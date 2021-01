Když rodiče bijí děti, to už zasahujeme, říká šéfka Výměny manželek

Jaká Výměna vás za tu dobu nejvíc zasáhla?

Byla to jedna z prvních, kde měli hodně dětí a hodně se mě dotklo, jak se k těm starším rodiče chovali. Budiž mi útěchou, že po roce mi ty děti volaly a říkaly, že už se k nim rodiče chovají líp.



Můžete v takových případech nějak zasáhnout? Třeba s pomocí orgánů sociálně-právní ochrany dětí?

Sociálku jsme volali několikrát, ale v tomto případě to nešlo. Já to sice tehdy konzultovala s psychology, ale odrazovali mě od toho s tím, že tvrzení moje a dětí proti otci by jim mohlo spíš uškodit ve chvíli, kdy bych odjela.

Jedna paní vás napadla, až jste i s kamerou upadla. Co se tehdy stalo?

Asi jsem té paní sáhla na nějakou bolístku, ale nebylo to ve zlém, spíš ze zoufalství. Šlo o zneužívání té paní někým z rodiny a já to na ní poznala, protože se chovala podivně. Jen jsem se jí zeptala „kdo“ a v tu chvíli to psychicky neunesla. Pak mi o tom všem povídala, plakala, ale první reakce byla, že se ohnala a já s kamerou upadla.

Myslíte, že rodiny, které natáčíte, odrážejí typický obrázek české domácnosti?

Obávám se, že ano. Ty největší extrémy skutečně vůbec netočíme, protože už by nám nikdo nevěřil, že je to realita, a také jsme soudní. Nechceme ukazovat to nejhorší, co ve společnosti je.

Jana Rezková, kreativní producentka, režisérka a kameramanka spolu se svým týmem stojí za reality show TV Nova Výměna manželek.

Tvrdíte, že za ta léta se život v rodinách mění. Přibývá agrese, lidé jsou víc na sociálních sítích, bojují s drogami. Jak se toto všechno odráží na životě rodin?

Ne v každé rodině je alkoholismu, drogy a podobně, ale sociální sítě prorůstají všemi skupinami - od těch nejchudších po střední třídu. To je skutečně veliký problém. Je to o tom, že abych si odpočinula od dětí, vrazím jim do ruky mobil, ony si na to zvyknou a potom sice rodina sedí v jednom pokoji, ale vůbec nejsou spolu, ale každý se svým mobilem nebo tabletem. Stoprocentně se prohlubuje odcizení mezi jednotlivými členy rodiny.

Výměna manželek byla několikrát terčem nejrůznější kritiky. Reagujete na ni, posouváte pořad?

Je těžké pořad někam posouvat, když chceme točit realitu. Samozřejmě vycházíme z toho, kdo se k nám hlásí. Jedním ze zvláštních momentů koronavirové doby je to, že má o účast ve Výměně větší zájem i lepší střední třída. Ne, že by se dřív nehlásila, ale na ty díly nikdo nepoukazoval. Když se mají všichni dobře, rádi a skamarádí se, tak to vlastně nikoho nezajímá, ale pokud je tam nějaký extrém, tak se na to všichni sesypou.

Jaká je nejčastější motivace rodin, které se hlásí. Jsou to peníze?

Lidi nabádáme, aby otevřeně říkali, proč se hlásí. Netvrdím, že peníze v tom nehrají žádnou roli. Určitě hrají. Ale myslím si, že speciálně právě ta střední třída má teď problémy s mezilidskými vztahy v rodině. Jednak je to koronou, protože byli teď hodně pohromadě, na což nebyli až tolik zvyklí, navíc je vyčerpává i distanční výuka s dětmi, což pro ně není nic jednoduchého. Vzniká napětí a často padne věta: „počkej, půjdeš do Výměny, ať vidíš, jak je to jinde hrozný!“



Nikdy se rodiny nehlásí jenom kvůli penězům. Velmi často nám říkají, že nás využívají jako manželskou poradnu, čemuž moc nerozumím, ale když s nimi pak mluvím, mám pochopení. Asi se potřebují svěřit někomu, komu zatím ještě důvěřují. Možná chtějí partnera vystavit kamerám, aby pak v televizi viděl, jak špatně se chová...

Je pravda, že přibývá mužů, kteří rodinu přihlásí?

Ano, teď bych řekla, že je to skoro půl napůl.

Říkáte, že se hlásí stovky rodin, ale jen každá desátá je „použitelná“. Co to znamená?

Spousta rodin se přihlásí, vyplní dotazník, ale velmi často se nám stává, že už jedeme na takzvané obhlídky, hledáme, kde bydlí, přijedeme před dům a rodina nám neotevře. Nebo se dozvíme, že rodinu přihlásil jeden z partnerů, ale druhý s tím nesouhlasí, takže přihláška jde zase pod stůl.

Je pravda, že aktéři daleko víc podvádějí štáb a tajně si nechávají mobily a komunikují s druhým partnerem?

Je to pravda, zkoušejí to na nás, ale my na to skoro vždycky přijdeme a je to pak trapné, protože jsou to dospělí lidé, a když už vědí, do čeho jdou - a jednou z podmínek je, že nebudou komunikovat s druhou stranou - tak proč to nemohou dodržet? Zkoušejí se spojit i přes sociální sítě, půjčují si mobily od dětí, ale je to poznat, protože jejich chování se vždycky změní.

Jaké postihy je za porušení smlouvy čekají?

Stalo se, že jsme natáčení ukončili dřív a samozřejmě adekvátní část honoráře rodina nedostala. Žádnou jinou pokutu jsme nikdy neudělili, jen se pouze vždy krátil honorář.

Mohou naopak dostat odměnu navíc za nějaké „bonusové chování“?

To by mě také zajímalo, kde vznikla tahle fáma, ale rozhodně to tak není.

To, které rodiny mezi sebou vyměníte, konzultujete s psychology?

Víceméně je spojujeme náhodně. Výběru se však zúčastní víc členů štábu, je to víceméně pocitová záležitost. Někdy se stane, že natáčíme dvě stejně sociálně postavené rodiny, ženy stejných profesí, a i tak to funguje.

Diváci často trpí za děti, které natáčíte. Kde je hranice, kdy může štáb do dění v rodině zasáhnout?

Myslím, že je dobře, že ukazujeme, v jakých podmínkách děti v našich českých rodinách žijí. To je pro mě zásadní. A hranice? Štáb několikrát zasáhl, když chtěl rodič před námi dítě mlátit a my to i v díle nechali. Vytáhl řemen, chtěl kluka bít, paní kolegyně po něm skočila a je to tam i slyšet: „nech ho bejt!“ Že by před námi někdo děti mlátil? To nebudeme trpět.

Pamatuji si na díl, kde chlapec musel klečet na prkénku s hroty, bylo mi ho líto, říkala jsem si, proč štáb něco neudělá!

Co s tím můžeme dělat, když jeho otec řekne, běž si kleknout?

Kontaktujete v takových případech sociálku?

Samozřejmě, i když diváci už se to nedozví. A nejen my, někdy se stane, že i ta vyměněná maminka se na úřady obrátí, takže problém řešíme souběžně.

Vzpomínáte si, kdy se vám podařilo situaci v rodině zachránit?

Určitě. Byly to desítky případů, ale je to soukromá věc těch rodin, tak se nehodí to rozebírat. Anebo jsme se naopak divili, když nám bylo řečeno, že takový problém, jak si myslíme a jak to vidíme, to naopak není.

Změnilo natáčení nějaké rodině život od základů?

Tak dramaticky bych to neviděla, ale některé páry, které byly před rozvodem, spolu naopak zůstaly, uvědomily si za těch deset dní, že se vlastně rozvést nechtějí. Dokonce nám pak ukazovaly další potomky, které si pořídily. To je také zajímavý fenomén: když jsou partneři před rozvodem, dávají vztahu poslední šanci právě přes manželky: buď se nám po sobě bude stýskat, anebo ne.

V létě natáčení Výměny manželek poznamenala sebevražda policisty. Co se tam tehdy stalo?

Já bych to s Výměnu manželek vůbec nespojovala. Víme, co se tam stalo, ale není na nás, abychom to soudili a podepsala jsem ve smlouvě mlčenlivost. Díl vysílat nebudeme, nepřijde nám to morální, materiál máme uložen.

Vidí rodiny výsledek ještě před tím, než jde do televize?

Ne, to ani není možné. Někdy se stane, že si v průběhu natáčení přejí, abychom něco vynechali. Pokud je to zásadní, dohodneme se, že záběry nepoužijeme, ale nikdy nejde o samotné situace, spíš se to týká soukromých rozhovorů, které přijdou po vyhrocených situacích.

Jste s rodinami v kontaktu i po odvysílání „jejich“ dílu?

Poměrně dost rodin si dál dopisuje s těmi režiséry, kteří u nich natáčeli. Jsou to i rodiny, které v televizi nebyly ty takzvaně „hezké“, ale zase jim Výměna zásadně pomohla. Jsou vděční, zavolají a poděkují.

Na co jste za těch 15 let nejvíc pyšná?

Pomohli jsme jedné paní odejít od despotického manžela. Sehnali jsme jí pronájem bytu, zaměstnání a takových zážitků máme víc. Nebo někdy bohatší rodina pomáhá té chudší, třeba radou, pomocí, sežene zaměstnání. Stává se to, ale to nikoho nezajímá. Všichni chtějí vidět krev.

