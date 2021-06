Provozujete sebelásku? Měli byste. Má kořeny v dětství, říká odbornice

Sebeláska krok za krokem. Sebeláska je zdroj štěstí. Sebeláska jako klíč pro kvalitní život. Sebeláska – šest způsobů, jak se do sebe zamilovat. Sebeláska je jediná láska na celý život.

To je jen malá část titulků z internetu, v nichž se objevuje sebeláska. Jde o jeden z nejčastěji používaných výrazů současnosti. Po chvíli hledání na Googlu se zdá, že pokud se člověk na tohle téma ještě nijak nevzdělal, případně se o něj právě intenzivně nezajímá, je jeho život mizerný až k pláči. A může si za to sám, hlupáček, protože ještě neví, že je třeba sebelásku provozovat. Všichni, kteří to už vědí, jsou šťastní, úspěšní, spokojení v pracovním i soukromém životě. Ano, takový pocit získá každý, kdo si zadá toto magické slovo do internetového vyhledávače.