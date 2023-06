Sbal si svoje pražské věci a vypadni. Vyměněná manželka musela na noc z domu

Lucka nebyla v petřvaldském domě spokojená s úklidem, Marek zase zkritizoval její kuchařské dovednosti.

První účastníci nové Výměny žijí v Petřvaldě na Karvinsku ve vlastním domě. Denisa (30) je na mateřské dovolené, její manžel Marek (48) je OSVČ. Spolu vychovávají dcery Lauru (7) a Sofii (1,5). Partneři spolu žijí spokojeně už dvanáct let. Ani po této době nejsou sezdaní, podle Marka to však není priorita.

Marek jezdí pracovat do Německa a Denisa tak někdy zůstává i měsíc sama doma. Do Výměny se přihlásili ze zvědavosti. „Nikdy jsem nezkusila nic jiného než tady tohoto pána,“ ukazovala Denisa se smíchem na svého přítele. „Takže jsem chtěla vyzkoušet něco nového.“

Možná má paní 120 centimetrů…

Deset dní strávil Marek s Luckou (34). Dojmy byly na jedné straně rozpačité. „Asi je z takové veselé rodiny. Když říkala, že se tam u nich hodně křičí, tak doufám, že to nebude provozovat i tady,“ přemýšlel Marek. „Sympaťák, asi jsme si sedli,“ mínila zpočátku Lucka.

V nové domácnosti se ještě ani neohřála a už začala upozorňovat na vážné nedostatky, třeba prach na zárubních. „Možná má paní sto dvacet centimetrů a nedosáhne tam,“ posmívala se. „My nejsme takoví, že bychom tady chodili v rukavicích a kontrolovali, jestli je uklizeno nebo neuklizeno,“ vysvětloval Marek. Už první den přišel na to, že Lucka ve své domácnosti nejspíš „nosí kalhoty“.

Kromě úklidu se Lucie věnovala i vaření. V přípravě jídla si věřila a zazněly i vtipy, že by se mohla přihlásit do Masterchefa. Marek až tak nadšený nebyl: „Do Masterchefa bys možná mohla tak umývat nádobí.“ Její jídlo je prý horší než to, které mu připravuje manželka.

Až při pečení buchty její kulinářské dovednosti ocenil. Malou Lauru Lucka během přípravy těsta krmila kousky másla, až se z toho holčička pozvracela.

Marek je rázný, Lucie si však dočasné soužití s ním užívala. Líbilo se jí, že má smysl pro humor.

Ve volných chvílích si Lucie pletla, u náhradního manžela se však se zlou potázala. „Víš o tom, že ti doprala pračka? Vždyť ty vůbec nestíháš, hlavně že pleteš! Pračka ti dopere, dítě nemáš přebalené, ty v*le.“

Diskuze se pak překvapivě stočila k sexu a oba dočasní partneři se nakonec i zasmáli. „Tady máš ty kotouče, kam s nima?“ ptala se Lucie. „To mám na tebe, abych tě mohl říznout,“ odvětil Marek. „Spíš přeříznout, ne?“ hihňala se Lucie. „Líbí se mi, že je legrační, že pochopí srandu,“ chválila pak náhradního manžela.

Vy Pražáci nic nevydržíte

Lucie si ve změně režimu přála zažít něco s dětmi a Marek jí slíbil návštěvu zábavního centra. Dále měl dočasný manžel uvařit oběd nebo večeři. „Přála bych si dvě hodiny klidu bez dětí, že bych se třeba natáhla,“ žádala dále Lucka. „Vždyť tady máš pořád klid,“ opáčil Marek, který požadavek poté ještě okomentoval mimo její doslech: „Trošku mě zaráží tady to její přání, když se o děti starám hlavně já.“

V zábavním centru se bavily nejen děti – Marek s Lucií si zahráli minigolf a ten, který prohrál, měl udělat venku na zahradě ve sněhu anděla. Nakonec se úkolu musela zhostit vyměněná manželka.

Marek se v dalších dnech pustil do výroby zahradního domku. Nejen, že tím chtěl udělat Denise radost, ale také vyhrát sázku s Lucií: pokud ho dostaví do konce Výměny, měla v něm Lucie strávit noc.

Náhradní manželka ho mezitím zpovídala o vztahu k Denise a důvodu, proč ještě nejsou svoji. „Pořád jezdím do toho zahraničí a stavěli jsme dům, to taky stálo nějaké peníze… A já chci mít svatbu jako Karel Gott,“ vysvětloval dočasný manžel. Zároveň přiznal, že prsten má už koupený.

Markovi se domeček skutečně podařilo dostavět, což náhradní manželce oznámil dost nevybíravým způsobem: „Můžeš si sbalit ty svoje pražské věci a vypadnout tam do toho.“

Lucie nafasovala kupu dek, termosku a tenký spacák do +10 stupňů. „Vy Pražáci ho*no vydržíte, takže kdyby ti byla fakt zima, tak můžeš přijít dovnitř,“ dodal blahosklonně na rozloučenou. Nakonec náhradní manželka vydržela venku pouhou hodinu. Přitom však měla čas k přemýšlení a došla k názoru, že doma bude méně křičet.