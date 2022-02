Devět návrhů, jak se udržet v klidu. Zachováte ho každičký den

1. Doplňte plány zvědavostí

Taky milujete plánování? A znáte to úsloví, že chcete-li rozesmát Boha, máte se mu svěřit se svými plány? Za poslední dva roky jsme si tím bolestivě prošli všichni, kdo rádi myslíme dopředu. Moje rodina je toho příkladem. Předloni v lednu jsme si to malovali! Na květen jsme měli koupené letenky do New Yorku a tam domluvený program snů. (Že budou uzavřené hranice? Zbláznili jste se?)

Velké sny se scvrkly na opatrné přežívání. Co naděláme. Přestaneme kvůli tomu snad plánovat? Ne!

Všechny pracovní plány, začátky odvážných projektů, velký rodinný sraz všech generací… Velké sny se scvrkly na opatrné přežívání a přemýšlení, jestli se ještě za pár měsíců budeme schopni uživit. Co naděláme. Přestaneme kvůli tomu plánovat? Ne, to by nás zničilo! Tak zkusíme kompromis: Máme přesně promyšleno, co letos rozjet, vylepšit a kam vyrazit v létě. Ale už víme, že to nemusí klapnout. Do svých plánů jsme přidali zvědavost, co nám pestrý život zase přinese. Protože když se změnami počítáme předem, snášejí se nějak líp.