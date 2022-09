Základní informace

Pojem time management dříve patřil do světa manažerů, dá se však snadno přenést i do osobního života. V kostce jde o správné zorganizování času tak, abychom vše stíhali a nedostávali se do stresu.

Podle zásad time managementu si lze rozvrhnout den přesně tak jako jídelníček při dietě. Důležitá je pak důslednost při dodržování.