Jedna ovečka, druhá... abyste spali jako nemluvně, počítání nestačí

Znáte to. Ležíte, koukáte do stropu a štve vás, že se nemůžete ukolébat do spánku. A to tak silně, že skutečně neusnete. Výsledkem může být začarovaný kruh nadměrné únavy, která vás naprosto vyčerpá.

O nespavosti každopádně lze hovořit tehdy, když vás problémy provázejí minimálně tři dny v týdnu po dobu jednoho měsíce. Hluk, bolest, nepravidelná pracovní doba plus nadměrné množství kávy, cizí prostředí a starosti, to všechno může vést k bezesným nocím.

Poučkami, kolik hodin denně byste měli spát, se však nestresujte. Děti a někteří mladiství mohou prospat až osmnáct hodin denně, starším lidem stačí pět či šest. V každém případě byste měli spát tak dlouho, abyste se během dne cítili ve formě.

Pokud vám tedy nedělají problémy tři hodiny odpočinku, nemusíte to řešit. Dostaví-li se však potíže se soustředěním, výkonností, imunitou, přestanete odolávat stresu, nebo vás dokonce přepadne deprese, je na místě zbystřit a zasáhnout. Jak se tedy nespavosti zbavit?

1 Pohyb před spaním

Dbejte na dostatečný přísun vzduchu a vhodnou míru aktivního pohybu. Středně intenzivní pohyb zvyšuje kvalitu spánku tím, že urychluje jeho nástup, tedy zkracuje dobu potřebnou pro usínání.

Pravidelná fyzická zátěž navíc pomáhá zmírnit denní ospalost a u některých lidí i snížit potřebu léků na spaní. Prospěšné jsou především lehké aktivity jako jóga, mírný strečink a dechová cvičení.

2 Spánková hygiena

Každý den choďte spát ve stejnou hodinu, asi tři hodiny před spaním už nejezte, nepijte kávu, čaj, energizující nápoje ani alkohol. Zajistěte, aby vaše ložnice byla dobře větraná, teplá, tichá a temná. Před samotným ulehnutím si dejte teplou (ne horkou) uvolňující koupel.

Jestli se vám stále nedaří usnout, netrapte se. Vstaňte, projděte se, věnujte se něčemu, co vás uvolní, a pak si znovu lehněte.

3 Babské rady

Lépe se usíná po lžičce medu či sklenici teplého mléka s medem. A mírně relaxačně také působí nálev z meduňky, heřmánku, lipového květu, levandule nebo citronu.

K lidovým receptům patří i voda, v níž se chvilku vařil hlávkový salát. Zklidňující účinky má rovněž relaxační masáž a lázeň s několika kapkami levandulového oleje rozmíchanými v hrnku teplého mléka.

4 Psychoterapie a medikamenty

Chronickou nespavost způsobenou stresem a napětím je třeba řešit individuálně po dohodě s odborníkem. Těžší formy nespavosti se nejčastěji léčí pomocí psychoterapie a medikamentů. Někdy se předepisují i antidepresiva.Dávka se ovšem nesmí zvyšovat a pacient by měl zůstat pod dohledem specialisty.

Malá dávka utišujícího prostředku vám rozhodně uškodí méně než důsledky nevyspání. Prášky na spaní zároveň mohou představovat jakousi první pomoc. Víte-li, že vás zítra čeká náročný den, jenže ne a ne zabrat, prostě si vezmete pilulku, která zamezí tomu, abyste probděli noc. Pokud ale problémy budou přetrvávat, měli byste se nechat odborně vyšetřit, aby se vyloučila jiná porucha a léky na spaní jste nebrali zbytečně.