Když mu uvaříš, bude vrnět jak kocourek. Výměně tentokrát dominovali muži

Místo vyměněné manželky přijel do Trnovan náhradní manžel.

První rodina nové Výměny žije v rodinném domě ve vesnici Trnovany nedaleko Žatce. Lucka (34) je na mateřské, její manžel Míra (36) pracuje jako team leader v automobilové firmě. Společně mají dceru Karolínku (2). Do manželství si každý z nich přivedl ještě jednu dceru; Výměny se ale nezúčastnily.

„Do Výměny nás přihlásila Lucka, protože jsem si blbě rýpnul, že to můžeme zkusit, a než jsem se rozkoukal, už měla v ruce telefon,“ vysvětluje Míra. Lucka je velká fanynka pořadu a účast si chtěla vyzkoušet na vlastní kůži.

Manželé mají podle svých slov téměř dokonalý vztah, jedinou šmouhou je závislost malé Karolínky na mamince. „Nemůžu se jí skoro ani dotknout, protože je takový šílený mamánek,“ stěžuje si otec. Lucka má toho věčného pobíhání okolo dcery dost a od Výměny si slibuje zasloužený odpočinek.

To dítě jste vyměnili?

Deset dní s Mírou nestrávila náhradní manželka, nýbrž manžel: Vláďa (34), který se živí jako kuchař. Že mu jeho povolání přijde vhod, zjistil už při čtení manuálu, do kterého Lucie napsala: „Míra je vcelku klidný a hodný. Jen se nesmí stát, že nebude mít navařeno. To se pak mění v hrozně nepříjemného, urýpaného a nesnesitelného chlapa. Ale jen do té doby, než si naplní bříško, pak zase vrní jako kocourek.“ Vláďa měl jasno: „Za mě se to nestane, že by neměl navařeno, takže bude vrnět jako kocourek.“

Přivítání bylo rozpačité. „Tatínek vypadá sympaticky, ale nejsem si jistý tou reakcí. Myslím, že nečekal, že tady bude chlap. Zítra navařím, naplním mu bříško a třeba budeme kamarádi,“ zamýšlel se Vláďa.

Ačkoli jeho reakce byla spíš odtažitá, mimo doslech Vládi mluvil Míra úplně jinak: „Já s jeho orientací absolutně žádný problém nemám. Jestli má nějaké zkušenosti s dětmi, to zjistíme.“

Hned poté se oba muži pustili do koupání Karolínky. Vláďa se o ni měl postarat v dalších dnech sám, protože Míra bude chodit do práce. „Umíš dělat culíky?“ ptal se otec. „Ještě jsem je nedělal, ale naučím se,“ zněla odpověď.

Večer Míra opět hodnotil fakt, že místo ženy, na kterou byl připravený, má doma muže. „Mně tihle lidi vůbec nevadí. Kolikrát mají víc rozumu a dokážou se víc přizpůsobovat, než kdyby přišla nějaká dvacítka s propíchaným rypákem, která si myslí, že se kolem ní točí svět.“ Výstupu dodal korunu: „Až na tu orientaci to tihle lidé mají v hlavě úplně v pořádku, si myslím.“

Vláďa sdílel ložnici s Karolínkou, která k jeho překvapení spala jako dudek, ačkoli Lucka k ní vstává i několikrát za noc. „Je to malý zázrak, že spala celou noc. Já ji takhle fakt za poslední dobu neznám,“ pochvaloval si Míra na zahradě s kávou, kterou mu uvařil náhradní partner.

Ten si mezitím v obýváku hrál s Kájou. „Poprvé si takhle spolu hrajeme kostičky a už se na mě dneska i usmála, takže mám radost,“ zářil při tom štěstím. „Strejda má asi nějaké osobní kouzlo,“ glosoval zpovzdálí Míra. Následně došlo i na česání culíku.

Vláďovým nejdůležitějším úkolem však bylo vaření. Vařit se prý naučil v Anglii, kam odešel za zkušenostmi. Původně myl nádobí v restauraci, než mu jeho zaměstnavatel zaplatil školu. „Takže mám vystudovanou hotelovou školu v Anglii,“ pochlubil se. Jeho dílo se nejdřív nesetkalo s moc velkým úspěchem od Káji, která u stolu začala plakat. Nakonec se však nechala přesvědčit a od Míry dostal Vláďa za dobrý oběd pochvalu.

Po obědě šla Karolínka spát a oba muži měli příležitost se lépe poznat. Vláďa povyprávěl Mírovi svůj příběh. S tím, že je homosexuál, se podle svých slov nemohl dlouho smířit. „Bylo to tak špatné, že jsem v jednu chvíli stál na komíně a chtěl skočit dolů,“ přiznal.

Starost o Karolínku, když byl Míra v práci, zvládal Vláďa s přehledem. Holčička všechno poslušně snědla, šla spát a ani v noci se nebudila. „Nevím, co ta Lucka psala v manuálu. Asi jste to dítě nějak vyměnili?“ oznámil překvapenému Mírovi, který přišel z práce do nebývale klidného bytu. Navíc před něj postavil velkou porci čerstvě navařeného oběda a dočasný partner nemohl být spokojenější.

Přijel mi kámoš

Ve změně režimu si Vláďa přál vyrazit na procházku se psem. „Mohli bychom uvařit společně oběd a pozvat třeba tchyni,“ navrhl dále Mírovi a ten souhlasil v obou bodech. Vycházka se psem se vydařila, i když Vláďa měl plné ruce s fenkou, která na venčení není zvyklá.

Ve Vláďově hlavě mezitím uzrál nápad. Poprosil Míru, aby ho vzal do zlatnictví, kde chtěl vybrat zásnubní prsten pro svého partnera. Zatímco vybíral, Míra čekal s Karolínkou venku a uvažoval nahlas: „Já si nedovedu představit, že bych žádal nějakého chlapa o ruku. Můj mozek si to prostě neumí představit. Já jsem zapřisáhlý heterák.“

Večer pak chlapi společně uvařili hostinu, na kterou pozvali babičku a dědu. „Já nevím, kam to patří! Kam se to strká, aby se to točilo,“ zoufal si Míra nad mixérem. „Bešamel? To je další sprosté slovo, to jsem asi nikdy neslyšel,“ prohlásil o chvíli později, zatímco ho Vláďa trpělivě instruoval.

Večeře dopadla dobře a od dědečka a babičky Vláďa dokonce dostal dárek. „Z Výměny si odnáším pozitivní pocit. Že ne všichni musí být homofobní,“ přiznal poté kamerám. Něco na památku – obraz Lucky a Karolínky – dostal i od Míry. „Přijel mi kámoš,“ zhodnotil pak uplynulých deset dní Míra.