji z bytu, se dozvěděla Terezy matka a přijela situaci řešit. „Jsi šmejd, srá., v žádný práci nevydržíš, nic neuděláš, válíš se jako prase,“ vyčinila mu naštvaná babička, která se rozhodla Nikole vyjasnit situaci v rodině, a tak vyšlo najevo, že Elišku má v péči její otec, protože Tereza měla problém s drogami. „Péťa žije u nás, protože nemá potřebu tu být. Je to všechno kvůli Honzovi. Po jednom konfliktu ho Tereza vyhodila a Péťa řekl, že nechce, aby se vracel. Tereza mu to odpřísáhla na jeho smrt, a přesto ho vzala zpátky. A tak je to furt. Takovýho šmejda bych zadupala do země hned,“ rozčilovala se.



„Čekala jsem hodně, ale že přijedu do feťácké rodiny, to teda ne,“ nevěděla zmatená Nikola komu může věřit. Babička vinu házela na Honzu, ten zas na Terezu. „Chovala se naprosto v pohodě, než přišla k tomuhle šmejdovi. Ona je, jak když má vymytej mozek, má na ni příšernej vliv,“ zoufala si babička.

Honza se mezitím vrátil od své maminky jako vyměněný a začal si své už podruhé sbalené tašky znovu vybalovat. „Postarám se o děti, když bude třeba, uvařím, udělám všechno,“ dušoval se najednou. „Prý byl u mámy a ta mu promluvila do duše, takže je otázka, jestli byl u mámy, nebo u dealera,“ uvažovala nahlas Nikola.

Výměna manželek

Do Vimperka přijela za Nikolou i sestra Terezy. „Není špatnej, ale myslím, že je chronicky žárlivej. A ještě když se do toho napije. Asi už by se s tím měli oba léčit. Dvakrát do týdne jsou tu policajti, záchranka. Onehdá zavíral Terezu v koupelně a típal o ní cigára. Ségra několikrát volala, že stojí ve spodním prádle před barákem. Sebrala mu klíče, ale za dva dny tam byl zase. Ona je do něj zamilovaná. On je pro ni nějaký sexy symbol nebo co,“ vylíčila šokované Nikole, která přiznala, že než toho, raději by bydlela pod mostem.

Honzovy nálady se střídaly jako jarní počasí. „Co udělala za dnešek? Jen drbe. Jestli to tak vypadá u nich doma, je ten chlap chudák, protože si musí všechno dělat sám. Je tu na návštěvě. I snídani jsem si musel udělat sám,“ nechal se slyšet jeden den a pak zas hořekoval, jak mu jeho žena chybí. „Ať je to jakkoliv, pořád si máme co říct. Každopádně bych chtěl, aby se změnila, z předchozích vztahů ženskejm nevěřím. Lžou a jak není důvěra ve vztahu, tak ztroskotá.“

Když další den babička přivezla šestiletou Elišku i dvanáctiletého Péťu, byla Nikola nadšená. „Je fajn mít kolem sebe děti.“ Petr přijel kvůli Elišce. „Řekla, že beze mne sem nepůjde,“ připustil a babička dodala, že vystupuje v podstatě jako Eliščin bodyguard.

Chci zpátky svoji ženu

Po pěti dnech měla ve Vimperku velet Nikola. Přála si, aby se Honza postaral o domácnost a uvařil rajskou, že ona půjde s dětmi ven. A také, aby si někde v okolí domluvil návštěvu psychoterapie. „Chtěl bych to řešit, ale prvně se poradíme s Terezou, a když uznáme, že to potřebujeme, tak budeme pomoc hledat,“ podotkl Honza, kterému se po Tereze stýskalo čím dál víc.

„Stýská se mi, už ji chci zpátky. Ano chtěl jsem ji opustit. Akorát pak mi to máma rozmluvila a došlo mi, že ji mám rád,“ vyjevil babičce, ale ta se nedala. „Asi moc nemáš, když ji dokážeš seřezat jako psa, aby pak ležela tejden v nemocnici.“ Když se Honza bránil s tím, že „ona taky něco udělala“, argumentovala dál: „V životě jsem na tobě neviděla jednej šrám. A nejhorší je, že v tom máte děti. V těch hlavách jim to zůstane na furt, nesou si to už do života. Se divíš, že tu Péťa s tebou nechce bejt, když vidí, že mu seřežeš mámu? Pokud se nevymaníte z drog, tak vám není pomoci a skončíte na ulici. Jediná pomoc je, že se seberete a půjdete se léčit.“

Podle Honzy na tom ještě nejsou tak blbě, aby se museli jít léčit. „Je to jen o vůli,“ řekl a babička uzavřela debatu: „Jestli s tím nic neuděláte, dávám od vás ruce pryč, nevrátí se k vám ani děti. A ty přijdeš i o tu Nelu.“

Další den ráno už zase Honza končil s Výměnou. „Přišel jsem vám sdělit, že to končím. Už mě to nebaví, chci zpátky svou ženu. Už nechci čekat, chci ji doma, plány se mi mění ze dne na den, takový je život. Svou lásku jsem poslal k jinýmu chlapovi a ještě si za to nechám zaplatit. Jen proto, že chceme prachy! To ji můžu dát do bordelu, ať vydělává tam.“

Výměna manželek

Tentokrát ve svém postoji Honza vydržel a natáčení skončilo předčasně. „Výměna mi dalo to, že změním svoji povahu, začnu se k Tereze chovat lépe. Neříkám, že ode mě nikdy nedostala facku, dostala, určitě se za to stydím. A je mi to líto. Přál bych si, abychom si zase věřili. Miluju ji,“ svěřil se divákům a rozhodl se Terezu požádat o ruku. „Prsten jí dám do kytice růží. Jsem šťastnej jako blecha.“



Nikola konstatovala, že v Kaménce si se svým Tomášem (29) žijí dobře. „Mám dobře fungujícího chlapa i rodinu, mohla bych taky občas ustoupit a nebýt takový paličák. Po Tomášovi nechci nic, jen snad aby mě měl ještě víc rád a byl ještě raději, že jsem doma.“

V baráku se člověk víc zaměstná

Mezitím Tereza strávila v domě v Kaménce se zedníkem Tomášem a jeho dětmi (Rebeka 2 roky, Šimon 5 let) docela příjemných několik dní. Tomáš je zvyklý na velení své ženy, takže Tereza dával naprostou volnost.

„Nikola mi dává strašně moc úkolů najednou a pak chodí a řeší, co není hotové. Přál bych si, aby trošku zvolnila. Dodělám jedno a pak to další, ale ona to na mě pere horem spodem,“ nechal se Tomáš slyšet hned na začátku.



Tereza byla naopak docela samostatná a chod domácnosti zvládala a život na vsi si užívala. „Určitě bych nebyla proti, kdybych mohla mít barák s přítelem, s rodinou. Člověk se zaměstná prací a myšlenky tolik nepracujou. Byli bychom oba zaměstnaní a děcka by se víc osamostatnila. Tady jsou samostatnější než u nás,“ přemýšlela, zatímco Tomáš se pustil do rekonstrukce, která měla být pro jeho ženu překvapením. „Nikča by mě víc zapojovala do domácích prací a neměl bych čas. Tereza si všechno udělá sama a ještě mě u vysávání vystřídá, tady je pohoda,“ pochvaloval si Tomáš.

Jenže Tereze začínal domov čím dál víc chybět. „Odjela jsem v napjaté atmosféře, doufám, že až se vrátím, bude všechno v pořádku. Ať jsem jaká jsem, doufám, že mě nebude chtít vyměnit.“

Kočky nemusí žrát na kuchyňské lince

Když měla Tereza začít domácnosti po pěti dnech velet, neměnila by v chodu rodiny skoro nic. „Protože tu nežiju a žít nikdy nebudu,“ zdůvodnila, ale jedno přání přece jen měla. Přála si nedávat kočkám žrádlo na kuchyňskou linku, ale do koupelny na zem a Tomáš s tím neměl žádný problém.

Jedno odpoledne měla Tereza obě děti na starost sama, protože Tomáš pomáhal u sousedů s krávou. Vrátil se a Tereze ruply nervy: „Tys pil?“ spustila zhurta na překvapeného Tomáše. „Doteď jsme vycházeli v pohodě. Se do mě pustila, kdyby jak já nevím co.“

Výměna manželek

Další den propadla Tereza depresi a rozhodla se, že nebude dělat vůbec nic. „Je to tu fajn, ale už bych šla domů. Chybí mi děti i Honza. Věří, že jim se taky stejská.“

Tomáš nechápal, co se stalo, ale vzápětí přišla zpráva, že ve Vimperku se rozhodli ve Výměně skončit. „Nevím, co se tam stalo, ale výměna mě utvrdila v tom, že Nikola je pro mě ta pravá a že ji miluju. V životě bych ji nevyměnil.“

Jestli přijdu o děti, tak tě zabiju

„Já jsem to ukončil. Vznikla tam ostuda a už jsem v tom nechtěl pokračovat a taky se mi stýskalo,“ přiznal Honza u jednoho stolu s druhým párem. Tereza si pobyt v Kaménce pochvalovala, ale vyjela na Nikolu ve chvíli, kdy řekla, že se Honza přiznal k drogám.

„Nemůžeš před kamerou, jestli mi něco chceš říct, tak potom,“ bránila svou image, jenže diváci už stejně všechno věděli, navíc Nikola trvala na tom, že dopoví, co se ve Vimperku dělo.



„Jestli mi seberou děti, zabiju tě,“ přitvrdila Tereza. „Ale ty žádné děti nemáš! Elišku má v péči táta, Petr s vámi být nechce,“ podotkla Nikola.

„To je jedno. Já už bez dětí nebudu. Kašli na to, Nikolo, nedělej mi ještě větší ostudu, než jsi už zřejmě udělala. Ty to nevyřešíš, už to mám v nějakém stádiu,“ snažila se vysvětlit, ale Nikola se do ní pustila: „Ty to máš ve stádiu, že se necháš před dětmi mlátit, že tam jezdí policajti a sanitky?“

Tereza vstala od stolu a chtěla i s Honzou odejít, ale ten dál seděl a ani se nehnul. „Lásko pojď,“ vyzvala ho. „Kam? Já si dopiju to pivo, aspoň,“ seděl dál a pak si vzal slovo.

Omluvil se Tomášovi za incident vůči Nikole. „Omlouvám se ti jako chlapovi, měl jsem schýzy v hlavě. A každopádně miláčku,“ obrátil se na Terezu. „Chtěl bych začít jinak.“ Vytáhl růži s prstenem. „Chtěl bych tě pořádat o ruku, dostat novou šanci a udělat tě šťastnou,“ vyhrkl na Terezu, která byla rázem štěstím bez sebe, a zavelel: „Jedem domů.“

„Jsem konečně šťastnej, že ji mám doma,“ přiznal pak ve Vimperku a kamera ještě natáčela Elišku, která si přála ještě ten den jít spát k babičce, a Petra, který čelil citovému vydírání.

„Já jsem přece tvoje mamka. Přece nechceš vyměnit svoji mamku za babičku a za dědu. Budeme to muset ještě pobrat s rodiči, protože ti by nám měli být nápomocni a ne nám spíš kluka brát,“ uzavřela Výměnu manželek Tereza.