Nebinární pár šokuje veřejnost, cítí se být mimozemskými bytostmi

„Lidé jsou velmi krutí. Stojí před vámi, vysmívají se a ubližují. Každý má ale právo na život na této planetě a každý má právo na to být sám sebou. Každý vám nemusí rozumět, to je v pořádku, ale měl by vás nechat volně žít,“ myslí si pár.

Žijí spolu osm let a za tu dobu prošli velkou transformací. Jako nebinární mimozemské bytosti se ale cítí nejlépe. Podle páru je přijetí sebe sama základ ke štěstí, proto se rozhodli, že nebudou nic skrývat.

„Dřív jsme žili ve strachu a své pravé já ukazovali pouze v soukromí. Rozhodli jsme se, že osvobodíme svou duši a už se před světem ukrývat nebudeme,“ sdělili v jednom ze svých příspěvků na sociální síti Instagram, kde je sleduje téměř milion lidí.

Společně také navrhují oblečení a boty. Každý kousek hrdě sami nosí a představují světu. Často se stává, že děsí děti, to ovšem pár odmítá řešit.