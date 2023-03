Nebojte se říkat Ne. Nutná asertivita chce jen trochu tréninku

Nedokážete říct NE? Ale to je omyl, dokáže to každý. Často je to pro nás ale za určitých okolností, s určitými lidmi a u jistých témat těžké. Zamyslete se nad tím, které situace u vás tyto zábrany vyvolávají. Zaznamenejte si, kdy se vám podařilo říct NE. To pro vás bude motivující, a vytvoříte si tak přesnou představu o svých možnostech.

Pokud je pro vás velmi obtížné odmítnout, můžete začít tím, že si vyžádáte čas na rozmyšlenou, řekněte třeba: Víš, potřebuju se ještě podívat do diáře, ještě ti zavolám. Popřemýšlejte, jestli to chcete udělat. Když unáhleně řeknete ANO, budete se na sebe zlobit. S malým odstupem pro vás bude mnohem snazší říct třeba: Opravdu mě to mrzí, ale ten den se mi to prostě nehodí.

Použijte kompliment nebo protiotázku

Odřeknutí spojené s chválou bývá snazší. Řekněte třeba: Myslím si, že jste opravdu moc milý, ale s kolegy zásadně nikam nechodím. Nebo: Určitě to bude báječné, škoda, že tentokrát nemohu přijít.

Když za vámi přijde šéf s úkolem, který nemůžete odmítnout, řekněte: Mám tu na stole ještě projekty X a Y, co je podle vás prioritní?

Využijte strategii ANO-NE-ANO

Ujasněte si to. Je to tak, váš protějšek se smí zeptat – a vy smíte odpovědět NE. Ale takticky, postupně. Nemusí to být strohé! Nejprve třeba poděkujte: Těší mě, že jste mě s touto nabídkou oslovil. A pak jasně odmítněte: Ale bohužel mi to neumožňuje čas.

Máme právo na NE Zjistěte, proč nedokážete říct NE. Možná vás blokuje pocit, že když někomu řeknete NE, můžete ho urazit. Zaměřte se na myšlenky, které vám v konkrétní situaci pomohou, třeba: Řeknu jen svůj názor, mám přece právo vyjádřit svá přání stejně jako ten druhý. Jak to vezme, to je už jeho věc.

Své NE můžete formulovat i diplomaticky, proč něco odmítáte (a co místo toho nabídnete jako alternativu). Když řeknete: Naše přátelství je pro mě důležité. (= ANO) Ale nemůžu zítra přijít na tu oslavu. (= NE) Ale budu moc ráda, když si příští týden spolu někam zajdeme. (= ANO) Metoda ANO-NE-ANO.

Překonejte zábrany

Dejte si předsevzetí, že od této chvíle budete říkat NE vždycky, když si to budete myslet. Začněte u maličkostí, například při nakupování: NE, děkuju, opravdu mi stačí jen deset deka salámu. Pokročilí dokážou říct v restauraci: NE, tohle mi nechutnalo. Zjistíte, že to jde a svět se točí dál.