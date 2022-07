Být, či nebýt? Nenechte si kvůli nerozhodnosti utéct svou životní šanci

Dej mi čas. Počkej. Ještě nevím, potřebuju si to promyslet. Možná bychom to mohli zkusit. Věty jak vystřižené ze slovníku člověka, který si v restauraci vybírá jídlo déle, než potřebuje k jeho konzumaci. V práci se nepřikloní ani k jedné straně, jestli prodá nebo koupí, ještě neví. Co půjde, oddálí. A rozhodování se raději co nejdéle zdrží.

Vzhledem k tomu, že není dne ani hodiny, kdy bychom se nemuseli rozhodovat, přinášejí váhavost a neschopnost se rozhodnout do našeho života hodně silnou brzdu.