Můj cíl je vydělávat velký prachy, prozradila ve Výměně Ornella Koktová

První rodina z Výměny manželek žije v Praze-západ v obci Velké Přílepy. Ornella (29) i Josef Kokta (65) jsou podnikatelé. Spolu mají tři děti: Quentina (9), Svena (2) a Lilianne (1).

Známý pár přijal nabídku zúčastnit se Výměny manželek jako výzvu. „Za deset let, co jsme spolu, jsme od sebe nikdy tak dlouho nebyli,“ vysvětluje Josef. I když je věkový rozdíl páru 36 let, manželé jsou spolu stále spokojení. Ornella podle svých slov Josefovi přeje nějakou starší paní, aby si spolu zahráli na dědečka s babičkou.

Verča (39) je kuchařka a téměř veškerý čas věnuje restauraci, kterou provozují s manželem.

Běhám, a přitom jsem sotva chodil

Její přání se nevyplnilo. Veronika (39), která za Josefem přijela, je kuchařka. Dům se jí líbil na první pohled, a když viděla na stěnách fotografie, Koktova rodina jí přišla povědomá. Josef na ni zapůsobil jako hodný chlap, který vzorně pečuje o děti.

Netrvalo dlouho a Pepa se rozpovídal o minulosti své a své rodiny. „S Ornellou jsme začínali, když jsem měl peněz pomálu. Byl rok 2007, krach americké burzy, kde jsem napřímo obchodoval. Dalo se tam hodně vydělat, ale také hodně prodělat. A já jsem bohužel hodně prodělal,“ vzpomínal.

„Když přišla Ornella, tak už jsem neměl skoro nic. Řekl jsem jí, že jde do starýho chudýho chlapa, ať si to uvědomí.“ Podle něj to musela být láska, jinak by jeho žena, tehdy osmnáctiletá, něco takového neriskovala.

Kromě tří dětí, které má s Ornellou, zplodil Josef další čtyři s třemi ženami. „U těch starších to byla pořád práce, práce, takže teď si to konečně užívám,“ vyprávěl Veronice. Malé děti ho prý navíc omladily.

„Teď tady běhám s umělými kyčlemi a předtím jsem sotva chodil.“ Náhradní manželka měla na celou věc jasný názor: „Já bych takhle pozdě mít děti nechtěla. Nedočkala bych se vnoučat, což by mě asi mrzelo.“

Pepa Veronice obšírně vykládal o rodinné historii, o bývalých ženách, podnikání i dětech.

Tyto informace však Verče nestačily. Hlodalo jí v hlavě, že je u známých lidí, ale vůbec neví, proč je vlastně zná. Požádala proto Pepu, aby jí povyprávěl více o své rodinné historii.

„Moje třetí žena byla televizní moderátorka a moje současná manželka je známá tím, že byla moje milenka. Tím, že to bylo mediálně vyhraněný, tak ji většina lidí poznala,“ vyprávěl. Na internetu pak dočasné partnerce ukázal, kolik je o Ornelle článků.

Verča se také dozvěděla, že se rodina téměř nestýká s rodiči Ornelly. Přišlo jí líto, že přicházejí o drahocenný čas s vnoučaty. Jediný, kdo rodinu podle Pepy navštěvuje, je Charlotte, sestra Ornelly. Sesterský vztah byl údajně posílen právě tím, jak obě nevycházejí s rodiči.

Výlet s dětmi? Utrpení

Ve změně režimu si Verča netradičně přála, aby bylo více povinností na ní. „Pepo, děláš toho dost, tak aspoň to prádlo můžeš nechat na mně,“ sdělila dočasnému manželovi. „To je úžasný,“ radoval se Pepa. Dalším požadavkem byl výlet bez dětí, které měla pohlídat Ornellina sestra Charlotte. „To nepůjde. Charlotte je tak roztěkaná, jak teď zhubla, takže tyhle čertíky jí nesvěřím,“ odmítl Pepa.

Nakonec se přece jen rozhodl náhradní manželku na výlet vzít: na zámek nedaleko Plzně. S malými dětmi to ale vůbec nebylo lehké. Na všechno sahaly a odcházely předčasně z místností. Průvodce je neustále musel hlídat a umravňovat. „S dětmi jet na dovolenou nebo výlet je prostě utrpení,“ hodnotil Pepa. Alespoň oběd si dali s Veronikou v klidu, protože jim pan průvodce zajistil na chvíli hlídání.

„Deset dní uteklo jako voda a Veronika byla skvělá. Starala se o všechny, vařila. Bylo to, jako když chlap, který vydělává peníze, má manželku na mateřské a ta se stará o domácnost,“ hodnotil poslední den Výměny. Jemu i Veronice se však už stýskalo po partnerech, a tak konec pořadu vyhlíželi s radostí.