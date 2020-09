Nezajímal se, tak co čekal, hájila vyměněná manželka nevěru se švagrem

Řidič Pavel (33) poznal Andreu před třinácti lety. „Vždycky jsem chtěla jeho bratra, ale ve finále jsem si vybrala Pavla, jenže když po pár letech už o mě nejevil takový zájem a jiný ho měl... tak co čekal? Zamilovala jsem se,“ přiznala před kamerou Andrea, která pracuje převážně v noci v expedici uzenin. Rodina žije ve Sloupnici ve vlastním domě, který rekonstruují a mají dvě děti, desetiletou Natálii a čtyřletého Vojtu.

Přihlášku do Výměny manželek poslal Pavel. „Osm let jsem ji oslovoval lásko a teď jí říkám tlamo. Přihlášku jsem poslal pro tu pr..., jestli to má dál smysl, anebo ne. Uvidíme, jestli si budeme chybět,“ přiznal na úvod natáčení. Podle Andrey leží celá domácnost na ní, Pavel vůbec nepomáhá.

Pivko si zasloužím, protestoval Pavel

Do Sloupnice k Pavlovi a jeho dětem přijela z ostravského nájemního bytu 2+1 Monika, kterou v první řadě zarazilo, že malý Vojta odchází ven, kdykoliv se mu zachce, a prohání se po silnici na kole nebo na čtyřkolce. „Jezdí tam auta, to bych asi nedovolila,“ uvedla, a protože z malého bytu není zrovna zvyklá od rána do večera něco dělat, měla čas i na povídání. „S Dominikem spolu nechodíme, navštěvuje mě. A kolikrát spolu ani nespíme,“ vysvětlila Pavlovi situaci u nich a Pavel se také svěřil.

„Byla tam nevěra, já k ní cítím nedůvěru. Když mi řekne mám tě ráda, tak jí nevěřím, když řekne nesnáším tě, tak to ignoruju, vlastně ji tak nějak ignoruju celou,“ snažil se popsat své pocity Pavel. „Kdo ví, co se děje na druhé straně. Pochopil jsem, že oba jsou takoví ‚odlehčení‘, tak kdo ví, ale mně je to všechno úplně ukradený.“



Náhradní maminku Moniku děti ve Sloupnici vůbec neposlouchaly, nechtěly obědvat a dělaly si, co chtěly, a tak Monika přikročila k přísným opatřením. „Mají zabavený telefon a tablet a nemůžou ven,“ nahlásila Pavlovi, jen co přišel z práce domů, a doufala, že jim domluví. Jenže Pavel kvitoval, že si poradila, ale tím to skončilo. „Rozhodně budu přemýšlet nad výchovou svého dítěte,“ řekla si Monika.

Když pak našla u dětí v pokojíčku pod postelí kofoly a bonbóny, došlo jí, proč děti nejedí a mají zkažené zuby. „Vojtu bolí zuby, Natálie si nevzpomíná, kdy byla naposledy u zubaře,“ nahlásila Pavlovi a dodala, že Natálie nejedla a je opět bez mobilu a nesmí ven.

„Vesměs to tu funguje, jako když je tu Andrea,“ potvrdil divákům Pavel. Jenže po pěti dnech měla Monika domácnosti velet. „Musíš omezit dětem tablet a mobil, byly by na tom celé dny,“ upozornila. „A jeden den se postaráš o děti a uvaříš třeba svíčkovou. A chtěla bych, abys po sobě uklízel a večer si dal maximálně dvě piva – místo piv si můžeš hrát s dětmi,“ vyjmenovala své požadavky. Vypadalo to, že flegmatický Pavel všechno odkývá, ale jakmile došlo na omezení piva, protestoval.

„Zahradu jsem posekal a myslím, že si pivko zasloužím,“ pochválil se, a když se Monika ptala, s čím může pomoct, poslal ji obstarat rajčata na zahrádce. Podle Pavla se však Monika k práci neměla, podle ní zas Pavla doma zajímalo akorát kafe, cigárko a pivo, a tak přibývalo hádek.

„Našla jsem v domě v pastičce chycenou myš. Neuklidila jsem ji, protože bych na to v životě nesáhla,“ hlásila Pavlovi. „V domě přibývá bordel, co tu celý den děláš? Děti si hrajou samy, když přijdu, jen upozorňuješ, co by se mělo,“ zuřil Pavel a Monika mu vyčetla, že si po celou dobu nehrál s dětmi a na kameru se vymezila: „Člověk, který se po celou dobu nedotkne svých dětí, bude mluvit něco o tom, že jsem neudělala nějaký pitomý rajčata.“

„Pořád se mě ptá, jestli nechci s něčím pomoct, a když řeknu, že jestli se jí chce, ať ostříhá rajčata, tak za celý týden zvládla dvě rostliny. Tak proč se mě ptá?“ uvažoval Pavel.

O Dětském dni obcházela s dětmi atrakce náhradní maminka a Pavel jen popíjel pivo. „To Dominik se malému věnuje víc,“ pochopila Monika, a když se už za tmy neměl tatínek k tomu, aby zavelel, že se jde spát, musela ho na to upozornit.

„Napočítám do tří,“ zkoušel velet Pavel, ale nic se nedělo. „Tak do pěti... oni si ze mě fakt dělaj pr..., nebo co?“ Zlobil se, ale nakonec se pochválil: „Den starání se o děti a domov jsem zvládnul, není mi co vytknout.“ A protože se ještě mimo kamery s Monikou pohádali, odnesl z jejího pokoje za trest televizi a dal ji k dětem.

„Stejně jediné, co dělá, je, že čumí na televizi. Třeba ji to teď přinutí k nějaké aktivitě, ale moc tomu nevěřím,“ vysvětlil druhý den ráno a dodal, že do Výměny manželek šel proto, aby zkusil, jak by se mu popřípadě žilo s jinou ženou, jestli by si rozchodem pomohl, nebo ne. „Končím s tím, že Andrea je určitě lepší než Monika. Svou ženu rád mám, ale skrz ten podraz – to ve mně zůstala taková menší nenávist, což brání tomu, abych řekl, že ji naprosto miluju.“

Monika zase zjistila, že její Dominik se umí o dítě postarat líp než náhradní manžel, a přiznala, že s otcem svého dítěte by být chtěla. „Ale mám strach, že mu nechybím, a je jasné, že musíme udělat nějaké změny, abychom se nehádali, aby na to nedoplácel hlavně malý.“

Nuda, takhle já žiju

Andrea se mezitím na deset dní ocitla v malém bytě v ostravském paneláku u Dominika (26), který pracuje jako specialista podpory, a jeho syna Deana (21 měsíců).

Rodinu do Výměny přihlásil Dominik. „Dost často se neshodneme v názorech. Chceme spolu vychovávat malého, ale mezi sebou si musíme udělat pořádek,“ vysvětlil tatínek, který má pocit, že Monika do všeho potřebuje popohnat. Monice zase na něm vadí, že jí s ničím nepomáhá. „Vždycky, když mi má s něčím pomáhat, tak se pohádá, sebere se a odejde,“ stěžovala si před odjezdem a přála si, aby si její partner uvědomil, že rodina je na prvním místě před kamarády.

„Do paneláku jsem nechtěla, tam jsem žila celý život,“ posteskla si Andrea, když viděla, kde bude bydlet. A po prohlídce bytu musela uznat, že i když si myslela, že žijí špatně, tak může být hůř.



Podle manuálu úplně nepochopila, jak to u ostravského páru chodí, a tak se Dominika rovnou zeptala, zda v bytě s Monikou a Deanem bydlí, nebo ne.

„Já jsem chtěl vztah ukončit, ale v tom přišel malý, tak jsem si řekl, že to zkusím, třeba nás to dá dohromady, ale stejně to šlo od desíti k pěti,“ svěřil se jí. „Neklape nám to a nebaví mě to s ní. Na jednu stranu Monice říkám, že bych byl rád, kdyby si našla někoho jiného, na druhou si neumím představit, že by se nějaký cizí kluk staral o moje dítě. Takže se to snažím překousávat, ale je to čím dál těžší,“ řekl a vysvětlil, že bydlí u své matky a Moniku vždy na pár dní v týdnu navštěvuje.

„Hádáme se o prkotiny, ale je toho tolik... a asi už je v tom i alergie, že mě dokáže vytočit. Snažíme se přetrpět kvůli malému. Sice děláme všechno pro to, aby se náš vztah změnil, ale na druhou stranu nevím, jestli vůbec chci, aby se to změnilo,“ přiznal otevřeně.



Také Andrea měla čas přemýšlet o své rodině. „Teď už se o tom, co se stalo, nebavíme. Čas to asi nezahojí, tak uvažuji, jestli není lepší to ukončit, aby si každý našel někoho jinýho..., ale pak si říkám: máme barák, máme děti. Kdybychom ani jedno neměli, tak bychom spolu už nebyli. My jsme spíš takoví kamarádi, co spolu bydlí a mají děti,“ připustila pro kamery.



O dětech pak prohlásila, že se sice rodičů zeptají, zda něco mohou, ale i když mají zákaz, stejně si dělají, co chtějí, jako kdyby se neptaly. „Dean je zlatej, s ním nejsou žádné starosti,“ pochválila ostravského svěřence a dodala, že by jen nemusel usínat v kočárku u televize, ale raději v klidu v postýlce.

Protože se Andrea v malém bytě nudila, rozhodla se vymalovat, přestavět nábytek a zapojila i Dominika. „Víc by mě to bavilo ve svém, nebo kde trávím víc času, ale nic mi to nevezme, když to udělám,“ nechal se slyšet, zato Andrea byla s výsledkem spokojená. „Líbí se mi to stokrát víc než předtím.“

Ve vylepšování bytu si přála pokračovat i po změně velení v domácnosti. „Je třeba přidělat kliky, opravit umyvadlo a chtěla bych jet někam na výlet,“ vyslovila svá přání a na kameru dodala, že jí oba dva, jak Dominik, tak Monika, přijdou docela líní.

Na rozdíl od dětí ze Sloupnice Dean snědl cokoliv. „Ve fastfoodech sní daleko víc než my dva s Monikou dohromady. Proč bych měl děcku dávat eko bio, když to sám nejím. To děcko musí vyzkoušet všechno, samo si pak vybere, co chce jíst,“ vysvětloval Dominik svůj postoj ke zdravé výživě dětí, a když se podařilo syna ukládat do postýlky bez televize i bez pohádky, našel další vysvětlení: „Pohádky nemá ještě smysl na něj zkoušet, myslel by si, že mu něco chci, a nerozuměl by mi.“

Ke konci výměny už Andrea z nudy běsnila: „Tady se nedá nic dělat, to není žádný život furt dokolečka nic nedělat, ani si nemáme co říct,“ zoufala si, ale Dominik nechápal, co jí najednou vadí. „My už jsme zvyklí. Najednou je rok pryč...“

„Jsem moc ráda, že to je doma tak, jak je. Nic bych neměnila, ale jsem s Pavlem dlouho a někdy si říkám, že by mohl být někdo lepší, ale asi nikdo lepší není, takže to snad dáme zase do kupy,“ uvažovala Andrea, zatímco Dominik pořád nevěděl. „Záleží na tom, jestli nějaká změna nastane, anebo bude při starém. Těším se na ten svůj režim, co jsem měl, na svůj klid.“

Poslední den už bylo v Ostravě dost dusno. Dominik uvařil oběd, ale Andree nic neřekl. Proč bych se tě měl ptát, jestli půjdeš jíst? Z logiky věci je oběd, a když máš hlad, tak si vezmeš, když ne, tak si nevezmeš. Já se s tebou nebudu hádat o takových nesmyslech,“ pohádali se. Andrea mu vyčetla, že je na mobilu a nedal kluka spát v kočárke ven. „Celou dobu jsem mlčela, aby byl klid, ale teď ti to všechno řeknu: Chceš bejt s malým, ale vůbec si ho nevšímáš – buď jsi na mobilu, nebo koukáš na telku!“

Dominik se nestačil divit. „Celých deset dní klid a najednou se hádáš?“

„A jakých těch deset dní bylo?“ zvolila Andrea ironický tón.

„Nuda, ale takhle já žiju, za to nemůžu,“ vypadlo z Dominika a Andrea hádku uzavřela: „Pro mě seš línej člověk. Úplně brutálně.“

Auta vědí, že si tam hrají

„U nás byla nuda,“ vzal si Dominik slovo na úvod při závěrečném setkání obou párů. Nejvíc byla nakonec slyšet Monika: „Uspávání v kočárku? A co je na tom? „Ty si dáš ty svoje tři čtyři piva a děcka dělejte si co chcete!“ Útočila na druhý pár.

„No tak to je,“ souhlasil Pavel.

„A že si děcka hrají a jezdí tam auta, to je taky normální?“ pokračovala Monika. „Auta vědí, že si tam hrají,“ odtušil Pavel a Monika vytáhla další výtku: „Tvoje děti mají zkažené zuby, proč s nimi nejdete k zubaři? Ony mají krásný úsměv po mamince, jsi vlastně říkal...“ obracela se střídavě z Andrey na Pavla. „Já občas dám mamce hlídat kluka, ale tak na dvě, tři hodiny, ale ty odmalička děti šoupeš všude,“ měnila zbraně k útokům.

Po natáčení Andrea s manželem spolu zůstali a neplánují ani rozchod, ani další miminko. Její muž si díky Výměně uvědomil, kolik jeho manželka doma zastane práce. Z peněz za Výměnu splatili dluhy a koupili další čtyřkolku pro starší holčičku. Děti stále zlobí a podle Pavlových slov už to jinak asi nebude.

Pár z Ostravy nezvedá telefony.

Dominik se pokusil otočit list. „Uvědomil jsem si, že jde v klidu uvařit, uklidit, postarat se o dítě...“

„A uvědomil sis aspoň, že jseš debil?“ skočila mu do řeči Monika. „A přestaň chlastat, vole, pak děláš všude ostudu, debile. A ty taky přestaň chlastat,“ přibrala do poradenství i Pavla. Ten přiznal, že si uvědomil, že jsou ještě horší partnerky a že je rád za to, co má.

„Začneme jinak, začneme znovu. Doufám, že to bude fungovat, jsme na sebe zvyklí a asi bychom nebyli schopni vyjít s někým dalším,“ připustil Dominik, kterému Monika řekla, co si o něm myslí a co by měl na sobě změnit. „Říkal, že to změní, tak jsem zvědavá.“