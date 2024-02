Jak uspokojit ženu? Odborníci vědí, jak na to. A za pokus to rozhodně stojí

„Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku, co vlastně ženy chtějí?,“ prohlásil proslulý rakouský lékař Sigmund Freud. Ani po letech není pro muže snadné pochopit myšlení příslušnic něžného pohlaví, přece jen se však odborníkům daří alespoň částečně rozklíčovat jejich sexuální touhy.