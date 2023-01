Příběh Lenky: Matka otce neustále omlouvá, všechno mu odpustí

Můj táta je velký podnikatel, který umí vydělat peníze a hodně rád se tím chlubí. Pochází ze skromných poměrů a prý už jako malý kluk si předsevzal, že jednou bude hodně bohatý a že všem těm posměváčkům, co ho ve škole ponižovali, jednou ukáže. Silný motiv, ctižádost a chytrá hlava, ostré lokty a později i kontakty dostaly mého otce tam, kde je teď. Bohužel výrazně změnily i jeho charakter.

Bohatý a úspěšný

S velkým podnikáním ve stavebnictví začal až někdy po mém narození, po různých střídavých úspěších a nezdarech se mu konečně začalo setrvale dařit. Jsem jedináček a pamatuji si ho jako milujícího manžela i otce.

Jenže postupně se začal měnit, asi vinou peněz i prostředí, ve kterém se pohyboval. Už na mě neměl čas, všechno nechával na mámě, postupem času přestal být i tím pozorným manželem. Dokonce ji přesvědčil k rozdělení společného majetku.

Jenže moje matka své chování k němu nezměnila. Pro ni vždycky byl a nejspíš pořád bude ten skvělý chlap, kterého si kdysi vzala. Jsou spolu už skoro třicet let. Já ji vlastně ani jinou neznám, vždycky se snažila mu udělat pomyšlení. Každý večer na něj čekala s teplou večeří, kterou snědl málokdy, protože se uráčil přijít domů bůhví kdy.

Ona mu nikdy nic nevyčítala, neviděla, jak nadřazeně se k ní chová. Ovšem postupně se začala měnit i ona, uzavřela se do sebe, přestala se stýkat i se svými kamarádkami, které měla ještě z dřívějška.

Mamka nechodila do práce, otec ji přesvědčil, že musí zůstat doma, aby se starala o domácnost a rodinu, když on vydělává, a ona mu to odkývala. Já si ovšem celkem brzy začala uvědomovat, co se u nás děje.

Nešlo si nevšimnout otcova chování a časem se ke mně donesly i řeči, které o něm kolovaly. Byl prý samá milenka, k některým zakázkám prý nepřišel poctivě a tak podobně. Doma se nedalo dýchat, mamka byla zamlklá, pořád seděla jen doma, maximálně došla do obchodu. Táta byl pořád pryč.

Studovala jsem a rozhodla se, že po maturitě vypadnu. Našla jsem si práci a bydlela s kamarádkou v pronajatém bytě. Domů mě to netáhlo, občas jsem však chodila navštívit mamku.

Veřejně se ukazuje s milenkou

Teď žiju už přes dva roky s přítelem, je mi 26 let, on je o tři roky starší. Plánujeme spolu budoucnost, svatbu, děti. Dalo by se říct, že jsem šťastná a spokojená. Ve svém osobním životě ano, ale trápí mě to, jak žije máma, jaký život má po boku mého otce, bojím se o ni.

Otec už se vůbec netají tím, že má milenku, už ji neskrývá před ostatními, naprosto bez skrupulí se s ní pohybuje na veřejnosti. Je to již několikátá, ale na rozdíl od těch ostatních je s touto už víc než rok.

Můj táta už není žádný mladík, aby stačil hodně mladým dívkám, které, aspoň jak jsem slyšela, měl dříve. Jeho současná přítelkyně je sice o dvacet let mladší, ale čtyřicítka se jí už blíží, navíc má třináctiletou dceru.

Už jsme s přítelem měli dokonce možnost se s ní seznámit. Potkali jsme se s ní a otcem v restauraci na večeři. Oba se k nám hrnuli, táta nám ji představoval jako svou přítelkyni, ona se chovala neskutečně familiárně. Hned si k nám chtěli přisednout, ale naštěstí jsme čekali přátele, kteří za pár minut dorazili.

Bylo mi hrozně trapně a myslela jsem především na mámu. Pár dní poté jsem se za ní zastavila na návštěvu, hodně jsem bojovala s tím, jestli jí mám o tom říct. Nejdřív jsem se jí ptala, jak se oba mají a ona mluvila jen o tom, jak má otec spoustu práce, že skoro vůbec není doma.

Nevydržela jsem to a hodně opatrnými slovy jsem se jí snažila naznačit, že to, že není doma, asi nebude jen tím, že má hodně práce, ale matka o tom nechtěla nic slyšet. Řekla mi, že v obchodě už něco podobného taky slyšela, ale jsou to jen drby a zlé pomluvy lidí, kteří jim závidí.

Nevím, co mám dělat. Mámy mi je moc líto, je to hodná a smutná ženská, která žije vlastně pořád sama, manžel ji doma i jí za zády zesměšňuje, ale ona to nevidí. Kromě mě nemá vlastně nikoho, přitom si moc dobře pamatuji, jak veselá kdysi dávno bývala, jak se stýkala s kamarádkami, chodila za kulturou.

Nejraději bych jí všechno řekla a otevřela oči, jaký vlastně táta je. Ale obávám se, že mi nebude věřit, nebo spíš to nebude chtít slyšet.

Tátovi jsem řekla, že mi hodně vadí, jak se chová, jak mámu ponižuje, především tím, jak se na odiv se svou milenkou vystavuje. On mi ale řekl, že to přeháním, s mámou prý už není žádná legrace a pohoda, prý ta žena je jen přechodný románek. On má prý mámu rád, tak se do toho nemám vměšovat A hlavně, ať jí nic neříkám.

Lenka

