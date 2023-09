Vypiju i osm espress denně. Když se dbá na kvalitu, neškodí, míní expert

Bylo jen otázkou času, kdy se v podcastu NA KAFI budeme bavit o nejoblíbenějším společenském nápoji světa, podle kterého je náš pořad pojmenovaný. Do posledního zrnka jsme téma kávy probrali se specialistou společnosti Jacobs Dowe Egberts Lumírem Františákem.

Káva je po ropě druhou nejobchodovanější komoditou světa. Pije se od rána do večera. Uzavírají se u ní smlouvy i nová partnerství, žádá se při ní o ruku i o práci. A je tím, co se vám snad jako první vybaví, když se řekne Itálie.

Kdo už se někdy v Itálii dopustil omylu, moc dobře ví, jak se na dovolené snadno a rychle ztrapnit. „Objednejte si v Boloni boloňské špagety a odpoledne capuccino. Správný Ital si capuccino nebo mléčnou verzi kávy dá dopoledne a odpoledne si dá své espresso nebo ristretto,“ vysvětlil host podcastu NA KAFI.

Jednu třetinu světové kávové produkce zkonzumuje Evropa, kde jsou největší pijáci kávy Skandinávci: Finové, Norové, Dánové. A Lucembursko.

„Italové sice vymysleli italskou školu přípravy kávy, ale na množství zkonzumované kávy vedou Seveřané. A Češi vypijí asi dvě a půl kila kávy na hlavu ročně. Zatímco Fin si dá běžně osm káv denně, Čech si vychutná dvě až tři,“ osvětlil Františák.

Co se hodně lepší, jsou naše nároky. Už si umíme vybrat dobrou kávu. Na druhou stranu, nový kávový návyk se tu přijímá dlouho.

Přemýšlejte nad zrnky i nad teplotou šálku

Dá se dobrá kvalitní káva připravit i doma? Podle experta to jde, ale je potřeba dodržet několik zásad. Zbystřit byste měli už při výběru kávových zrnek.

Lumír Františák Ředitel divize L’OR Professional ve společnosti Jacobs Douwe Egberts.

Vede obchodní tým, na starosti má i budování vztahů s klienty.

L’OR Professional zajišťuje kompletní kávovou službu různým typům zákazníků – kancelářím, hotelům a kavárnám.

Snaží se zvyšovat kvalitu kávy a obecně kávové kultury v Česku.

Ve volné čase rád sportuje a věnuje se rodině.

„Dnes je na regálech v obchodech celá řada dobrých výběrových káv, takže když si někdo chce obstarat velmi dobrou kávu, tu možnost má za velmi dobré peníze. Ideální je, když otevřené originální balení co nejdřív spotřebuje. Ortodoxní baristi tvrdí, že je třeba ji spotřebovat do dvou až tří dní, protože jinak káva zoxiduje a nebude mít již nikdy takovou chuť a aroma. Do kávovaru bych si tedy měl odsypat jen tolik, kolik spotřebuji za den. Měl bych z balení vyfouknout přebytečný vzduch, pevně je uzavřít a ideálně je dát do nějaké dózy, do které nejde světlo,“ upozornil kávový expert.

Stejně tak je důležité kávovar po přípravě kávy vyčistit, nenechat stát v nádržce vodu, ale před každou přípravou si natočit studenou, čerstvou. A také nahřátí šálku je důležitý element, na který by se nemělo zapomínat.

„Káva by měla jít do nahřátého šálku, aby se nelekla a měla i ideální teplotu při konzumaci. Podle italské školy by se doba konzumace měla rovnat době přípravy. To znamená, že například espresso dostanete na baru a během chvilky je vypijete na stojáka,“ dodává s tím, že i na italských benzinových pumpách dostaneme velmi kvalitní kávu.

Piccolo neexistuje

Proč si Češi začali v restauracích objednávat piccolo, preso, expreso? Kde se ten název vůbec vzal? „Říká se, že když po revoluci začali Italové jezdit k nám a objednávali si kávu a viděli to množství vody, které jim do šálků teče, křičeli ‚piccolo, piccolo‘! Piccolo nexistuje, existuje základní nápoj espresso,“ dodává Františák s tím, že je to neznalostí. A že je to škoda, že se toho o kávě tak málo ví.

Třicetivteřinový šot espressa je sice zárukou správně konzumované kávy, nicméně my jsme zvyklí u kávy sedět a povídat si desítky minut. Mají tedy něco společného s kávou ty půllitrové nápoje s mlékem a dochucovadly, které si dáváme v kafeteriích? Podle experta téměř nic, ale v takových případech jde spíše o společenské zvyky a setkávání.

Které kávové nápoje aktuálně trendují? Kdo je tvoří? A jak se správně káva pije? A kolik káv denně už je moc? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.