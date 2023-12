Příběh Dany: Zjistila jsem, že mi přítel lže. Prý je to proto, že mě miluje

Ale ukázalo se, že je to fajn chlap, našli jsme spoustu společných témat, zjistili jsme, že nás baví stejné filmy, hudba a taky oba rádi sportujeme. Tak jsme spolu začali chodit a všechno bylo až neuvěřitelně prozářené sluncem. Aspoň já to tak vnímala.

Nepatřím k lidem, co každému hned důvěřují, spíš naopak, jsem taková opatrnější a váhavější. Však jsem také narozená ve Vahách. On si však počkal, do ničeho mě netlačil, ani do sexu, ani do společné dovolené, nebo snad dokonce bydlení. Což mi vyhovovalo.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Postupem času jsem se seznámila i s jeho kamarády a on s mými, celkem to zaklaplo a některé akce už podnikáme i společně s partou. Já ho asi po tři čtvrtě roce seznámila i s mými rodiči, které jsme pozvali na návštěvu. Máma mi pak řekla, že se jí moc líbí a že je hned na první pohled vidět, že to je upřímný a hodný kluk.

Což o to, to on je. Ale já teď zjistila, že mi lhal. Tvrdil mi, že rodiče nemá, protože zemřeli při autonehodě, když byl ještě malý. Pak ho prý vychovávala babička s dědou, ale ti už dnes také nežijí. Přišlo mi to smutné, říkala jsem si, co asi musel jako kluk zažívat. Tak jsem to téma moc nepitvala.

Byla jsem v šoku

Ale minulý týden jsme byli s jeho kamarády na víkendové akci v horách. Dělali jsme výlety, společně vařili, večer hráli společenské hry, bylo to fajn. Když jsme ale po večeři myli nádobí, zůstala jsem v kuchyni sama s manželkou jednoho z jeho kamarádů. A ta se na mě tak divně podívala a zeptala se mě, jestli mi nevadí, že táta mého přítele sedí ve vězení.

Byla jsem v šoku. Krve by se ve mně nedořezal. Zmohla jsem se jen na tichou odpověď, že jeho táta je přece mrtvý. Tomu ona se zasmála a pohladila mě po tváři. „Ale jdi, to jsi se musela splést,“ řekla a odspěchala za ostatními. Stála jsem tam jako opařená a nevěděla, co dělat.

Musela jsem to jít ven vydýchat a pak jsem si šla lehnout. Nemohla jsem však usnout a pořád se mi honilo v hlavě, jestli je to pravda a proč mi to neřekl. Když přítel dorazil do pokoje, namluvila jsem mu, že mi není dobře, nechtěla jsem to téma otvírat v cizím prostředí. Bylo mi ale do breku. Proč mi lhal?

Doma jsem si nalila panáka na odvahu a udeřila na něj, aby mi řekl pravdu o svém otci. On celý zbledl a začal koktat, co mi kdo řekl a co o jeho tátovi vím. Přiznala jsem, jak jsem se tu novinu dozvěděla, a on jen smutně pokrčil rameny a řekl, že mi teda řekne pravdu.

Jeho táta podnikal a do vězení se dostal před několika lety proto, že se se svými společníky dostal do nějakého velkého maléru, kde šlo o hromadu peněz. Kromě trestu odnětí svobody přišel i o velkou část majetku a peníze, co měl na účtu. Matka prý tu hanbu neunesla a odstěhovala se do Austrálie za svým bývalým.

Přítel, kterému tehdy bylo něco přes dvacet, se vykašlal na vysokou školu, sehnal si podnájem, našel si práci a snažil se brát tu situaci, jak je. Dlouho mu prý trvalo, než dokázal tátovi odpustit a podívat se mu do očí, ale už si s ním vyměnil několik dopisů a navštívil ho ve věznici.

V slzách jsem se ho ptala, proč mi to neřekl a lhal mi o svých rodičích. A on mě chytil za ruce a řekl, že mě miluje a že se bál, abych ho neopustila, když se dozvím, že je jeho táta zavřený. Tak mi zalhal a pak už tu hru musel hrát dál. Vzpomněla jsem si na to, jak moje máma říkala, že má upřímné oči... A on přitom bez mrknutí oka lhal.

Vím, že za své rodiče nikdo z nás nemůže, ale štve mě, že mi to zatajil. Když má tátu podvodníka ve vězení a jemu samotnému nedělá problém mi zalhat, co když to nebylo naposledy? Přísahal mi, že mě nikdy v ničem jiném neklamal a nikdy už to neudělá, ale mám mu vůbec věřit?

Dana

Názor psycholožky čtěte na další straně.