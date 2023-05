Španělský způsob života, či obyčejná lenost? Žaneta byla ve Výměně za šmudlu

Vendula se díky Výměně poprvé podívala k moři.

První účastníci nového dílu žijí na jihu Španělska v menším městě La Línea de la Concepción sousedícím s Gibraltarem, kde mají pronajatý dům v české kolonii. Žaneta (37) pracuje jako servírka v místní restauraci. Její manžel Vojtek (38) je původem z Polska a živí se jako zedník. Spolu mají syna Lucase (4).

Žaneta otevřeně přiznává, že žít v Česku ji nebavilo, a tak se před osmi lety přestěhovala do Španělska. Tam také poznala manžela, který v cizině žije už patnáct let. „Naučila jsem se španělský způsob života,“ přiznala. Podle Vojtka to jednoduše znamená, že je líná. „Já bych jí přál, aby v druhé rodině dostala pět děcek,“ směje se.

Vendula (33) si potrpí na řád a pořádek. Náplň Výměny pro ni tedy byla jasná: úklid.

Chci se sebrat a letět zpátky

Na deset dní za Vojtkem přiletěla Vendula (33), která je na mateřské dovolené. Už od začátku bylo jasné, že Výměna pro ni bude celoživotním zážitkem. Dosud nikdy totiž nepřekročila hranice rodného Česka. „Já poprvé vidím moře! A palmy naživo,“ kochala se po cestě z letiště.

Její radost opadla při prohlídce bytu, který se jí zdál špinavý a zanedbaný. „Nejradši bych se sebrala a letěla zpátky,“ přiznala. Ani náhradní manžel na ni nezapůsobil příliš dobře. „Možná se mi to zdá, ale přijde mi, že má trochu upito. A občas mám problém mu rozumět.“

Hned ráno se Vendula pustila do uklízení. „Všechno je to zalepené, a těch drobků na kuchyňské lince,“ bědovala. Z okolí domu také nebyla nadšená. „Tady je nějaký kanál… Takové to hezké Španělsko, co člověk vidí v televizi, tak takhle to tady moc nevypadá.“

Později ji však Vojtek vzal k moři a Vendula trochu pookřála. Večer pro ni navíc s dalšími Čechy uspořádal uvítací párty. S tím u náhradní manželky příliš neuspěl: „Nemám to ráda, poznávat nové lidi. Pak se na všechno vyptávají, což taky nemám ráda, a hlavně, my se s tolika lidmi nescházíme. Doufám, že to takhle nebude každý den,“ postěžovala si na kameru.

I v dalších dnech pokračovala Vendula v úklidu. Dočasný manžel jí nabídl pomocnou ruku, což odmítla. Vojtek ji proto pouze pozoroval s pivem v ruce. „Žaneta nemá problém uklízet. Problém je se zvednout a pustit se do toho,“ prohlásil. „Zvykli jsme si na to, jak tady žijí Španělé.“

Generální úklid byl opět na čas přerušen, když vzal Vojtek Vendulu na prohlídku města. „To je tak skvělé! Škoda že tady se mnou nejsou děti a manžel,“ rozplývala se jinak přísná Vendula.

Úklid ti vezme pět let života

Manželčino přání z manuálu – úklid zahrady – Vojtek vyplnil ještě před změnou režimu. Navíc přitom synovi vytvořil pískoviště. To však Vendule nestačilo a její přání se tak opět nesla v duchu úklidu. Vojtek měl s Lucasem uspořádat hračky a douklízet zahradu.

Do prvního z nich se dočasný manžel pustil hned následující den. Malému vytvořil dětský koutek v obýváku a z pokojíčku zmizely rozházené hračky. Ani Vendula přitom nezahálela a svědomitě vymetala všechny kouty bytu.

Starosti jí dělal Lucas, který by podle ní potřeboval pevnější režim. Spát chodí pozdě a není zvyklý se v určitou denní dobu mýt. Večerní rituál je tak pokaždé boj. „Takhle je to tady se vším. Když malý nedostane, co chce, tak pak Vojtka začne i mlátit. Ten kluk si může dělat, co si zamane, nemá žádné hranice,“ prozradila Vendula.

Vojtek za těch pár dní zjistil, co na Vendulu platí, a vzal ji na další výlet: tentokrát na britský Gibraltar. Největší dojem na ni udělaly všudypřítomné opice a krásné výhledy.

Ani na konci Výměny Vendula neunikla socializování: sousedi pro ni uspořádali party na rozloučenou. Ženy jí přitom udělily lekci: „Úklid ti vezme pět let života. Raději se věnovat muži, dětem a užívat si.“

Jejich slova si ale vyměněná manželka nevzala k srdci, a i poslední den strávila celý uklízením. „Líbí se mi, že je tady více uklizeno. Ale myslím, že pro běžný život to až tak nemusí být,“ hodnotil Vojtek.