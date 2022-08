Manželé milují Montyho Pythona, i svatba se nesla v duchu slavné skupiny

Na seznamku Gemma narazila jen náhodou. O její lásce ke komediální skupině věděla celá rodina. Když její strýc uviděl na internetu reklamu právě na onu seznamku, ihned jí o tom vyprávěl. Byla single a hledala muže svých snů. Ačkoli si myslela, že tam lásku svého života nenajde, přesto se přihlásila.

„Nakonec se to ukázalo jako nejlepší rozhodnutí mého života,“ svěřila se žena. O svatbě v duchu „Pythonů“ snila už dlouho, ale nikdy by ji nenapadlo, že by se opravdu mohla uskutečnit. Celý život totiž nenarazila na muže, který by byl stejně posedlý jako ona.

John byl zakladatelem seznamky. Vytvořil ji, když se rozvedl po mnoha letech se svou manželkou a byl psychicky na dně. „Moje manželka nikdy nechápala moje vtipy. Nerozuměla pythonovskému humoru. V tomto směru jsme si vůbec nerozuměli. Pro mě přitom souznění zrovna v tomto směru bylo docela důležité,“ sdělil John pro server The Sun.

Svatba se konala krátce po seznámení. S ohledem na jejich věk už prý nebylo na co čekat. Chtěli si užívat dny po svém boku jako manželé. Veselka tedy byla celá inspirována Montym Pythonem a byl to podle nich ten nejlepší večírek, jaký v životě zažili. Notovali si i jejich příbuzní a přátelé.

Na líbánky vyrazili jak jinak než do Skotska, kde se pokusili napodobit scény z jejich oblíbeného snímku Monty Python a Svatý Grál. „Byl to splněný sen, který dál žijeme,“ dodali.