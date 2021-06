Co můžeš udělat dnes, odlož na zítřek. Proč prokrastinujeme a jak přestat?

Sednete si k počítači a chystáte se pustit do důležitého pracovního úkolu. Ještě předtím ale zkontrolujete e-mailovou poštu, pak se podíváte na Facebook a přečtete několik online článků. S vypětím všech sil se přemluvíte, že je nejvyšší čas začít pracovat. Jenže po chvilce jste opět myšlenkami jinde a místo psaní či tvoření tabulek přemýšlíte nad tím, že jste zapomněli dát prádlo do pračky. Ihned vstanete a jdete to napravit. Cestou z koupelny pak zahlédnete špinavé nádobí na lince. To tam přece nemůžete nechat! Kouknete na hodinky a provinile se vracíte k počítači. Je jasné, že dneska toho už moc nestihnete. Náročnější úkol necháte na zítřek a raději se věnujete jiným pracovním záležitostem.

Přijde vám podobný scénář povědomý? Rozhodně nejste zdaleka jediní, komu občas chybí hnací motor, aby bez otálení plnili své povinnosti. Problém s odsouváním věcí na později, pro který se vžilo označení prokrastinace, však není radno brát na lehkou váhu.