Zimní depka si na vás nepřijde. Pomůže metoda tunelu nebo krásných zítřků

Metoda č. 1 Vnímejte dnešek jako tunel

Každý, kdo už prolezl pubertou, ví, že neexistuje lidský život bez mizerných období. Nemluvím jen o sezonních „depkách“, ale i o nepříjemnostech, jako jsou nemoc, rozvod, ztráta práce… (doplňte si sami).

Podle známého hesla o ďáblovi, který kálí vždy na jednu hromadu, se nám obvykle sejde hned víc takových zátěží najednou. Je typické, že když jste z nějakého důvodu v nepohodě, začnou se nabalovat další vztahové i pracovní problémy. Jste přece v nepohodě, takže si naštvanost světa přivoláváte už jen tím, jak se tváříte. Začarovaný kruh.

Východ slunce v zimě 2023 V kolik hodin nás v tomto období budí sluneční paprsky? 1. ledna v 8.01

15. ledna v 7.55

1. února v 7.36

15. února v 7.13

1. března v 6.46

15. března v 6.16 Jak vidíte, to nejhorší už máme za sebou! (zdroj: in-počasí.cz)

Co funguje? Vnímat takové období jako tunel. Protože tunel je ohraničený. Než jsme do něj vlezli, svítilo slunce, příroda oslňovala barvami a zpěvem drozdů a vzduch voněl hlínou a květinami.

Najednou tunel – tma, vlhkost, zatuchlý vzduch, fuj. Pokud to není jen takový malý tunýlek, může se stát, že konec dlouho nevidíte, a tak propadnete pocitu, že váš život už bude vypadat jen takhle. Ale to je nesmysl. Každý tunel má začátek i konec.

Když jím procházíte, zatnete zuby a přepnete na režim „dokážu to, stejně nemám na výběr“. No a pak uvidíte světlo. A při troše štěstí to nebude pověstný rychlík.

Teorie tunelu skvěle funguje na nepříjemná životní období, takže není důvod, aby nefungovala i v zimním šeru. Někdy zkrátka stačí přepnout na autopilota a nevyčítat si, že vás to pošmourno otravuje. Nesnáším to, no a co? Však to brzy skončí.