Divím se, že se vůbec sám vykaká. Hvězdou Výměny byl zápasník Boráros

Renatu překvapilo, jakou péči Gábor věnuje svému zevnějšku.

První rodina nové Výměny manželek žije na Slovensku kousek od maďarských hranic ve vesnici Orechová Potôň. Skládá se z Moniky (28), influencerky a podnikatelky, jejího partnera Gábora Borárose (30), který se živí jako profesionální zápasník MMA, jejich dcerky Zorky (9 měsíců) a babičky Maji.

Gábor s Monikou jsou zasnoubení a žijí spolu už deset let. Jak oba přiznávají, jejich vztah je někdy pěkně bouřlivý. Gábor podle svých slov není vůbec trpělivý a partnerka se mu často musí přizpůsobovat.

„Nejdřív musím jít na trénink, potom musím jíst a potom teprve funguju jako člověk,“ práskl na sebe. Kromě toho je zvyklý na kompletní servis, který mu poskytuje nejen Monika, ale i paní na uklízení.

Jsem tu jako uklízečka

Společnost dělala Gáborovi Renata (40), která je momentálně na mateřské dovolené. „Podle mě bude milá, je vysmátá, dobrosrdečná,“ zhodnotil ji po seznámení náhradní manžel. Nelíbilo se mu však, že kouří a nesportuje. „Bude asi hodný, ale přijde mi trochu namyšlený, prostě frajírek,“ svěřila se Renata. Nepříjemně ji překvapila přítomnost babičky, o které nebylo v manuálu ani slovo.

Renata (40) je momentálně na mateřské dovolené a s manželem Pavlem vychovává pět dětí. Jako zasloužilou matku ji popuzovalo, že na dočasné dítě nemůže ani sáhnout.

Ukázalo se, že právě s ní bude trávit nejvíce času. Maja jí asistovala nejen při péči o Zorku, ale i o Gábora. Společně mu hned první ráno dělaly snídani. „Dobré. Zatím spokojenost,“ ohodnotil Renatin výkon. Na oběd ji vzal do restaurace tak, jak je zvyklý. „Monika umí vařit, ale já nepotřebuju jíst pořád doma. Takhle je to rychlejší,“ vysvětloval.

Na programu dne byla dále úprava Gáborova zevnějšku, a proto i s náhradní manželkou zamířil k holiči. „Na chlapa o sebe pečuje docela dost, už je mi jasné, jak je to s těmi skříněmi,“ vzpomněla Renata šatník plný k prasknutí, který ji zaujal při první prohlídce domu. „Miluju svého chlapa, jaký je, a nepotřebuju z něho dělat frajera. Koupe se, nesmrdí, a to mi stačí,“ smála se.

Večer šel Gábor do posilovny a veškerou péči o Zoru mezitím přebrala babička. „Umyj si ruce,“ úkolovala po příchodu z obchodu Renatu, která odvětila, že už je má umyté. „Nevím no, co budu dělat, asi se tady ukoušu nudou,“ stýskala si náhradní manželka, zatímco babička krmila Zoru s tím, že Monika i Gábor si nepřáli, aby se cokoliv dělo bez jejího dohledu. „Mrzí mě to, jsem tady úplně zbytečná. Jdu fajčit, dělejte si tady, co chcete,“ prohlásila Renata.

Aby se uklidnila, pustila se aspoň do žehlení. Přitom přiznala, že má starosti o svou rodinu. „Mám strach, jestli jim Monika vaří tak, jak jsou zvyklí, jestli je o ně postaráno. Co jsem se dozvěděla, tak ona je taková, že má ráda nehtíčky a česání a make-up, a to pro mě není důležitá věc v domácnosti.“

I ony „důležité věci“ jako úklid musela Renata dělat pod dohledem babičky, která jí přitom dávala přesné instrukce. „Oni dělají, jak bych si doma neuklízela. Já si tady připadám jak nějaká slepička, která asi v životě neviděla pákovou baterii,“ stěžovala si vyměněná manželka. „Babička je tady od hlídání dítěte, já jsem tady jako uklízečka.“

Ráno jí Gábor s babičkou dovolili udělat snídani, oba ji však chodili kontrolovat. „Skoro jsem zapomněl, chci kakao,“ poručil si pán domu. Došlo ale mléko, a tak Gábor poslal Renatu do samoobsluhy. Náhradní manželku to překvapivě rozveselilo. „První samostatný úkol, konečně!“

Kamerám se ovšem svěřila, že na podobné obskakování manžela není zvyklá. „Manželovi takhle nesloužím, nejsem jeho služka. Samozřejmě by si to Gábor mohl udělat sám, on ale nic nedělá sám. Divím se, že se vůbec sám vykaká a vyčůrá.“

Neznám tě a nevěřím ti

Ve změně režimu si Renata přála, aby se Gábor více věnoval malé. Ten ale odmítl s tím, že má v plánu zapojit se do výchovy více až v novém domě, který nechává stavět. Ani s druhým přáním tak úplně nepochodila – místo výletu do Bratislavy navrhl dočasný manžel Maďarsko.

Následoval dotaz, proč jí Gábor nedovolí starat se o Zorku. „Protože tě neznám a nevěřím ti. Na to ještě musíš hodně udělat, abych ti věřil,“ odpověděl. „Takže až do konce Výměny se bude starat babička, chápu to správně?“ opáčila Renata a Maja i Gábor souhlasně pokývali.

Jak se záhy ukázalo, otázku péče o Zoru nemusela Renata vůbec řešit, Monika na druhé straně se totiž rozhodla Výměnu ukončit. „Informace je to pro mě skvělá, neuvěřitelně se těším a potřebuju přežít tenhle den. Trošku jsem čekala, že to nevydrží,“ radovala se Renata. Před odjezdem domů ji však ještě čekal výlet do Maďarska. Společnost jí dělal jen Gábor, Maja zůstala doma s malou.