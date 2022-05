PODCAST: V rozhodování sporů by měla hrát roli i lidskost, říká soudkyně

Než o sobě mohla říkat, že je soudkyně, uplynula dlouhá doba. Marianna je nyní na začátku svého působení ve funkci. Přistupuje k ní s velkou pokorou. Nějaký zásadní vzor nemá, ale v rozhovoru zmínila jméno Kateřiny Šimáčkové, která byla soudkyní Ústavního soudu.

„Líbí se mi, jak mluví o právu a rozhodovací činnosti, jak přemýšlí. Myslím, že je hodně lidská a na lidskost je fajn nezapomínat. Člověk lehce sklouzne k tomu, že se pro něj rozhodování stane stereotypem,“ říká Marianna.

V podcastu Mikrosvěty jsme si povídaly o tom, čím musela projít, než se soudkyní stala, co její práce obnáší, jaké jsou její první dojmy nebo o tom co by doporučila lidem, kteří by se jednou chtěli vydat v jejích stopách.