Na sex čekám čtyři měsíce, Mário je starší člověk, řekla vyměněná manželka

Rodinu z Turnova živí popelář Mário (48). Ve dvoupokojovém bytě s nimi žije ještě jeho tříletá dcera Veronika z předchozího manželství a téměř denně je u nich Máriův kamarád a rodinný přítel Zdeněk, který dělá ve stavebnictví. Do Výměny je přihlásila Máriova bývala žena s tím, že Mário bez Vendy deset dní nevydrží.

Podle Mária tráví Vendy spoustu času „na telefonu“, ale hádky se v rodině točí hlavně kvůli výchově Veroniky, která je podle Vendy na tátu fixovaná a on ji rozmazluje. Zdeňka si oba pochvalují: „Občas něco rozbitého opraví, je šikovný, pomůže s dětmi.“ Mário podle Vendy dost pije. „Půl litru rumu, půl litru vodky a nějakých pět, šest piv,“ přiznala, ale problém v tom neviděla. „Zdeněk malýho i Verunku obstará, to nemám strach,“ uvedla v autě na cestě do nového domova ve Velkých Hamrech.

My žijem. Pivo mi nikdo nezakáže

Místo Vendy přijela do turnovské rodiny Katka. Úlohu Zdeňka v rodině napřed nechápala, ale postupně zjistila, že ti dva bez sebe nevydrží.

„Zdeněk mi pomáhá, poslouchá. Když nemá peníze, tak mu něco zaplatím, koupím cigára,“ vylíčil stav Mário a Katka ho přeložila po svém: „Je to pořád přines, podej, udělej, doma mu taky rozkazuje... zvláštní,“ vysvětlila divákům.

Stejně „zvláštní“ jí připadalo, že Mário nechce, aby vařila, protože jsou zvyklí chodit na jídlo do pizzerie ve vedlejší ulici. „Jsme tady skoro každý den. Nikdo mi nedokáže zakázat pivo, my žijem,“ vysvětlil náhradní manželce.

Katka prožila deset dní v Turnově s Máriem, rodinným přítelem Zdeňkem a dvěma dětmi.

Kateřina se zaměřila na děti. Podle ní by devítiměsíční syn Mário neměl být celé dny v chodítku. „Maminka by ho měla motivovat, aby se naučil lézt po čtyrech,“ snažila se o jeho motorický rozvoj a věnovala se i Veronice.

Další překvapení se dozvěděla od Zdeňka. „Vendy má ještě další dvě děti, kluka a holku, které rok a půl neviděla, protože bydlí u svého otce. „Mám strach. Je to smutný, dítě má být hlavně s mámou,“ svěřila se.

Mário byl spokojený, že se Katka dětem věnuje a že si s nimi umí hrát. „O to mi šlo, aby se postarala o dítě,“ řekl a další den, i když bylo uvařeno, rozhodl, že rodina stráví odpoledne a večer opět v pizzerii.

Nakonec bylo pro Katku lepší, když popíjeli v restauraci, než když o víkendu zůstali se Zdeňkem a dalším kamarádem doma. „Mám trošku strach, jak to tu bude probíhat. Viděla jsem, že dával do lednice vodku... To bude zajímavá sobota. Ať si dělaj, co chtěj, ale já si jich všímat nebudu, zalezu si do obýváku, pustím si televizi. Doufám, že to nebude až někdy do rána. Chlastaj celej den, od rána do večera,“ konstatovala Katka.

Tři hodiny vynáší odpadky

Po pěti dnech si přála omezit malému Máriovi chodítko a požádala náhradního muže, aby jeden den nezasahoval do výchovy Verunky. A do třetice si přála, aby strávili jeden den bez rodinného přítele Zdeňka.



„Dneska jsme bez Zdeňka, ale chlapi jsou od rána na pivu v nedaleké večerce,“ popsala, jak si Mário poradil. „On řekne, že jde s odpadky, a vrátí se za tři hodiny. To je pak těžký se na něčem domlouvat.“ Úkol podle ní Mário nesplnil. „Bez Zdeňka nedá ani ránu a já nemůžu odejít, protože už jsem tu šestý den, ale pořád nemám klíče.“

Konečně se jí podařilo dostat komplet rodinu na hřiště, ale jakmile si děti chvíli pohrály, šlo se „na jedno“ do pizzerie. „Čekala jsem to,“ řekla Katka odevzdaně a Mário přiznal, že mu chybí parťák Zdenda.

Katčiny výchovné metody přinesly ovoce. Malý Mário začal po sedmi dnech tréninku lézt po čtyřech. A Verunka nedostala sušenku před obědem, což se sice neobešlo bez pláče, ale Mário vydržel. „Je dobré, žes jí tu sušenku nedal, pak by ti skákala po hlavě,“ podpořila ho Katka a Zdeněk se divil. „Většinou to bývá jinak,“ přiznal.

Konec pobytu v náhradní rodině znepříjemnil Katce ještě netopýr, který jí v noci vlétl do pokoje a kterého společně s Máriem chytali. Deset dní vzala nakonec jako „dobrou zkoušku“. „Jsem rozmazlená, spoustu věcí, co pro mě Honza dělá, beru jako samozřejmost, a to jsem si uvědomila.“

„V něčem dávám Katce za pravdu. Dělal jsem si, co jsem chtěl, nebudu tak často chodit za kamarády a budu se víc věnovat rodině,“ sliboval Mário.

Pět, šest hodin denně na mobilu

Mezitím Katčinu roli v třípokojovém bytě s náhradním manželem Honzou a roční dcerou Miou přijela do Velkých Hamer zastat Vendy. Honza je osoba výdělečně činná a Katce se na něm nelíbí, že je hodně v práci a doma s ničím moc nepomůže. „Snažím se být doma, ale peníze důležité jsou, myslím,“ vysvětlil hned na začátku Výměny.



Pro Vendy byl Honza proti jejímu Máriovi zajíček, který má život před sebou a neví, co od něj čekat.

„U nás Katka nebude muset vařit, protože vaření přebírá Mário,“ sdělila Honzovi. „Sice jsem vyučená kuchařka, ale do kuchyně už se nevrátím. Maso ti udělám, ale nesním. Maximálně tak kuřecí nebo párky.“ Honza se nestačil divit, a zatímco obstarával dceru, Vendy si šla zakouřit na balkon.



Vendy (32) má tři děti, dvě starší už rok a půl neviděla. Žije s Máriem v Turnově.

„Měla by se postarat o holku, pak o jídlo a pak teprve cigárko,“ mínil Honza, a když mu Vendy prozradila, že doma jí pomáhá Zdenda, aby si mohla dělat svou práci a odpočinout si, jen podotkl, že u nich Katka všechno zvládá sama.

„S mobilem si hraju, jen když mám čas a dítě spí. Třeba tři hodiny, když kluk spí, dvě hodinky ráno. A pak večer... denně tak pět, šest hodin,“ líčila Vendy bezelstně svou zálibu, zatímco Honza jí vysvětlil, že on má mobil hlavně kvůli práci a Katka proto, aby fotila dceru, kvůli vzpomínkám.



„A hraješ si s malým?“ ptal se Honza. „Chodím a uklízím po něm hračky a on se mi směje,“ vylíčila způsob hry a dodala, že Verunka je víc u táty než u ní. „Oni si spolu lehnout, koukaj na televizi, ona si třeba vytáhne omalovánky, ale musí být pořád u něho,“ popsala.



Honza byl trpělivý. Vendy se ráno opakovaně nedařilo včas vstávat, a tak místo, aby šel do práce, staral se o Miu. „Měla by fungovat jako Káťa, ale takhle mámu nahradím ráno já,“ řekl, než odjel do práce, ale pro jistotu se z ní vrátil o tři hodiny dřív než obvykle.

„Mám tři děti, klukovi je jedenáct a holce devět,“ svěřila se Honzovi při míchání bramborové kaše, která se jí však ani napodruhé nepovedla. Poprvé Honzovi bez másla nechutnala, podruhé do ní přimíchala kousky teflonu, který při míchání odškrabala ode dna, takže Honza jídlo vyhodil i s hrncem.

„S teflonem jsem nikdy nedělala, ani ve škole, ani doma ho naštěstí nemám. Nevěděla jsem, že se může poškrábat. Stalo se, nikdo není dokonalý,“ obhajovala se.

Honza změnil téma. „Když přijdu z práce, věnuju se ženě. Jak je to u vás?“ ptal se. „Mário přijde, prospí se, zavolají si se Zdeňkem a jdou pít,“ odpověděla Vendy a Honza se zeptal, kde bere čas na ni.

„Maximálně večer,“ řekla a hned Honzu ujistila, že „sex ani náhodou, to si musím počkat tak čtyři měsíce. On už je to starší člověk, tak na něj musím brát ohledy.“



„Já se snažím trávit čas s rodinou. Ten chlap očividně spíš s kamarády v hospodách,“ odtušil Honza do kamer a Vendy ještě doplnila, že občas nejdou do hospody, ale pijou doma. „Zdenda u nás usne v křesle. Já bych nic neměnila a byla bych ráda, kdyby vše zůstalo tak, jak je,“ pochvalovala si.

Chybí Zdenda

Při změně režimu chtěla Vendy po Honzovi, aby si vzal tři dny volna. „To si vzít nemůžu, byl jsem teď doma dost. Jeden den jo, to nějak zvládneme,“ snažil se jí vyjít vstříc. „Pak bych si přála si přispat tak dvě hoďky navíc,“ překvapila náhradního manžela. „Co si chceš přispávat? Vždyť jsem tu každý ráno všechno dělal já a vstávala jsi jako poslední!“ divil se a Vendy přitvrdila: „A abys uvařil oběd a večeři, ať vidím, jak vaříš.“

S obědem jí to nevyšlo, protože Honza musel do práce, ale večeři uvařit slíbil. „Doteď jako náhradní manželka nefungovala, péče o malou mohla být větší. To abych byl už zbytek výměny doma, asi bych potřeboval ještě Zdendu na pomoc, jako má doma ona,“ poznamenal trefně.

O volném dni vyrazili společně na výlet. I když se Honza o všechno postaral, stejně Vendy nadávala. „Tohle jdu poprvé a naposledy, už mě sem nikdo nedostane. My bereme výlety spíš autem,“ vysvětlila a v takovém rozpoložení se jí nepodařilo ani utišit Miu, když plakala, ale od táty k ní do náruče nechtěla. „Neudělala sis s ní žádný vztah, nehrála sis s ní, kašlala jsi na ni,“ obvinil Vendy náhradní manžel, ale té to bylo jedno.

„Už bych šla domů. Taková túra a jdu v žabkách. Budu mít ráno co dělat, abych vůbec vylezla z postele,“ viděla se Vendy a druhý den byl s dcerou od pěti ráno na nohou zase Honza. „Vztah s malou jsem si prohloubil, neděli budeme mít odteď rodinný den. Možná i sobotu,“ řekl si a pustil se do přípravy oběda.

Vendy chutnalo a při jídle vzpomínala, kdy pro ni Mário naposledy uvařil. „Smažený sýr a hranolky, ale sýr smím jen na tenké vrstvě oleje, ne aby v tom plaval,“ vykládala, ale Honzu její řeči moc nezajímaly. „Nemám rád, když někdo lže a vymýšlí si, a ona lže od rána do večera, si myslím,“ řekl a dodal, že si za těch deset dní uvědomil, že mateřská vůbec není dovolená.

„Velkej obdiv pro moji paní, že to zvládá. Budu se věnovat rodině, budu jim dávat teď víc času,“ předsevzal si a stejně tak Vendy. „Budu se víc věnovat malýmu. Vaření chvíli počká, děti jsou přednější, aby se něco naučily. U Mária chci změnit to, co se mi nevede – budu se snažit o to, aby dceru nerozmazloval.“

Hlavně abyste mohli zachlastat

Katka měla při závěrečném setkání obou párů a přítele Zdeňka hlavní slovo. „Malej podle manuálu měl pít mlíko jednou za den, ale on ho neznal. A dávat devítiměsíčnímu dítěti mlíko jednou za den, to je ostuda. Potřebuje ho na vápník,“ vyčetla Vendy, která zas kritizovala, že Mia by měla mít na noc k pití něco jiného než mléko. „A taky se mě bála,“ řekla, což byla voda na Katčin mlýn: „Se nedivím, protože já se holce věnuju od rána do večera. Ty odložíš dítě do chodítka a to je všechno. Za deset dní jsem ti naučila dítě lézt. Kur... mu páteř.“

„Co se týče mojí výchovy, tak si s ním budu dělat, co chci,“ stála si Vendy na svém.

„Dělej si, co chceš, ale chudák dítě. Proč nemáš u sebe další dvě děti?“ útočila Katka.

„To je snad moje věc, ne?“ štěkla Vendy.

„To je sice tvoje věc, ale něco to o tobě vypovídá. Pro mě nejsi dobrá máma. Vy akorát abyste měli pití a mohli si zachlastat,“ zvýšila Katka hlas a Vendy jen opakovala, že si bude dělat, co chce.

„Dobře, končíme a jedeme domů,“ zavelel Mário, ale do debaty se vložil Zdeněk. „Naučila malýho lézt, o děti se postarala, to nemůžu říct ani slovo.“

Katka pokračovala: „Asi to znáš: řekne, že jde nakoupit, a je tam tři hodiny a chlastá ve večerce pivo. Ne jedno, dvě, tři, ale dvacet! Místo toho byste si třeba mohli zútulnit byt.“

„A co, on si na to pivo vydělá, tak proč bych mu to měla odepřít? Mně to takhle vyhovuje,“ argumentovala Vendy a do debaty se vložil Honza: „Podle manuálu nejela Vendy vůbec, musel jsem všechno zastat já. Vstala, šla si zakouřit, udělat kafe. Cigáro a kafe, to byla její priorita.“

„Jsme tak naučení a nic nebudeme měnit,“ hájil svou partnerku Mário. Katce tekly slzy, Honza ji utěšoval a debatu smířlivě uzavřel: „Každej máme jiný zvyky, vy si u vás dělejte, co chcete, my taky budeme. My doteď žili fajnově a budeme dál.“

„I u nás to bude jako dřív,“ byla spokojená Vendy. „Jen budu míň na telefonu a víc se budu věnovat dětem,“ slíbila.