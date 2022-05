Jak se pohnout z místa. Pomůže technika pomodoro i vizualizace snů

Ano, chcete být šťastní, ale jenom zbožné přání nestačí. Aby se váš sen stal realitou, musíte pro to udělat nějaké změny. Jenže právě to je obvykle hlavní kámen úrazu. Ne všichni jsme totiž tak odvážní a dobrodružně naladění, že dokážeme riskovat volný pád do neznáma. Odvahu k takovým činům dává víra, houževnatost a motivace. Kde všude ji můžete získat?

Srovnejte si žebříček hodnot

Den má jenom 24 hodin. A ty musíte efektivně využít. Podle studií 80 procent lidí během dne prokrastinuje (rozptyluje se čtením zpráv či příspěvků na sociálních sítích) nebo dává přednost věcem, které zase nejsou tak podstatné. Patříte mezi ně? Pak si dejte pozor, protože odsouvání důležitých věcí „na potom“ vytváří stres a časový tlak. Ve finále to ve vás může vyvolat nechuť a tendence celou situaci vzdát.

První pomoc: Udělejte si jasno v tom, co opravdu chcete. Pomůže vám k tomu metoda, kterou vymyslel americký prezident Dwight Eisenhower. Jak na to: Na papír si nakreslete čtverec a rozdělte ho na čtyři díly. První políčko nadepište Důležité a naléhavé a sem zahrňte všechny akutní věci. Druhý čtverec tvoří Důležité a nenaléhavé úkoly, na kterých byste měli průběžně pracovat. Třetí položka jsou Nedůležité, ale naléhavé „jobovky“, které se objevily mimo plán. Zkuste je co nejrychleji vyřešit nebo je předat kolegům, kterých se týkají víc. A poslední díl tvoří povinnosti Nedůležité a zároveň nenaléhavé. Jde většinou o věci, které „nehoří“ a jen vám kradou čas. Řešte je, až když jsou urgentní. Díky tomuhle systému plánování si ušetříte spoustu času a zbytečně ztracených nervů.