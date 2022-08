Nepoužívají toaletní papír a recyklují vodu. Mladý pár žije ekologicky

Nekupují si oblečení, ale vyměňují si ho s přáteli. V krámě si nepořizují drogerii v plastu, ale bez obalu. Snaží se také vždy volit variantu šetrnou k životnímu prostředí. Chemikálie v jejich domě místo nemají.

Měsíčně za vodu platí v přepočtu něco málo přes dvě stě korun. Na toaletě používají bidet a utírají se ručníkem. Život bez toaletního papíru je pro ně prý mnohem jednodušší a pohodlnější. „Moc lidí to nechápe. Když jsem to někomu řekla, nadzvedl obočí a nedovedl si takový život představit. Pro někoho je to dokonce nechutné. Přitom je to hygienické a snadné. Naplníte speciální lahev vodou a pak si umyjete intimní partie,“ svěřila se žena.

Pár tvrdí, že za rok ušetří okolo třinácti tisíc litrů vody a díky opětovnému použití vody ze sprchy ušetří zhruba dalších šest set. Vodu čistí a užívají ji znovu k omytí nádobí nebo splachování záchoda.

Podle Anny každý člověk na planetě spotřebuje ročně zhruba sto rolí toaletního papíru a zatěžuje tím životní prostředí. „Dost se mi ulevilo, když jsem si uvědomila, že aspoň nějak s partnerem přispíváme k tomu, abychom nezaplňovali zbytečně planetu odpadky. Zprvu jsem měla pocit, že nějak musím planetu ochránit, že je to moje povinnost, a byla z toho lehce nervózní. Dnes už to tak nevnímám, ale mám dobrý pocit z toho, že pro přírodu něco dělám,“ doplnila pro Daily Star.