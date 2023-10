Příběh Lídy: Sestra odmítá jít na operaci. Nechce mít „tečkovanou“ krev

V té době také začala hodně sledovat všelijaká alternativní média, stala se členkou různých skupin na sociálních sítích a naplno propadla všem konspiračním teoriím, co jich snad na světě je. Co se týká očkování, myslí si například, že je to způsob, jak ovládat lidstvo, že nám záměrně změní DNA nebo že kdo si ho dá, tak určitě brzo zemře.

Nejdřív jsme se kvůli tomu dost hádaly, zejména proto, že já chtěla, aby se očkovali naši rodiče, kterým je přes sedmdesát let, a ona z toho šílela. Nakonec jsem je však spolu s jejich lékařem přesvědčila a věřím, že i díky tomu jsou stále s námi. Sestra si to nepřála a obvinila mě, že je chci snad zabít. Dokonce jsme to před ní museli zatajit a řekli jí o tom až poté, co naši měli očkování za sebou. Bylo z toho doma dost dusno. A totéž bylo i s dalšími dávkami.

Pak už jsme se sestrou raději zvolily cestu, že se bavíme jen o jiných věcech a ožehavá témata necháváme stranou. Vlastně se i méně vídáme, přestala jsem ji také sledovat na Facebooku, kde podle mne sdílí samé hlouposti.

Sestra je hodně emocionálně zaměřená, dost odjakživa inklinuje k ezoterice, různým tajemným věcem a záhadám, takže se tomu vlastně ani moc nedivím. Vždycky se pro něco nadchne a i kdyby to byla sebevětší šílenost, tak je schopná tomu nejen věřit, ale také to dále šířit jako jedinou pravdu s tím, že ostatní, kdo to nevidí, jsou ovce.

Jde jí o život

Dalo by se říct, že jsem nad ní v tomto zlomila hůl. Jenže teď nastala situace, ze které jsem opravdu hodně špatná. Sestře, které je 55 let, nedávno lékaři zjistili problémy se srdcem, které jsou však naštěstí snadno řešitelné. A to pomocí operace, která je podle lékařů rutinní a má skvělé výsledky. Ovšem sestra je zásadně proti. Odmítá totiž transfuzi s tím, že nechce mít „tečkovanou“ krev.

Nejdřív jsem nevěděla, co tím myslí a dost jsem se divila. Nic takového jsem totiž nikdy neslyšela. Ovšem když mi začala vysvětlovat, že dárci krve jsou určitě často očkovaní neboli „tečkovaní“, a ona prostě takovou špatnou krev nechce, tak mi to došlo. Výsledkem je, že na operaci zkrátka nejde a basta.

Snažila jsem se jí racionálně vysvětlit, že její zdraví a život je snad přednější, než nějaké fámy ohledně očkování. A taky že ona má přece manžela, děti a vnoučata, kteří určitě chtějí, aby tu pro ně byla co nejdéle. A že je skvělé, jak je lékařská věda dnes úžasná a má tolik řešení pro všechny možné neduhy. Ovšem sestra si stále trvá na svém. Vnímá tu „tečkovanou“ krev jako mnohem větší riziko.

Jsem z toho opravdu hodně zoufalá. I když si občas v něčem nerozumíme, stále je to moje mladší sestra, kterou mám ráda a nemohu se dívat na to, jak si dobrovolně škodí. Zkoušela jsem to probrat i s jejím mužem a dcerami, ale ti jen krčili rameny a tvrdili mi, že s ní nic nehne. Navíc jsou podle mě i trochu nalomení, že má možná pravdu. Vůbec nevím, co dělat.

Lída

