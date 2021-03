Hrál na mě kina, jak je hodnej, popsala kriminálníka vyměněná manželka

Miriam si Michala domů přivedla před třemi lety. Žijí v pronajatém bytě 3+1 v Dvorcích na Bruntálsku a domácnost s nimi sdílí ještě Miriamin šestnáctiletý syn Daniel a dvacetiletá dcera Mirka s o pět let starším partnerem Martinem a jejich sedmiměsíční dcerou. Michal je kameník a Miriam nezaměstnaná, ale přivydělává si na stavbách. Do rozpočtu přispívá i tesař Martin.



Podle Miriam je Michal vznětlivý a hned křičí, hádá se a zpravidla to odnese telefon, který kolikrát letí z balkonu. „Jsem dvanáct hodin v práci a ještě abych jí pomáhal vařit a uklízet. Žádnej chlap by to nedělal,“ hájil se Michal na začátku Výměny manželek.



Nejhorší byly Valdice

O jeho prudké povaze se dozvěděla náhradní manželka Kateřina hned z manuálu, který jí Miriam sepsala. „Když nebudu ticho, jak se ode mne očekává, tak tu bude dusno,“ svěřila se hned po prvním setkání, ale Michal ji zpočátku příjemně překvapil otevřeností i ochotou se na domácnosti podílet.

Kateřina zpočátku Michalovi uvěřila.

„Odseděl jsem si dvanáct let. Kradl jsem hlavně auta,“ svěřil se bez Michal obalu. „Mamka mi umřela v jedenácti, fotr si našel svini, dali mě do děcáku. Začal jsem utíkat. V patnácti jsem poprvé ukradl auto, a pak jsem si našel holčinu, dva roky jsem sekal latinu, jenže pak se se mnou rozešla a já zase začal krást. Vyzkoušel jsem sedm, osm kriminálů, nejhorší byly Valdice. Miriam mě fakt zachránila,“ vylíčil Kateřině a dodal, že se poslední dobou dost hádají, protože Miriam je podle něj hodně nervózní. „Mám ve zvyku říkat, jak to je. Buď to vezme, nebo ne,“ sdělil pak divákům.

Kateřininy sympatie si zkraje získal: „Zkusím to s ním. Vypadá poddajnej, ale to může být jinak. Je něčím podepsanej a dvanáct let je dvanáct let,“ uvažovala jen pro kamery, ale záhy ji intuice napověděla, že v téhle domácnosti leccos nesedí. „Každej si tu může dělat, co chce, to není pro mě. Přijdou se jen vyspat, trošku si odpočinout, nic neříkají a zase si jdou po svém. Žádnej program, rozdělení úkolů, nic takového,“ viděla, že byt funguje spíš jako ubytovna, a do úklidu se snažila zapojit ostatní. „Mám ráda čisto. Jsem holka. Když doma začnu něco dělat, tak automaticky dělaj všichni, i děti. I manžel je názoru, že domácnost je naše společná.“

„Se zbláznila. Když přijdeme domů, tak snad už jen koupel, jídlo a spát. Je puntičkář, moc to přehání. Jak kdyby byly Vánoce. Je to zbytečný,“ nesouhlasil Michal. „Tohle jestli má doma ten chlap, tak musí umírat.“



Na zahrádce se Michal Katce svěřil, že je pro něj přednější nějak rodinu zabezpečit a pak teprve koukat, aby byli někdy pospolu, a postěžoval si, že Mirčina dcera s manželem přispívají málo a právě kvůli nim se doma často hádají.

„Přijdu utahanej z práce a zase problém s nimi. Už toho mám pak dost. Kolikrát jsme se pohádali, ale nejsem zvyklej poslouchat mladý,“ přiznal, co ho štve, a dodal, že dcera Mirka se teď stará, ale když je doma jeho žena, tak sice občas uvaří, ale není to automaticky. „Mají Miriam těžce v pí…, a když se chci ozvat, tak jsem špatnej já. Jsou dospělí a my taky chceme mít svůj život. Ať už se odstěhujou a my si zařídíme ložnici. Miriam si u svých dětí neumí zjednat pořádek.“

Kateřina Michala chápala a rozhodla se promluvit si s Mirkou. „Že prý mámě úplně nepomáháš a hádáte se spolu kvůli penězům. A že chtějí být s Miriam sami a hádaj se kvůli vám,“ tlumočila jí to, co se dozvěděla od Michala, ale Mirka byla překvapená. „Já tady uklízím, vařím… A že nepomáhám? V tomhle bytě všechno dělám já, aby i máma po příchodu z práce nemusela nic dělat. A že nás máma přemlouvala, ať se nikam nestěhujeme? O tom asi Michal taky neví,“ řekla náhradní manželce svůj pohled na soužití zaskočená Mirka.

„Já se tu snažím, aby přišli domů do čistého, měli uklizeno, uvařeno, a on řekne tohle na kamery! Máma ho má ráda, tak ho respektujem, ale až uvidí, co řekl na té zahradě, tak jí to určitě jedno nebude. Mamka je hodná, jen ji nesmí nikdo naštvat. Michal ji naštve a vylévá si to na nás,“ uvedla a dodala, že Michal je hodnej a snaživej, ale kolikrát nepřiměřeně vybuchne.

„Nemuseli tolik pospíchat na svatbu. Vylezl z basy a po dvou měsících si ho brala. On hledá chybu na každým jiným, ale na sebe se nepodívá,“ řekla Kateřině, která už tušila, že je v tomhle rodinném soukolí něco špatně. „Ale já nevím co,“ zoufala si.

Co bylo po skončení Výměny manželek Miriam se s Michalem rozvedla a Michal je v tuto chvíli ve výkonu trestu.

Michal se doopravdy snažil a přichystal grilování na zahrádce. „Miriamina rodina je jediné, co mám. Koupila si telefon, zřídila Facebook i seznamku, kde jsme se potkali. Chtěla za mnou jezdit na návštěvy, že si někde dáme sraz. Až po dvou měsících jsem jí napsal, že jsem v base. Vzala to a z Valdic jsem šel přímo k ní. Strašně moc mi pomohla do normálního života a taky bych se na ni jen tak nevys…,“ vyprávěl a přiznal, že svatba byla z jeho strany tak trochu účel. „Co bych dělal s nějakou mladou hezkou holkou, která mi za měsíc uteče?“

O tom, že by s ním Miriam po výměně už být nechtěla, nepřemýšlel. „Když se s ní rozvedu, tak přijdu o všechno a budu zas ten, co míří do kriminálu, protože když vedle sebe nikoho nemám, tak mi je jedno, co dělám,“ přiznal a Katka jen pro diváky uvažovala: „Jestli on v ní nevidí spíš něco jako mámu, někoho, za kým se vrátí domů. Váží si jí, je jí vděčnej, ale to úplně není mít rád.“

Další den se Katka rozhodla zastat Miriam při pomocných pracích na stavbě. „Manžel si mě rozmazlil, na stavbě by mi určitě dělat nedovolil. Až to má rodina uvidí, jak jsem tu dřela, budou mě hladit a říkat, že holka takhle pracovat nemá. Manžel mě nenechá ani tahat tašku, i kdyby měl sám nést v ruce třeba čtyři. Často i dceři připomíná, že je holka, tak aby se podle toho chovala.“

Michal prohlásil, že by Miriam také chtěl rozmazlovat, ale jak byla sedm let sama bez chlapa, tak je prý zvyklá dřít a není práce, co by neudělala. „Tak jsem to vzdal.“



Na Michala si Kateřina nemohla stěžovat. „Poslouchá, pomáhá, drží se v klidu. Ke mně se chová úplně normálně,“ povídala si s Mirkou, ale ta ji ujistila, že k mámě se Michal chová úplně jinak. „Jsem zvědavá, až to mamka uvidí, jestli si něco uvědomí. Ale jestli to nechá při starém, tak by jim asi bylo líp samotným, si myslím.“

S koncem školního roku přinesl domů Dan poslední vysvědčení ze základní školy. Prošel se čtyřkami a dál studovat jít nechce. Já bych se ho moc neptala, prostě by do té školy šel. Je na nás rodičích, abychom je tahali dopředu,“ divila se Katka.

Zasr… Výměna manželek!

Po pěti dnech Kateřina Michalovi naplánovala, že se o ni a Mirku bude celý den starat. „My budeme sedět a zkrášlovat se. A pak bys vypral, pověsil prádlo, utřel prach, vysál… a Dan bude pomáhat.“

Mezitím Katka potkala Miriaminu maminku, která jí otevřela oči. „Smála se, když jsem řekla, že je Michal hodnej a v pohodě. S její dcerou prý vůbec není, jen přijde domů, lehne si a ještě proti ní pořád něco má,“ líčila Kateřina a přiznala, že vztahy v téhle rodině vůbec nechápe. „Necítím se tu dobře. Lže a hraje tu na mě nějaké kino? Vůbec nevím, s kým tu jsem.“

„Když se hádaj, sprostě jí nadává, ty kun… , běž se léčit, jdu do pí…,“ a ona mu řekne, tak jdi, a on jde a za pár hodin – někdy den – se vrátí zpátky. Půjčila jsem mu auto do práce a ráno přijeli policajti před barák, že s mým autem se kradlo na benzínce. Natankoval a ujel. Klíče a peněženku si před Michalem schováváme. Kolikrát jsme jí říkali, proč ho nevyhodí, když se k ní takhle chová, ale neřekla na to nic. Ona ho asi fakt miluje. Doufám, že se jí v hlavě rozsvítí, že si uvědomí, že jsou i hodní chlapi, co po ní neřvou, nehádají se, a že to jde i v klidu,“ vylíčila situaci Mirka.



Jakmile přišel Michal z práce, uvařila mu Katka kafe a přiznala, co jí vrtá hlavou. „Přišla babička, že teď na mě hraješ kino, že hodnej vůbec nejsi. Já ti uvěřila a teď jsem z toho nervózní.“ Mirka potvrdila pohled babičky. „Až tohle máma uvidí, tak nevím, jestli s tebou bude,“ řekla, ale to už Michalovi tekly nervy. „Je mi to úplně jedno, mám nervy, nebudu se hádat, pí… Ať si otroka hledaj někde jinde,“ sebral se a odešel před dům. „Nebudu dělat bordel, ale takhle je to furt: pomluvy, sra… za zády. Mám sto chutí se sebrat a jet někam do pí…“

Katka pochopila, že právě viděla Michalovu pravou tvář. „Fest to rozdejchával. Takhle to tu asi vypadá doopravdy.“

Další den si Kateřina s Mirkou vyrazily na nákupy. Michal měl podle dohody uklízet a vařit, ale když se vrátily, byl pryč i se svými věcmi. A nejen svými, jak se ukázalo o chvíli později.

„Asi utekl. On je takový. Když ho chytne záchvat vzteku, tak se sbalí a odjede,“ shodla se Mirka se svým partnerem Martinem a Katka byla naštvaná. „Není ani takovej frajer, aby řekl na rovinu, že končí. Divím se Miriam, že se na to dávno nevykašlala a že v tom pořád je.“

Michal se přece jen ozval. Napsal z Prahy Danovi, že se mu omlouvá i jeho mamce a že omylem vzal i její telefon. „To se nemělo stát. Zasr… Výměna manželek,“ stálo v textové zprávě a Mirka zjistila, že zmizely dva telefony a jedny chytré hodinky.

„Výměna manželek mi vzala klid. Nemyslela jsem si, že takoví lidé, jako je třeba Míša, vůbec jsou. Asi si budu dávat pozor na lidi a nevěřit všem. Změna u nás doma nebude, snad jen ještě víc budeme dětem vše vysvětlovat, aby tohle nikdy doma nenastalo. Nechtěla bych to zažít.“



„Mamka není špatná. Když tu není Michal, tak vůbec neřve, je úplně v klidu. Bude to lepší, že odešel. Mamka si možná den dva pobrečí a bude to dobrý,“ doufala Mirka.

První chlap mě sedm let mlátil

Miriam si do Rakovníku místo Kateřiny, která tu pracuje jako pomocná síla v kuchyni, přijela odpočinout, i přesto, že se spolu s náhradním manželem Vaškem (32) měla starat o tři děti (10, 9, 4) a třípokojovou domácnost, kde rodina bydlí v podnájmu.

Vašek žije s Katkou čtrnáct let ve spokojeném vztahu. „Máme se rádi, ale neříkáme si to – my to víme,“ uvedl na začátku. Vydělává jako OSVČ v gastronomii, ale po dobu výměny byl s Miriam doma, a protože je na všechny práce doma zvyklý, nemusela Miriam dělat nic, co by sama nechtěla.

Miriam se v náhradní rodině cítila dobře a v bezpečí.

Miriam brzy zjistila, že tady si všichni pomáhají a práce je hotova, takže na ni toho moc nezbývá. „Děcka jsou šikovná a manžel je hodnej, suprovej chlap, se vším pomáhá, je tu příjemně,“ pochvalovala si a o to víc času měla na přemýšlení nad vlastním životem.

„Mám obavy, že Michal něco provede. Je velkej nervák, všechno ho vytočí a hrozí mu kriminál, protože ujel z benzínky bez placení. Předtím seděl, takže mu hrozí, že půjde natvrdo sedět. Nevím, jestli na něj počkám a odpustím mu. Odpustila jsem mu už tři útěky. Jednou byl pryč týden, pak dva a pak půl roku. A já ho vzala vždycky zpátky,“ svěřila se Vaškovi. Ten byl z informací trochu nervózní. „Snad když tam bude jiná partnerka, tak si třeba tolik nedovolí. Kdyby jo, moc nepochodí,“ uvažoval nahlas.

S přibývajícími dny se o Miriamině manželovi dozvídal víc. „Jakmile mu něco řeknu v klidu, on se hned začne hádat, ale tvrdí, že se hádám já. Jak jsem si ho vzala, tak skončila pohoda. Začal utíkat a rozbíjí telefony, ale neuhodil mě. Kdyby mě uhodil, tak bych odešla hned. Měla jsem prvního chlapa, kterej mě sedm let mlátil, a to už bych si líbit nenechala. Nikomu jsem tehdy nic neřekla, tajila jsem to,“ vzpomínala a Vašek jí domlouval: „Musíš se mít trošku ráda, nenechat na sebe řvát, ale dupnout si, nastavit pravidla – a když ne, tak nazdar. Každej má nějakou cenu.“

Vašek i obě starší děti vycítili, že Miriam potřebuje pomoct, a tak se ji snažili rozptýlit. „Neumím plavat,“ dozvěděli se, když ji vzali s sebou na koupaliště. „Jako dítě jsem se topila a od té doby mám strach.“



Kliďas Vašek přece jen trochu znervózněl, když zjistil, že Miriam neví, jestli její Michal nebere drogy. „Před rokem se po půl roce vrátil a měl popíchané ruce, ale myslím, že bude v pohodě,“ řekla mu Miriam.

„To je špatný, když jeden o druhém neví, co dělají. Je mi jí líto, ale dělá si to sama,“ komentoval Vašek jen pro diváky a dodal, že by neměla dělat ještě větší chyby, než dělala v mládí. „V životě bych nechtěl, aby moje žena dělala na stavbě, to bych ze sebe radši sedřel kůži a vypotil krev,“ ohradil se i vůči tomu, že Miriam těžce pracuje i přesto, že má vážné zdravotní potíže.

Devítiletá Lili Miriam navrhla, že ji namaluje a učeše. „Mají pravdu, že bych se o sebe měla starat jako o ženskou,“ uznala náhradní manželka a Vašek jí domluvil odpoledne s rodinnými kamarádkami. „Ať jde s holkama na kafe a na nehty. Měla by se o sebe víc starat, ať si odpočine a odreaguje se. Má den pro sebe,“ zdůvodnil a i dcera Lili dodávala Miriam sebevědomí: „Ode dneška můžeš mít nehty jako holka a ne jako kluk. Do konce pobytu uděláme z tety ženskou. Koupíme hezké šaty i boty,“ rozhodla.

Za vysvědčení s vyznamenáním vzal Vašek děti i s náhradní ženou na výlet na hrad Křivoklát. Přišla řeč i na Danovu budoucnost. „Měla jsem představy, že se půjde učit na automechanika nebo na zedníka, ale nechce se jít učit,“ svěřila se Miriam a Vašek měl svůj názor: „Lpíme na tom, aby z nich něco v životě bylo, aby něco dokázali. Nemohl by jen tak přijít a říct, že po základní škole končí.“

Lehni si!

Po pěti dnech si Miriam, která si v rodině připadala nepotřebná, mimo jiné přála, aby Vašek nedělal dva dny nic. Vydržela to však jen jeden den, protože jí bolelo břicho. „Mám velké zdravotní problémy. Potkala mě rakovina a trombóza, pětkrát jsem byla na sále. Než jsem onemocněla, vážila jsem 42 kilogramů. Změnilo mě to psychicky i fyzicky. Břicho mě bolí už od dvaceti let, ale člověk musí dělat, musí to zvládnout,“ byla nastavená si poručit, ale Vašek jí doporučil, aby si raději odpočinula.

„Chce si dokázat, že to zvládne, že prostě musí, že jí nic jiného nezbývá. Zítra už vařit nemusíš, když ti není dobře. Je lepší, aby sis šla lehnout, než abys skončila u doktora,“ řekl a jeho slova potvrdila i Lili: „Nemůžeš kolem nás skákat, když ti je špatně. Lehni si, potom se vykoupej nebo vysprchuj, a když budeš mít hlad, tak si můžeš ještě něco dát,“ starala se o náhradní maminku.

Další den nevyšla druhá návštěva plánovaného bazénu. Zato zbyl do konce výměny čas na nákup nových šatů a bot.

Vašek si potvrdil, že vztah s manželkou má podle představ a nic by neměnil. „Za nic na světě bych ji nevyměnil, nic mi u ní nechybí, moc ji miluju.“

Miriam končila výměnu s tím, že se bude chovat jinak k rodině. „Neměla bych být tolik nervozní, ale řešit všechno v klidu. Byla bych ráda, kdyby to udělal i manžel. Uvidíme, co bude mezi osmi očima,“ řekla a netušila, že u společného stolu budou v závěru pořadu právě jeho dvě oči chybět.

Rodina tě podrží

„Čtyři dny na mě hrál kina, jak je hodnej, se vším mi pomáhal,“ vylíčila Kateřina Miriam svou zkušenost. „Tvoje děti mi říkaly, že pro tebe by totéž nedělal, a pak mi otevřela oči tvoje máma. Když jsme téma s Michalem otevřeli, Mirka to měla v sobě a řekla mu všechno. Kdyby tam nebyla kamera, tak po ní vylít. Měla z něj strach,“ řekla překvapené Miriam a důrazně jí doporučila: „Když se bude chtít vrátit, hlavně ho neber zpátky.“

Probrali ještě namáhavou práci, kterou Miriam dělá kvůli penězům. „Byla jsem si to vyzkoušet a nešla bych do toho, ani za nic,“ uvedla Katka a ještě vyjmenovala, co všechno si Michal při útěku odnesl.

„Vždyť vy jste si ani nevěřili, to není vztah,“ vložil se do debaty Vašek a Kateřina ještě dovysvětlila: „Doktoři jí řekli, že možná už za čtyři měsíce nebude chodit, a ten kretén ji v tom samozřejmě nechal.“ Pak obešla stůl, objala Miriam a předala jí dárek a podpůrný vzkaz od dětí.

„Nebreč, nemáš proč. Dobrej nebyl a máš rodinu, ta tě podrží. To zvládneš,“ povzbudila ji a Miriam utřela slzy a konstatovala už smířeněji: „Bude nový začátek. Šanci mu nedám, už jich měl hodně. Nevezmu ho zpátky, nemá to cenu.“