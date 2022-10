Příběh Marcely: Moje matka chce být neustále středem pozornosti

Jmenuji se Marcela, je mi 59 let. Jsem vdaná a s manželem máme jedinou dceru Martinu. Naše manželství je celkem pohodové, občas se přežene mrak, strhne bouřka, ale většinou jsme s mužem schopni se na všem domluvit. Oba jsme dost tolerantní, umíme přiznat svou chybu a oba máme i smysl pro stejný typ humoru.

Dcera se nám taky povedla, z každého z nás si vzala jen to dobré. Už pět let s námi nebydlí, nejdříve se odstěhovala ke dvěma svým kamarádkám a poslední dva roky žije se svým přítelem. Je jí 28 let a v současné době jsme všichni ve fázi finišujících příprav svatby.

Ovšem to, co dokáže rozhodit mne, mého muže a vlastně už i dceru, je moje matka. Když přimhouřím obě oči a budu hodně shovívavá, mohu o ní říct, že je to milá starší dáma (příští rok oslaví osmdesátku). Ano, moje matka navenek působí křehce a velmi mile, jenže ve skutečnosti je ten největší sobec, jakého znám. Za každou cenu vždy muselo být po jejím, vždy se snažila být středem pozornosti.

Mám o dva roky mladšího bratra. V dětství i během dospívání jsme si byli celkem blízcí, ale v dospělosti jsme šli každý svou cestou a dnes se už tolik nevídáme, navíc bydlíme od sebe přes dvě stě kilometrů. Ale jak oba říkáme „víme o sobě a kdyby hořelo, přispěcháme si na pomoc“. Jsme spíš v telefonickém a e-mailovém než osobním kontaktu.

My jsme s bratrem vlastně každý jiný. Brácha byl vždycky hodně nad věcí, spíš flegmatik, z ničeho si nedělal velkou hlavu. Postupem času, jak já říkám, zdrsněl, má velkou autoritu a málokdo by si k němu něco dovolil.

Bratr byl vždy hodně cílevědomý, chytrý a velmi schopný, chtěl to v životě někam dotáhnout a povedlo se. Dnes pracuje na vysokém postu v jedné velké mezinárodní firmě. To já jsem mnohem citlivější povahy, všechno si hodně beru. A jak brácha říká, proto mě i máma vždycky „zneužívala“, a dělá to i dnes, hraje na city a vydírá mě.

S bratrem jsme to viděli celé dětství i pubertu. Měla tátu omotaného kolem prstu, vždy si prosadila svou a jak nebylo po jejím, dělala scény, vyčítala, až to táta nevydržel a ustoupil. Matka nám všem neustále předhazovala svoje nemoci, tedy spíš bolístky, jen ona trpěla, nikdo jiný. Když jsme si na něco stěžovali my nebo táta, hned to přehrála na sebe, že si jen vymýšlíme, ona moc dobře ví, co to je trpět bolestmi.

Nikdy jí nezapomenu, když měl táta před deseti lety infarkt, jak se k tomu postavila. Naštěstí nakonec všechno dobře dopadlo, táta strávil několik dní v nemocnici a pak měl být v klidu doma. Máma, místo aby se snažila být tátovi oporou, tak litovala jen sebe, jak ona k tomu přijde, že je na všechno sama.

Nakonec jsme si manželem vzali 14 dní dovolené a strávili ji i s dědou a dcerou v jednom krkonošském penzionu. Matka pak s námi hodně dlouho nemluvila. To byla asi moje jediná vzpoura proti ní.

Máma prostě nesnese, aby byla na někoho jiného než na ni, upřena hlavní pozornost. Nikdy třeba nezapomenu na pohřeb matčina bratrance. Nechtěla jsem tam jít, prakticky jsem ho neznala, ale máma mě přesvědčila, že je to slušnost tam jít a ona přece nepůjde sama, když tátovi je tak špatně, jak sarkasticky dodala (táta měl chřipku a opravdu mu nebylo dobře).

Tak jsem nakonec šla. Matka tam opět na sebe strhla pozornost, že nakonec všichni lítali kolem ní a vdova byla mimo. Matka na posezení po obřadu tak usedavě plakala, málem žalem omdlévala, že se kolem ní seběhlo plno lidí a utěšovali ji. Mně bylo tak trapně.

Další její nezapomenutelná akce byla naopak na svatbě. Synovec (bratrův syn) se ženil. Svatba probíhala u nich, byli jsme pochopitelně pozváni. Švagrová mě a dceru tenkrát požádala, jestli bychom nemohly přijet už o den dříve, abychom jí pomohly s přípravami. Můj muž měl přijet až druhý den a vzít s sebou i moje rodiče.

Matka se urazila, když zjistila, že jedeme s dcerou dřív. Marně jsme jí všichni vysvětlovali, že tam bude spousta práce a že pro ni bude mnohem lepší, když přijedou s tátou a mým manželem až na obřad a pochopitelně i na hostinu. Dělala scény, že to dobře pochopila, že o ni nikdo nestojí, že tedy dobře, ona nikam jezdit nemusí.

Brácha jí řekl, ať si klidně zůstane doma, že jemu to je jedno, ale já ji přemlouvala, že přece nepřijde o svatbu jediného vnuka. Nakonec tedy milostivě kývla, že tedy pojede, ale že to v ní zůstane. Na svatbě dělala uraženou, když se jí ostatní, kteří nic netušili, ptali, co se stalo, tak dělala tajemnou, pak ronila slzy, všichni kolem ní opět poskakovali, prostě matčina oblíbená komedie, jak na sebe strhnout pozornost.

Za pár týdnů se vdává naše dcera. S manželem se oba těšíme. Pochopitelně se těší i dcera, svatbu si organizuje sama ještě se dvěma kamarádkami. Prý nechce téměř s ničím pomoci, má to být i tak trochu překvapení pro nás a na to se opravdu moc těším.

Ovšem děsím se své matky, bojím se, aby svým chováním opět neudělala nějakou scénu, nestrhla pozornost na sebe… Dcera mi dokonce řekla, že uvažuje o tom, že ani babičku nepozve. Stydím se za to, co cítím, ale já bych tomu byla ráda.

