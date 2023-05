Novoluní a úplňky. Fáze Měsíce nás ovlivňují víc, než si myslíme

Úplněk Vše je nasvíceno

Měsíc svítí naplno, v noci to může být až obtěžující. I v našich životech tak září naplno buď to, co je právě v nepořádku, nebo to, co potřebujeme řešit. Konkrétní téma buď cítíme sami, nebo ho můžeme zvědavě porovnat s tím, co nám nabízí astrologie, tedy „ve kterém znamení Měsíc v úplňku je“.

V Býku zvýrazní témata spojená s jistotami a domovem, v Blížencích přináší zmatek do komunikace či důraz na ni, v Rybách nás převálcuje emočně a třeba ve Štíru odhalí všechno jedovaté, co v životě máme.

Protože při úplňku se obecně stáváme citlivějšími, nervóznějšími, náchylnějšími ke zhoršení chronických zdravotních obtíží, hůř spíme a trpíme migrénou, stává se toto období velmi obtížné. V únavě a roztržitosti spíše vidíme to horší. Je potřeba to nějak přečkat.

Vliv úplňku je nejsilnější tři dny před a tři dny po něm. Téma vyvstane, oblaží nás svou přítomností, a zase odejde. Pokud si nejste stoprocentně jisti řešením, za úplňku nedělejte vážná rozhodnutí, o pár dní později byste jich litovali.

Ne nadarmo úplňky matou náměsíčné, vlci na ně vyjí a zdají se nám podivuhodné sny z říše bludů a pomatených emocí. Ale na druhou stranu, chcete-li se do všeho ponořit, můžete o sobě v této rozcitlivělé době díky emocím zjistit i takové informace, které jindy zůstávají potlačené a neviditelné.