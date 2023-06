Jez, řvaní ti nepomůže. Ještě mě na*er! Ve Výměně se křičelo, tekly i slzy

První rodina nové Výměny žije v pronajatém bytě 3+kk v Praze. Petra (33) je kadeřnice na mateřské dovolené, její partner Honza (30) se živí podnikáním. Společně vychovávají dceru Aničku (3). Spokojený pár tvoří už čtyři roky.

Do Výměny je přihlásil Honza, který podle svých slov toužil po zajímavém adrenalinovém zážitku. „Chtěli bychom hodně dětí, tak si Petru chci otestovat,“ dodal se smíchem. Partneři zastávají liberální výchovu a celý jejich svět se točí kolem dcerky Aničky.

Nejsme zastánci diktatury

Deset dní sdílel Honza domácnost s Janou (40), která pracuje jako pečovatelka v domově pro seniory. „Tatínek sympatický a malá je suprová,“ nešetřila po seznámení chválou Jana. I ona udělala na náhradního manžela vcelku dobrý dojem.

Hned první ráno Jana zaspala, a tatínek se tak musel o dcerku postarat sám. Aničce to očividně vyhovovalo, protože k dočasné mamince zatím nijak nepřilnula. „Musí to být pro ni těžké, protože Anička k ní důvěru zatím nemá. Vizuálně je Jana přísnější, není to úplně přátelský typ na první dobrou,“ hodnotil Honza.

Jana (40) pracuje jako pečovatelka v domově pro seniory. Sama přiznala, že jí s dětmi občas dojde trpělivost, účast v pořadu ji však ponaučila.

K benevolentní výchově začala mít Jana už záhy výhrady. „My máme tu výchovu úplně jinou, nedovolíme dcerám všechno, co chtějí, aby si vydupaly,“ svěřila se. „Aničce povolují. Mají jinou výchovnou metodu, snaží se s tím dítětem domluvit. Žádné násilí, žádný křik.“ Honza měl na věc jiný pohled. Když Anička na procházce nechtěla jít dál, vzal ji bez okolků na ramena. „Nejsme zastánci nějaké diktatury,“ řekl přitom.

Soužití Jany a Honzy se rychle ustálilo v určitých kolejích: zatímco se on věnoval Aničce, vyměněná manželka preferovala úklid. I v její domácnosti, jak se svěřila, se dětem věnuje spíše muž. „On je taková máma. Děti vyzvedne, naučí, uklidí, nakrmí… V tomhle je prostě zlatý.“

Nakonec musela uznat, že přístup dočasné rodiny má něco do sebe. „Potkáš málo takových lidí, kteří mají tolik lásky k dítěti. Nebo že upřednostní lásku k dítěti než sami k sobě.“ Honza její slova nevědomky potvrdil: „Tíhneme hodně k rodinnému životu, že jsme všichni pospolu. A Anička je pro mě s Péťou nejdůležitější.“ S malou pražská rodina trpělivě komunikuje a dává na její „názor“.

„Utvrdil jsem se v tom, že Aničku vychováváme dobře. Ani nepřišel člověk, který by mě měl nějak inspirovat, abych to dělal jinak,“ hodnotil Výměnu Honza.

Nakonec si Anička dala říct a s náhradní maminkou se skamarádila. „Už se mnou hezky komunikuje a více jsme se sblížily,“ pochlubila se Jana. Otec chování náhradní manželky pozoroval zpovzdálí: „Přemýšlel jsem, jestli vůbec někdy pojedu do práce, protože Jana má takový přísný pohled, hodí se do toho pečovateláku. Ale už je to dobrý, jsem klidnější.“

Velká a přísná, přesto pláče

Ve změně režimu si Jana přála objednat v některém z následujících dní večeři a dočasní partneři se shodli na pizze. Následoval požadavek, aby mohla Aničku vykoupat, což je obvykle rituál dcery a otce. Honza měl také na půl dne jít do práce, aby si Jana vyzkoušela samostatnou péči o malou. „Půjdu na dvě tři hodinky do práce, víc bych nedal,“ prohlásil manžel.

Další den dostala Jana od svého partnera kytici, což ji dojalo k slzám. Honzu tím překvapila: „Nechce se mi věřit, že taková velká a přísná osoba bude ronit slzy.“ Kytice donutila Janu rozpovídat se o svém vztahu: „Kolikrát se pohádáme kvůli blbosti. Mám kamarády po celé republice, píšeme si a telefon mi pípá. No a on v tom vidí chlapy. Žárlí hodně,“ prozradila.

Před závěrem Výměny se Jana svěřila, že jí účast v pořadu dodala na trpělivosti. Měla také čas přemýšlet. „Než začnu křičet, tak budu zkoušet s dcerami domluvu. Ale uvidíme, kam to padne.“ Honzovi naproti tomu oněch deset dní nic nového nedalo. „Utvrdil jsem se v tom, že Aničku vychováváme dobře. Ani nepřišel člověk, který by mě měl nějak inspirovat, abych to dělal jinak.“