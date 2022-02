Trojice nejúspěšnějších seberozvojových metod. Rozhýbou i váš život?

Při přání všeho dobrého do nového roku jsem se letos lidí zároveň ptala, jaká mají v plánu předsevzetí. Tři čtvrtiny si povzdychly, že tohle už pár let nedělají – prý špatné zkušenosti. Chápu to. Nač se potom bičovat výčitkami ze selhání. Přesto dokola omílané rady, jak vydržet u předsevzetí déle než do února, trhají rok co rok rekordy čtenosti. Protože co kdyby se náhodou objevil nějaký nový, zázračný postup, že ano?

Tak my jsme pro vás objevili takové nové postupy rovnou tři! Tedy ne ani tak my, jako spíš světoví odborníci na návyky a mindset. Zajímavé je, že všichni shodně pracují s jednotkou jednoho dne.