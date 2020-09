Manžel je línej, ale já mu nepovolím, zaznělo ve Výměně spolu s nadávkami

Petra i Věra jsou odlišné povahy. První má jedno dítě, je pracovitá, cílevědomá, pořádná a jako zdravotní sestra pomáhá život rodinu. Ví, co chce, co je správně a o svých nárocích na sebe i okolí nehodlá diskutovat. Druhá je výbušná, přímá a řídí se spíš momentálními pocity a potřebami než plány a pravidly. Od 19 let je na rodičovské dovolené a nikdy nepracovala.

Společné však jedno přece jen mají: obě poznaly své partnery už v mládí, a tak mohou jejich chování v rodině srovnávat jen s vlastním otcem. Podle Petry je totiž její manžel, elektromechanik Petr (41), sice šikovný, ale líný, zatímco když žije po jeho boku náhradní manželka, té se Petr ve srovnání s jejím Davidem jeví sice jako trochu nudný, avšak pohodový a pracovitý. „Podpantoflák. Manželka mu velí, a než aby měl problémy, udělá všechno, co se mu řekne,“ pochopila po pár dnech.

Petr s Petrou a čtyřletou dcerou žijí v baráčku se zahradou v Kostelci nad Labem. Znají se od dětství a před sedmi lety se vzali, proti vůli Petřiných rodičů.

„Přihlásili jsme se, protože jsme momentálně v krizi, tak uvidíme, jak se to vyvine dál,“ přiznala dvojice na začátku a divák brzy pochopil, že v krizi je hlavně nespokojená Petra, která uvažuje o rozvodu. „Mě by to mrzelo, já pro ni a Míšu žiju,“ přiznal Petr.



Rodině jsem vařila i 25 šišek knedlíků

Když Věra zjistila, že se v Kostelci bude muset starat také o Petřiny králíky, veverky, křepelky, andulky a zpěváčky, polilo ji horko. „Já mezi andulky nepůjdu, ptáků se bojím,“ prohlásila a později vyšlo najevo, že ji jako dítě pokloval záda kohout a od té doby má z opeřenců strach. I tak se však překonala a alespoň do jedné voliéry se odvážila. „Ještě teď se mi třesou ruce,“ ukazovala pak na kameru, ale byla na sebe pyšná.

S Petrem byla Věra spokojená. Zpočátku se jí zdá nudný a nemluvný, pak zase, že ji příliš „buzeruje“ a řídí. „Tohle nesnesu, jeden dva dny to vydržím, ale rozkazovat mi nikdo nebude. Pak bouchnu,“ řekla, ale brzy pochopila, že ve skutečnosti se Petr dokáže o všechno doma postarat, včetně dcery, které se hezky věnuje. „David se s dětmi vůbec nemazlí, vykope je do školy a jde se věnovat sobě,“ konstatovala.

Při vaření pak přiznala, že doma pro velkou rodinu vaří ve velkém. „Dělala jsem i 25 šišek knedlíků a večer tam nic nebylo,“ naznačila tak divákům možný důvod evidentní obezity, která trápí Věru i její děti (13, 11, 7 a 16 měsíců).

„Petr je dříč, nechápu, jak o něm může manželka říct, že je línej. To je dříč, to já mám chlapa línýho,“ prohlásila po pár dnech. Petr se opravdu snažil, aby se u nich Věře líbilo. Protože je myslivec, vzal ji s sebou i na lov. „Petra střílí velmi dobře, většinou na co střelí, to leží,“ vzpomínal na manželku.

Další dny vzal Věru na výlet k Sázavskému klášteru a cestou se svěřil, že se ženou mají problém v komunikaci o detailech.

„Podle Petry, maminky Pavlíny, to u nich vypadá na rozvod,“ řekla pak Věra divákům. „Petra prý mámě říkala, že po Výměně už se k Petrovi vrátit nechce.“

Je to těžkej podpantoflák

Po pěti dnech, kdy přišel čas nastavit doma pravidla podle náhradní manželky, si Věra přála, aby Petr jednou uvařil večeři, vysál a vytřel. „Abychom manželce ukázali, že nejsi tak línej, jak ona o tobě mluví,“ dodala na vysvětlenou.

Zatímco Věra s nechutí plela zahrádku a za odměnu si užívala kadeřnici, kterou jí Petr objednal až domů, on opravoval překopnutý kabel a uvařil boloňské špagety. „Je šikovnej a Petra na něj může být hrdá,“ prohlásila jeho náhradní manželka uznale, ale do Petra si rýpla: „Přijdeš z práce, běháš kolem baráku, staráš se o holku, věšíš prádlo, skládáš prádlo... Když je manželka doma, tak to má udělat ona, ne?“

„Když je po noční, tak ať si lehne a odpočine,“ odpověděl a potvrdil, že za těch pět let, co tu je v domě, se mu ještě nestalo, aby si vytáhl po práci deku na zahradu a opaloval se. Věra pak uvažovala jen před kamerou. „To je zvláštní vztah. Ona je kápo rodiny a on, aby bylo dobře, udělá bez keců všechno, co mu řekne, a to je průs... Myslím, že by ji neměl poslouchat na slovo.“



Petra se pak rozhodla varovat a doporučit mu, aby zvolnil. „Já to vidím u mýho chlapa. Ten furt jel a pak nastaly zdravotní problémy,“ odkazovala na nedávnou mrtvici, kvůli níž je David v invalidním důchodu. „Ty funguješ na tisíc procent,“ dodala ještě, ale Petr si tím nebyl jistý.

„Je to těžkej podpantoflák, chudák. Buď se probudí ona z růžového světa a začne fungovat jako máma od rodiny, anebo jdou od sebe,“ zhodnotila Věra situaci a sama pro sebe si řekla, že hádky kvůli kravinám u nich doma nejsou nutné.



Petr byl s vyměněnou manželkou spokojený. „Neměli jsme problém komunikovat a docela jsme si sedli. Zjistil jsem, že se dají věci dělat úplně v klidu. Rozdělili jsme si, co kdy kdo a jak uděláme, a nebyl problém. Podle toho, co Petra říkala, tak spolu možná nebudeme, určitě mi to nedělá dobře, je to pro mě celkem zásadní.“

Vší silou jsem jí záda přetáhl holí

V Kozárovicích se mezitím Petra smířila s tím, že přijela do malého zanedbaného bytu se všudypřítomnou zašlou špínou. Původně měla v plánu rodinu trošku rozpohybovat, ale David se nenechal a veškeré její snahy jen kritizoval a komentoval, aniž by sám s čímkoliv pohnul. Přitom to byl on, kdo rodinu do Výměny přihlásil. „Kvůli penězům, abychom měli na rekonstrukci,“ vysvětlil. Se svou Věrou už žije patnáct let a jedno dítě následovalo další, takže uživit rodinu bylo na Davidovi. Nedávno ho však skolila mrtvice a skončil v invalidním důchodu. „Je sprostá, řve, ale mám ji rád, miluju ji, ale se... mě,“ přiznal ještě před samotnou výměnou a během dalších dnů vyšlo najevo, že ze samé lásky svou ženu sem tam uhodí.

„Tak mě vytočila, že jsem ji vší silou přes záda přetáhl holí,“ přiznal překvapené Petře, která nechápala: „To by doma zkusil jenom jednou. Když dojde na facky a řezání, tak je nejvyšší čas odejít, už pro ty děti to musí být něco šíleného.“ David přiznal, že ví, že holky se nemají mlátit. „Ale ona se kolikrát nechová jako ženská, ale jako hovado. Může bejt ráda, že nevezmu do ruky třeba sekyru.“

Když byla vhodná chvíle, promluvila si Petra o poměrech doma s nejstarší dcerou Dominikou. „Když se máma neudrží, tak mi začne nadávat a tátovi se to nelíbilo. Kolikrát jsem si musela před mamku stoupnout, aby ji nechal, to samé i Dáda. Tonda, když je to fakt už hodně drsný, tak se rozbrečí a začne pištět. Mrzí mě, jací jsou oba dva rodiče.“

Petra už od začátku věděla, že když „vydrží jeho kecy, tak to půjde.“ Začala úklidem. „Je to tu marný. Támhle se prej malej David pozvracel, tak tam koberec vystřihli,“ ukázala na kameru. Do úklidu zapojila i děti a náhradní manžel jen postával v kuchyni a kritizoval. „Za chvíli vezme karabáč a dělej, pořádně! Bude ječet na děti, já se tam raději ani nebudu motat, abych něco neschytal.“

„To hezké, co tě těší, ti dělá domov. Nebudu bydlet někde, kde je to hnusný,“ snažila se Petra Davida přimět, aby se zapojil, a požádala, aby spravil kliky. „To neumím, nářadí tu nemám, nač taky, když nic neumím,“ přiznal a dodal, že do bytu už dost peněz investoval, a přesto je zničený jako squat.

„Škoda, přitom by stačilo málo. Ale když budete oba sedět doma na zadku, tak s tím moc neuděláte. Když my jsme něco chtěli, a holce byl rok a půl, tak jsem šla okamžitě dělat, kdybych jen čekala na to, co manžel přinese domů, tak nikdy nejsme tam, kde jsme,“ jala se poučovat náhradní manželka. „Má dvě ruce a nohy, tak ať dělá,“ dodala jen na kameru. „Ty děti si je nezaslouží, rodiče se válejí doma jako dva kravský vocasové a pro ty děti neudělaj vůbec nic,“

řekla ještě, když zjistila, že David ani neví, co mají děti do školy za úkoly nebo kdy jim končí vyučování. Nepamatuje si ani, kdy se narodily.

Davidova kritika a nespokojenost se stupňovaly. Vyčítal Petře, že zašívá synovi díru v kapse, že pomáhá dceři s herbářem do školy... „V tý škole si vymejšlej samý krávoviny. Kdyby se raději učila cizí jazyky. V životě se tím nebudeš živit. A kopřivu poznáš, na to nepotřebuješ dělat herbář,“ přednášel svá moudra, až ho Petra okřikla: „O herbáři už nechci nic slyšet. Mně se tu nelíbí spousta věcí a taky to neříkám.“ Pro diváky pak dodala: „Takhle se chová táta? Sám je rád, že vyšel základku, a bude ji takhle ponižovat?“

Na návštěvě u Davidových rodičů si Petra i děti vyslechly na Věru jen samou špínu. „Jí říkám, nežer pořád, vždyť jsi tlustá jako prase. Vepříková jí říkám,“ nechal se slyšet David. Děda s babičkou se shodli, že Věra je agresivní po tátovi. „Aby vlastní dcera na mámu řvala: ty kur.., ty pí.., já tě zabiju, abys do roka a do dne shnila, chcípla..., toho jsem byl svědkem. A do práce se jí nechce. Koupím sud plzně a nechám zabít dvě prasata, jestli bude dělat!“

Další den rodina vyrazila na výlet do Blatné, ale pohádali se hned v autě, protože David začal Petře radit při řízení. Ta se nedala. „Já takovýmu debilovi ustupovat nebudu,“ prohlásila a David měl zkaženou náladu.

„Těšil jsem se jak malý dítě, že se po dlouhý době podívám na zvířátka, a mám po náladě. Pan manžel je asi chudák,“ podotkl David.

My se nemnožíme jako kocouři

Do druhé poloviny výměny si Petra pro Davida připravila pár úkolů: „Jeden den se budeš starat o domácnost a malého. Opravíš kliku v koupelně. Půjdeš s Toníkem na ryby,“ vyjmenovala. „Nemám strach z žádného úkolu, jsem přeci chlap, a ne nějaká bábovka,“ podotkl David.

„Ve srovnání s tímhle exotem můžu říct, že mám doma manžela šikovného a i pracovitého,“ uvědomila si Petra a vysvětlila, že jí je doma vyčítáno, že se změnila. „A je to pravda. Já jsem po těžké operaci, před ní bych sklopila uši, dneska už ne. Jsem tu pro sebe a pro holku, a ne aby mi někdo ubližoval. Diví se, ale já už jiná nebudu. Manžel mi říká, že bych měla zpomalit, ale když vidím, jak jsou tady zpomalení, tak rozhodně zpomalit nechci,“ utvrdila se ve svém postoji, což jí dodalo sílu k další konfrontaci.

„I když má tolik dětí, myslím, že Věra není špatná máma. Má mouchy jen v tom chování. Ty jí neznáš a řekneš, že je to matka roku,“ bránil David svou partnerku. „Já za to nemůžu, že se nerozmnožujeme jako kocouři, to je váš problém,“ útočila Petra. „Nevěřím, že se dětem věnuje, děti tu rostou jak dříví v lese, nevíte o nich vůbec nic,“ začínalo přituhovat.

„Já bych tě nechtěl ani náhodou,“ přešel David do osobní roviny. „Jak to, vždyť jsem pracovitá, šikovná, starám se.. ono stačí s tebou jen nesouhlasit a je oheň na střeše. Nikdo nechce slyšet pravdu, pravda bolí,“ podotkla.

„Ale jak se chováš! Nesnáším jízlivost. Věra stojí za hov.. pro to, jak se chová, ale že by byla špatná máma, to se říct nedá. Není nejlepší, ale jsou ještě horší,“ skončil David.

Druhý den odjel se dvěma staršími syny na ryby, ale vůbec si to neužíval. „Dělaj pí...iny, je to prostě nebaví, proto nechci s takovejma malejma harantama nikam chodit. Kdo chce, ten si čas na děti udělá, ale já nechci,“ přiznal do kamery a pro syny měl jen příkazy: „Sedni si a buď zticha, přestaň mi kopat do prutu, proč jíš tu housku, to je pro ryby, proč tam tleskáš?“

„Jsou otravní,“ konstatoval nakonec. „To je jako když tu budeš sedět a bude ti kolem hlavy lítat masařka a budeš se furt ohánět, taky se sebereš a půjdeš pryč.“

Napětí v Kozárovicích houstlo, a když Petra požádala Tondu o pomoc s prádlem a ten jí odsekl, ať jde do prd..., řekla mu, že je zralý na přesdržku. Mezitím ji David nazval vymr...pí...

„Takhle se ke mně chovat nebudeš, co si to dovoluješ? Jsem já snad tvoje Věruška?“

„Proč já nemůžu tobě říct, že ti ji můžu napálit, když ty řekneš mýmu dítěti, že je zralej na přesdržku?“

„Nebudeš narušovat můj osobní prostor a říkat mi 30 centimetrů ode mě, že mi můžeš napálit.“

„Co si o sobě myslíš? Seš úplný hov..!“ Zuřila hádka a snad štěstí, že ji zachytily kamery, kdo ví, co by následovalo, kdyby tam nebyly.

Sousedé ten večer Petře nabídli, že u nich může přespat. „Když mlátí svoji ženu, tak tohle já vůbec nechci riskovat,“ vysvětlila a na konci Výměny se utvrdila v přesvědčení, že ze svých nároků neustoupí. „Kdybych ustoupila, mohlo by se mi velmi rychle stát to, co je tady – bordel, bezvládí, chaos. Můj manžel je línej a já v tý jeho lenosti nepovolím.“

David přiznal, že svou ženu miluje a o rodinu by nechtěl přijít. „Budu chtít víc trávit čas s rodinou a budu chtít od Věry, aby tolik neřvala.“

Jestli jsi na něj sáhla, rozbiju ti hlavu!

„U vás strašný,“ vyhrkla Petra na úvod setkání obou párů, když si Věra svůj pobýt v Kostelci pochvalovala. „Bylo mi líto dětí, přijdou, rozprchnout se a nikdo o nich neví.“

„Petr je máma i táta v jedné osobě. Sundej si růžové brýle. Přijde z práce a malá mu visí na krku. Jakmile není po tvém, je zle, Petr je podpantoflák,“ nedala Věra ostatním moc šancí. „A kdybych měla dětí třeba dvacet, tobě je do toho hov.., že ty jsi rozmazlenej parchant zbohatlíků, za to nemůžu. Hraješ si tady na dámičku!“

„Slyšel jsem, že se dětem nevěnuješ,“ obrátil se Petr na Davida ve snaze stočit pozornost od své manželky na Davida.“ Nemám na to vůbec trpělivost,“ přiznal, a když probírali násilí na Věře, dodal. „Zmlátil jsem ji kolikrát, já vím, že je to blbý, ale kdybych vzal tady ze zdi ten hasicí přístroj a majznul ji s ním po hlavě, tak přesto ji miluju.“

„Dokud jsem kejvala, tak to bylo dobrý, pak mi chtěl rozbít hubu,“ snažila se prosadit Petra, ale jakmile přiznala, že klukovi řekla, že je zralej na přesdržku, Věra vyjela.“Jestli jsi na něj sáhla, tak dojedu do Kostelce a tam ti rozbiju hlavu, protože na moje děti nikdo sahat nebude. Bylas tam od toho, aby ses o ně postarala, a ne je mlátila. Já na Michalku ani nezakřičela,“ vytočila se a zavelela na Davida: „Jedem do prd...“

Doma v Kozárovicích uzavřela uplynulých deset dní: „Jsem ráda za svoji rodinu, ať si druhá maminka mektá, co chce. Do budoucna otočíme chování vůči dětem i mezi sebou o 180 stupňů, určitě k sobě budeme ohleduplnější.“

Také Petra byla ráda, že je konečně doma a že je její manžel pravým opakem toho, co tam bylo. „Myslím, že vztahu určitě dáme ještě šanci,“ řekla a Petr dodal, že bude rád a udělá pro jeho záchranu všechno.