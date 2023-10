Příběh Heleny: Matka jede po mém příteli. Myslí si asi, že to nevidím

Chodím na vysokou školu a s mým přítelem jsme si pronajali byt kousek od domu mých rodičů. Jsme spolu už víc než rok a on je z rodiny, kde vztahy moc nefungují, takže k nám domů tak nějak zapadl. Rozumí si i s mým mladším bráškou, který chodí ještě na základku. Je u nás docela často, a dokonce s námi byl i letos na dovolené.

Tam jsem si vlastně poprvé všimla, že něco nehraje. Moje máma má na to, že jí už bylo čtyřicet, dokonalou postavu. Navíc si toho je i dost vědomá a ráda na sebe poutá pozornost. Všechno jí sluší, takže klidně může nosit kraťasy, crop topy a minišaty, prostě je to kočka. Všiml si toho i Filip (můj přítel), který mi jednou řekl, že jsem krásná po ní...

Myslím, že táta už ji spíš bere jako součást domácnosti než jako krásnou ženu, ale to máma možná ani neřeší. Baví ji flirtovat, ráda se baví s cizími lidmi, je hodně společenská. Také se ráda napije, nejradši má prosecco, ale není to žádná alkoholička.

Na dovolené jsem ji však poznala z jiné stránky, a dost jsem se vyděsila. Máma totiž začala nenápadně „vyjíždět“ po mém příteli. Začalo to tím, že mi dva dny nebylo dobře, a tak jsem nechodila na pláž s ostatními, spala jsem na pokoji a dávala se dohromady. Mělo mi být divné, že mi máma řekla, ať si nedělám starosti, že ona se o Filipa postará.

Táta totiž moře a opalování nesnáší, ten si vždycky čte ve stínu na balkoně nebo si dělá výlety do okolí. Brácha nejradši paří hry nebo sleduje youtubery na wifině na pokoji, ale občas si zajde i zaplavat do moře nebo do bazénu. Takže máma byla s Filipem většinu doby sama.

A jak jsem se pak dozvěděla, dost toho využila. Nechávala si od něj mazat záda, kupovala mu drinky, vytáhla ho i na kolo, když kousek od pláže zahlédla půjčovnu. Samozřejmě jela jen v plavkách a první, aby mohl obdivovat vše, čím jí příroda obdařila. Sám mi to vyprávěl, a protože je to chlap, nic za tím neviděl, přišlo mu to cool, ale já vím, co za tím vším je. Prostě po něm jede!

Prý mám na víc

Korunu tomu však nasadila nedávno u našich na zahradě, kde jsme seděli u ohně a opékali buřty. Filip mi pak přiznal, že ho v jednu chvíli hladila po noze a tiskla se k němu. Když se na ni tázavě podíval, tak prý jen s úsměvem řekla, že se spletla a myslela, že vedle ní sedí táta... No, to jí tak bude někdo věřit. Já tedy rozhodně ne.

Všimla jsem si, že je taky ke mně poslední dobou mnohem víc kritická a ani si se mnou tolik nepovídá o soukromých záležitostech, jako to dělala dřív. Jakoby na mě žárlila. Zkoušela to i z toho konce, že přede mnou začala Filipa pomlouvat a ptala se mě, jestli jsem si jistá, že s ním chci být. Že je divný patron. Prý mám na víc.

Přitom máme s přítelem fajn vztah, je to kluk, jakého mi všechny kamarádky závidí. Neštítí se doma uklízet, nevnímá to jako ženskou práci, nechodí do hospody, nepije, sportuje a dbá o sebe. Při škole stejně jako já pracuje, takže se nám daří dobře a mohli jsme si dovolit osamostatnit se a bydlet sami. Nemůžu si na nic stěžovat.

Jenže teď jsem celá ve stresu a v obavách. O přítele nejde, nemyslím si, že by ho i jen napadlo něco si s mojí mámou začít. Je přece o tolik let starší a je to moje matka. Ale z ní jsem hrozně zklamaná, nemyslela jsem si, že by mi něco takového mohla udělat. Vždycky jsme se měly rády a nedělaly si žádné podrazy. Jenže co teď? Už jí nemůžu věřit. Je mi z toho smutno.

Helena

