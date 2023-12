Syn v pubertě zvlčil, manželovi je to jedno a nic neřeší, zoufá si Diana

Příběh Diany Sama na všechny problémy

Myslela jsem si, že to zvládnu. Jsem přece silná a rozumná ženská, žádná fňukna. Ale teď mi dochází, že to asi ve zdraví ani ustát nepůjde. Nedá se to, když žijete vedle někoho, kdo dělá, že nevidí problém.

S manželem jsme spolu tak dlouho, že už máme kluka v pubertě. A to spustilo celou tuhle lavinu. Donedávna byl náš syn úžasný chlapeček, chytrý, šikovný, ve škole ho učitelky chválily. Zvrat přišel v době, kdy slavil patnácté narozeniny.

Najednou ho přestalo bavit vše, co měl do té doby rád. Přestal sportovat, už ho netěšilo hrát na kytaru. Jenom tak ležel v posteli a koukal do stropu. Tato fáze během několika měsíců pominula a dostavila se horší. Odcházel z domu a vracel se, jak se mu chtělo. Chytil se divné party a začal fungovat naprosto šíleným způsobem.

A takhle to pokračuje až do dnešních dnů. Osobně si myslím, že bere i drogy, nebo minimálně hodně pije. Ale protože se mnou nemluví a doma nás ignoruje, asi se to nikdy nedozvím.

Každý si asi dovede představit, jak mi v tomhle marastu je. V podstatě jsem přišla o syna. Ale nechtěla jsem to vzdát, od prvních dnů, kdy začal být „divný“, jsem bojovala o jeho uzdravení. Bohužel jsem v tom zůstala sama, protože můj muž selhal na celé čáře a dělal, že se ho to nijak netýká.

Vůbec tomu nerozumím, dříve byl jako manžel i táta skvělý, ale v tomhle případě je úplně mimo. Jeho teorie je, že je to synův boj, ne náš, a že co se má stát, to se taky stane. Tím to pro něj končí, víc udělat nejde.

Já s ním ale absolutně nesouhlasím, myslím, že kdybychom se jako rodiče spojili, zvládli bychom všechno líp. Minimálně bychom se pokusili. Vždyť jde o naše jediné dítě!

Takhle běhám po nocích venku sama a marně hledám syna po všech čertech. To, že nám krade peníze, manžel taky ignoruje. Svou peněženku si schová, ale že jsem přišla o šperky a dalších pár cenných věcí, už neřeší.

Je to opravdu zlá situace, zažívám hned dvojité zklamání, z manžela i ze syna, a co je nejhorší, na všechno jsem zůstala sama.

Diana

