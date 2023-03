Špatně spíte? Zbavte se těchto chyb a budete se probouzet odpočatí

Čas od času se to prostě stane. Místo spánku hledáte vhodnou spací polohu nebo nekonečně dlouho hledíte do stropu, protože nemůžete usnout. Pokud se to děje pouze občas, není to velký problém. Z dlouhodobého hlediska jde ovšem o závažnou potíž, která může ohrožovat zdraví. Co všechno vám může hrozit?