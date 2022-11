Žena roky říkala vlastním ňadrům zombie, po operaci je s nimi spokojená

Nejprve přišla po augmentaci infekce, poté začala na některých místech odumírat tkáň. Lékaři implantáty nevyndali a naopak se pokusili tvar prsou zachránit vlastním tukem Shannon, který jí do ňader vpravili z jejího pozadí. Ani to ovšem nepomohlo.

„Byla jsem zoufalá. Nemohla jsem si z finančních důvodů dovolit další zákroky a navíc mi bylo řečeno, že je to příliš riskantní. Moji původní operatéři už si na to netroufali. Moje prsa vypadala, jako kdyby patřila zombie,“ svěřila se žena v pořadu Botched, kam přišla žádat o nápravnou operaci.

Roky neměla partnera, protože se příliš styděla před kýmkoli svléknout. Dokonce ani sama se už nedokázala na své tělo podívat do zrcadla. „Věděla jsem, že dokud se to nespraví, s nikým nebudu. Bylo to pro mě nesmírně těžké,“ pokračovala.

Během nápravné operace se lékaři obávali, aby opět nenastali komplikace. Byla tedy v nemocnici déle, než je běžné a naštěstí vše dobře dopadlo. „Jsem ještě single, ale doufám, že už moc dlouho nebudu,“ dodala spokojeně.