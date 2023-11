Příběh Taťány: Moje matka se zamilovala. Bojím se, že do podvodníka

Teď už je v důchodu, ale není to žádná seniorka s taškou na kolečkách. Řekla bych, že na svých skoro sedmdesát let vůbec nevypadá. Pravidelně cvičí a taky si pořídila pejska, takže hodně chodí. Podle mě má postavu, kterou by jí leckterá holka v mém věku mohla závidět.

Stále se taky udržuje, chodí ke kadeřnici, na manikúru, maluje se i na cestu do obchodu. Vždycky na sebe hodně dbala a navíc nemá problém s penězi, tak si to může dovolit. Táta ji tu zanechal velice dobře finančně zajištěnou. Jenže to je možná ten problém, který teď nastal.

Brácha si myslí, že vidím trávu růst, ale já mám takový ten ženský instinkt a mámina nová láska se mi ani trochu nezamlouvá. S chlapíkem, který ji okouzlil, se seznámila na dovolené v Egyptě. Prostě ji tam sbalil. Je to takový ten typ seladona, který kolem ženy poskakuje a jen jí lichotí, což samozřejmě každou dostane. Kdo by si nechtěl připadat jako hvězda?

Mám podezření

Takže moje maminka má vztah. Je zamilovaná a tetelí se blahem. Pán bydlí v jiném městě, ale s mámou se jednou za čas potkávají, jdou do divadla, na koncert nebo na večeři. Domluvili se, že budou každý platit sám za sebe. Máma je přece jen hrdá žena.

Což o to, proč ne? Teď ji však přemlouvá na společnou dovolenou v USA, ale s tím, že zrovna nemá dostatek financí. Takže by máma dovolenou zaplatila a on by jí to pak dal, až mu skončí nějaký termínovaný vklad. Máma je s tím v pohodě, ale já teda nevím. Jde přece jen o hodně peněz a je to cizí člověk.

Máma u něj ani nebyla nikdy doma, prý tam má hrozný nepořádek (ha, ha, je to takový ten vtipálek), a tak se potkávají buď ve společnosti, v hotelu nebo u mámy v domě. Takže mě z toho přepadlo i podezření, co je to za člověka, jestli třeba nemá takových paní někde více a netahá z nich peníze.

Bohužel je matčin nový partner „stará škola“, takže není na sociálních sítích, kde bych si ho mohla proklepnout. S mámou jsou v kontaktu jen přes mail nebo telefon. Svěřila jsem se s obavami bratrovi i manželovi, ale oba si myslí, že jen plaším a že je máma dospělá a může si dělat, co chce. Já jsem z toho ale zoufalá, nechci, aby se zklamala a navíc ještě přišla o peníze.

Taťána

