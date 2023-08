V čem tkví úspěch. Splněný životní cíl byl jen špatně nastavený, míní psycholog

Když vyhraji jackpot, není to úspěch?

Pokud jste předtím pravidelně sázela, což už je nějaká aktivita, pak by to mohl být váš životní úspěch, ale když najdu náhodou peníze? To bych nazval spíš štěstí nebo osud. Je to podobné, jako kdybychom se chlubili úspěchem z vyléčené chřipky. To je spíš úspěch našeho imunitního systému. Náš by byl v případě, že by mě třeba bolelo koleno, každý den bych cvičil, a bolet by přestalo. Pak mohu říct, že jsem úspěšný.

Někdo má to, jak naplnit svůj život, promyšlenější, a jiný ho žije automaticky, pasivně. Ale neznamená to, že žádné cíle nemá, jsou to třeba jen klídek, pohoda, cigáro, pivko. Jsou pak například úspěšní pivaři či jedlíci. To jsou také hodnoty.