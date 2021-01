Sedíme, jen když přijde návštěva, řekla manželka. Pro Honzu byla za služku

Adéla rekonstruuje s manželem Marcelem (45) pronajatý dům v Bedřichově a plánují ho odkoupit. Zároveň se starají o dvě dcery: Štěpánku (3), kterou si do vztahu Adéla přivedla z předchozího vztahu, a Vanesu (8 měsíců). Do toho si mladá maminka prosadila velké hospodářství, takže kromě psů, křečka a hada mají koně, kozy, prasata, kachny, slepice a králíky. O všechno se stará Adéla, protože, jak říká, to umí nejlíp.



Je zvyklá být od pěti hodin ráno na nohou. „Mám ráda čisťoučko i u zvířat, denně jim vykydám a dá se jim čistá sláma. Když jsou od hnoje, tak strašně smrdí,“ oháněla se s mopem hned první den výměny v domku Břežanech u Českého Brodu, kam přijela bydlet deset dní s náhradním manželem, kamioňákem Honzou (43) a jeho nevlastním synem Honzíkem (13).

Z nedostatku jiné práce se hned první den pustila do pečení. „Já toho svého chlapa rozmazluji. Když přijde z práce, má navařeno, připravím mu jídlo, je napečeno. My byly vždycky tak naučené, že se o chlapa máme starat, že si to zaslouží, je starost ženy uvařit, uklidit a postarat se o domácnost. Že za to, co všechno pro nás dělá, si doma zaslouží mít komfort a být rozmazlovaný,“ vysvětlila televizním divákům, a když přišel Honza z práce, už vařila kafe a nesla na stůl domácí buchtu.

Adéla (25) se stará o dcery, dům, hospodářství i o manžela.

Po pár dnech neustálého obskakování se už Honza cítil nepříjemně a podvědomě hledal na Adéle chyby. Napřed jí vyčetl, že se do Výměny přihlásila i přesto, že má doma osmiměsíční dítě. „Dětství má dítě jen jedno, tak bych si ho chtěl užít,“ poučil ji, ale když vyšlo najevo, že syna jeho přítelkyně vychovával jeho otec několik let a máma ho vídala jen o víkendech, divila se zase Adéla. „Já bych chlapovi dítě nedokázala nechat. To je zlá. Máma si pak ani nemůže říkat.“

Později ještě Honza Adéle vyčetl špatně umytá okna i to, že za něj dodělala jeho práci na zahradě. „Já nedokážu sedět na zadku a čekat, až mi chlap něco přinese, nebo připraví. A tu shnilou trávu na zahradě, co si Hanka přála v manuálu uklidit kvůli svatbě, uklidil jen částečně. A další den ho bolela hlava. Kdy by to udělal? Nikdy. Tak jsem to dodělala,“ vysvětlila na kameru.

Adéla si užívala práci i zábavu. Honza ji jeden večer vzal tancovat. „Byla to příjemná změna, navrhnu i doma, že bychom mohli občas někam zajít,“ usmívala se.

„Vytírat každý den mi přijde zbytečný,“ brzdil Honza Adélu, která oponovala. „Jsem zvyklá. Když máš barák, dělá se na něm pořád. Máme pohov jen, když přijde návštěva, to je jediná chvíle, kdy si sedneme. Když nebudeš vytírat denně, budeš tu mít bordel,“ poučila ho, ale Honza nesouhlasil.

„Otrok domu, každý den vytírat! To není život, ale otročina, my tady raději posedíme a trávíme čas spolu, než abychom uklízeli a uklízeli. Myslím, že Hanka u vás ze sebe poskoka dělat nenechá a řekne mu, máš nohy jako já, tak si pro to dojdi. Já z Hanky nechci dělat služku.“

Aby dokázal, že nepotřebuje neustálý servis, rozhodli se s Honzíkem, že sami udělají k večeři palačinky. „U nás doma vařím jenom já. Hezky se ale na chlapa v kuchyni kouká. Občas by ten můj mohl doma pomoct, nezlobila bych se, kdyby chtěl sám, ale já ho do toho nutit nebudu,“ připustila Adéla.

Další den se pustila do mytí oken, jak si přála Hanka v manuálu. „Taky je doma potřebuji umýt a nemůžu se k tomu dokopat. To je nejhorší domácí práce,“ hudrala a nakonec umyla jen spodek. „Nahoře ať si je umyje sama,“ rozhodla se a nahlas přemýšlela: „Hanka je prý pořád v práci, když jí to baví? Zřejmě kvůli penězům. Kluk se asi vychovává sám.“

Pokus vzít Honzíka na koupaliště se nezdařil. Honza mu nedal peníze na vstup. „Jeďte na koupák, ale vyřiď si to s ním sama. Až se on bude chovat tak, jak budu chtít já, tak já se budu chovat, jak bude chtít on,“ prohlásil rezolutně.

„Kapesné nedostávám, když si chci něco koupit, tak si na to vydělám programováním,“ vysvětlil překvapené Adéle. „Je mu třináct a nedávají mu vůbec žádné kapesné?“ Divila se. „Honzovi vadí, že je Honzík pořád na počítači, ale žádnou zábavu s ním nepodnikne, nejde s ním někam. Chápu, že je unavený z práce, ale to jsme všichni.“

Honza je línej

Po pěti dnech vyhlásila Adéla zákaz počítače na den a do konce jen dvě hodiny denně. Oba dva pak měli uklidit zahradu, aby byla připravená na svatbu, a vymyslet si společnou aktivitu. „Neumí spolu trávit čas,“ objasnila své přání.

„Na baráku tu za rok, co tu bydlí, neudělali vůbec nic. Honza je línej, to Marcel by nevydržel přijít z práce a sedět. Ten maká,“ popsala Adéla rozdíl mezi oběma manžely. „Víc si teď vážím toho, co mám doma. Neměnila bych, ani chlapa, ani život bez zvířat,“ zhodnotila Adéla desetidenní pobyt v Břežanech.

Také Honza se utvrdil v tom, že Hanka je pro něj ta pravá a že si jí bude ještě víc vážit.

Nají se pšenice a syrových brambor

Pedikérka Hanka, která měla za Adélu zastat práci v Bedřichově, od začátku nevěděla začátku kam dřív skočit. Hned první den vstávala v pět ráno, aby jí náhradní manžel ještě před odchodem do práce ukázal, co a jak se zvířaty. Společně odvedli koně na pastvu. „Mám z něj respekt. Kozy jsou mi jedno, na ty jsem zvyklá, na ty svoje,“ vtipkovala. „Určitě bych si to domu nepořídila. Takových starostí, ani by mě nehnulo. Myslím, že toho má ta ženská tady na krku hodně.“

Hanka se živí jako pedikérka. Jako farmářka se snažila, ale žít by tak rozhodně nechtěla.

Nejvíc však Hanku zlobila tříletá Štěpánka, která se vztekala, kousala ji, odcházela ze zahrady na silnici a ubližovala malé sestře. „Co ta si dovoluje ve třech letech, to by neměla.“ Po pár dnech jí měla plné zuby. „Ani jednou mě ještě neposlechla. Nají se pšenice, syrových brambor a pak nejí oběd, nemám slov. Chybí mi moje pohoda a můj relax,“ kroutila hlavou, ale když viděla, že Marcel se po návratu z práce věnoval jen své biologické dceři Vanese, svedla Štěpánčino chování na žárlivost.

„Se Štěpánkou se moc nepřivítal, to je chyba, proto je taková. Nedostává se jí tolik pozornosti jako Vanesce“ měla jasno a dodala, že s dětmi doma by už být nechtěla, není mateřský typ.

„Pro mě je to vopruz žít stereotyp, který je tady. Já jsem hyena, která honí prachy. Když jsem byla s malým sama, tak jsme fakt živořili, a to už nikdy nechci dopustit. Šla jsem pak do Německa a kluk byl u táty. Já ho viděla o víkendech, jako jeho táta předtím. Dala jsem se tam do kupy, vrátila se a vzala si ho zase zátky k sobě,“ prozradila.

Statečně se snažila obstarat i zvířata, i když u toho trpěla. „Teď bude chvíli řev, pak holky usnou, dám si kávu, cígo, relax a pak teprve bude druhá šichta u zvířat. Oni nezdechnou, když přijdu o dvě hodiny později. Neboj, Adélko! A večeři Marcelovi? Nestíhám, maximálně bude chleba ve vajíčku. Když si Adéla toto dobrovolně vzala na krk, tak je to normální magor,“ nenechala si svůj názor pro sebe.

Náhradní manžel však spokojený nebyl. „Včera šla krmit místo v pět odpoledne až v půl osmé, moc jí to nejde, zvířata mají hlad. Manželka to všechno stíhá. I s dětmi. Hanka by se na statek ke zvířatům určitě nehodila, maximálně do paneláku,“ podotkl, když nechtěla asistovat při kování koně. „Dobrovolně si nenechám nakopat koněm, nejsem magor,“ odmítla.

Na kydání kašlu

Po změně velení chtěla po svém náhradním manželovi, aby dodělal práci v podkroví a aby jí jeden den vařil kafe. „Ale budu pracovat nahoře,“ ohradil se Marcel. „I tak přijdeš. Já taky vždycky všeho nechám a jdu ti vařit kafe.“ Uložila mu také přespat jednu noc v ložnici a ráno se postarat o děti. „Převlíkneš je, přebalíš, oblékneš,“ řekla, a když protestoval, že musí do práce, poradila si: „Ony už jsou vzhůru od pěti. To stíháš před odchodem do práce.“

Marcel svolil a zanedlouho už za ním nahoru přišla Hanka, že jí přijela kamarádka, aby jim uvařil kafe a nadiktovala počet lžiček, mléka i barvu hrníčku. „Dneska si jich dám víc,“ bavila se, ale Marcel doufal, že stihne dodělat svou práci a nebudou ho otravovat. Adéla by si podle něj poradila lépe, a to i s ucpaným záchodem, kam malá Štěpánka hodila držák na dezinfekci. „Stačilo tam sáhnout, bylo to na kraji,“ divil se.

„Jsem z toho stereotypu vypruzená, už mě to nebaví. Chci svůj život,“ posteskla si Hanka a dodala, že pochopila, proč Adéla všechno stíhá. „Jedné holce strčí tablet, druhou dá spát, obstará si zvěř a dětem se nikdo nevěnuje. Neznají žádná pravidla, že po silnici jezdí auta, poděkovat. Nic neumí,“ prohlásila a dodala, že nechápe, proč u zahrady nemají branku a dítě lítá, kam chce.

„Padesát metrů od hlavní silnice, kde jezdí kombajny a traktory. Na nějaké kydání kašlu, budu se věnovat dětem. Bude postaráno nejdřív o děti, potom o zvířata,“ řekla.



Starost o zvířata si ke své práci postupně přibral Marcel. „Nebudu se s ní dohadovat, ale takhle si to nepředstavuji,“ konstatoval, zatímco Hanka složila účty. „Kromě toho, že jsem dala vyprat dvě pračky, zametla, vytřela a starám se o děti, tak nedělám nic,“ vypočetla a udiveně sledovala, jak jde tříletá Štěpánka nakrmit psy mrtvými kuřaty. „Jsem z toho dost překvapená,“ prohlásila.

„Osm kuřat chcíplo, protože jsi jim zhasla. Nejsou ještě dost opeřená a v noci byla zima,“ vyčetl Hance Marcel. „Ty jo, asi budu taky mrtvá!“ reagovala Hanka.

V Bedřichově měla Hanka na starost péči o zvířata.

Další den se Marcel ráno bez problémů postaral o holky. „Nechtěl bych jí tu napořád. Víc kouří, než dělá, už aby se Adéla vrátila. Je ve všem lepší.“

„Raději se starám o děti a o sebe’než o zvířata,“ prohlásila Hanka při své poslední „šichtě“ v chlívku. Mezitím Štěpánka v obýváku rozsypala křečkovu podestýlku. „Musejí s ní něco dělat, to je na dětského psychiatra. Nakrmím zvěř, lehnu, vyspím se a zítra ze sebe udělám pro mého Honzíka princeznu a už mě tady nikdo nikdy neuvidí,“ těšila se na konec výměny a dodala, že je za životní lekci rozhodně ráda. „Náš vztah bude ještě lepší, než byl předtím.“

Podle Marcela proběhla výměna hodně špatně. „Asi paní není moc zvyklá uklízet a starat se o děti. Manželku bych nevyměnil, hlavně ne za tuhle paní! Adéle budu víc pomáhat se zvířaty, Hanka to nedělala, tak teď vidím, co je tu všechno za práci,“ uvědomil si.

Chovala se jako služka

„Jak si ti u nás líbilo?“ zahájila Adéla debatu obou párů u jednoho stolu.„Nelíbilo, to není život pro mě: zvířata, dvě malý děti. Krmila jsem, ale nekydala, věnovala jsem se dětem,“ přiznala upřímně, ale Adéla ji usadila, že ona zvládá všechno i s dětmi. Se zvířaty jí prý pomáhá i starší dcera.

„Máš můj obdiv, ale myslím, že by ses měla věnovat víc dětem než zvířatům,“ řekla a stěžovala si na Štěpánku. „Je na sestru systematicky úmyslně zlá, to není normální, že přijde a kopne ji do zad. Podle mě je to žárlivost.“



„Já jsem se u vás nudila, vy neumíte fungovat jako rodina. Honzík byl pořád nahoře u počítače, a když jsem mu ho zatrhla, neuměl si najít zábavu. Přitom je to pořád ještě dítě,“ uvedla Adéla o své zkušenosti v Břežanech.

Marcel se zeptal, jak doma uklízejí, Honza vysvětlil, že to nijak nepřehánějí. „Koukali na mě jak na šílence, když jsem denně doma vyluxovala a vytřela,“ řekla Adéla a vysvětlila, že když je doma, obstará všechno. „Marcel má svých starostí dost, dělá na baráku a kolem něj. To sis všimla, že nemám líného, ale pracovitého chlapa,“ podotkla a divila se, jak Hance mohla pochcípat kuřata.

„Děti byly pro mě důležitější než zvířata, to je pro mě vopruz, nikdy bych to nechtěla a jsem ráda, že už to nemám na krku. U nás žádné změny nebudou, nic nám nechybí,“ prohlásila Hanka a její přítel Honza se nechal slyšet, že obskakování od Adély mu bylo nepříjemné. „Chovala se jak služka.“