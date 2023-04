Čarodějnicový tarotskop prozradí, co vám osud nachystal na příští měsíce

I naši předkové se v tento čas snažili prostřednictvím rituálů a zvyků získat poslední moudrost z uplynulé zimy a období ve formě různých věštění. A také s radostí a naplno uzavírat nové smlouvy či partnerství.

I my se můžeme ještě z něčeho poučit a něco pochopit, to nepotřebné z minulosti obrazně spálit v ohni a zároveň si rozmyslet, jakou nohou vykročíme vpřed do nového plodného a letního období.

Co nabízí čas čarodějnic k zamyšlení jednotlivým znamením?